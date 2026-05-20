A bord du Commandant Charcot (Ponant Explorations) entre Brest et Reykjavik

À bord, la convivialité s’installe rapidement entre les passagers. On peut entendre cette question : "Première fois sur le Charcot ?" Un réflexe qui en dit long sur la présence d’habitués, prompts à guider les nouveaux venus. Chacun y va de son expérience. Une passagère raconte avoir embarqué à bord du France … en 1971. Une autre époque, un autre monde, mais la même idée de la découverte.



Le matin, les habitudes se prennent tout aussi rapidement pour le lieu du petit déjeuner. Au choix : le Pont 5, pour un service à table dans l’ambiance feutrée du restaurant signé Alain Ducasse, le Nuna ; le pont 9, pour le buffet servi au Sila, plus décontracté, où l’on circule librement. Deux manières de commencer la journée.



En journée, sur ces deux ponts qui centralisent tous les espaces publics, chacun peut choisir son rythme de vie. Certains se laissent entraîner par le directeur de croisière, Tino Carillo, qui enchaîne les jeux et quiz dans les salons. D’autres préfèrent prendre l’air et marcher sur le pont – une promenade d’environ 300 mètres permet de faire le tour du navire.



La plupart s’y précipitent d’ailleurs quand le commandant annonce l’approche d’une baleine, qui, ce jour-là, aura été économe de ses apparitions. D’autres, encore, préfèrent les trois salons-bars, dont b[un avec vue panoramique conçue pour l’observation], où des livres d’art et de voyage sont mis à disposition.