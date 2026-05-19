Situation économique
Devises : le dollar reprend l’avantage dans un marché sous haute tension - Depositphotos.com, Andy Dean Photography
La semaine a tout changé. L'inflation américaine a bondi à 3,8 %, son plus haut depuis 2022, et le PPI d'avril a confirmé la tendance. Résultat : les marchés n'anticipent plus aucune baisse de taux de la Fed cette année, certains traders parient même sur une hausse d'ici décembre. Le dollar a repris la main, le DXY est remonté à 98,6 et l'EUR/USD est retombé à 1,1625, contre 1,18 il y a encore une semaine.
La confirmation de Kevin Warsh à la tête de la Fed n'a rien arrangé. Il hérite d'un FOMC déjà fracturé, où les membres les plus hawkish réclament une politique neutre plutôt que des baisses. Avec des chiffres pareils, leur position devient majoritaire de facto.
Mais attention à ne pas aller trop vite. Ces pressions inflationnistes viennent en grande partie du choc énergétique lié à la fermeture du détroit d'Ormuz.
Et cette situation reste instable : une frappe américaine sur des navires iraniens début mai a brièvement poussé le Brent à 114 dollars, et le cadre de désescalade du 6 mai tient à un fil. Chaque signal d'apaisement au Golfe pourrait faire reculer le dollar de 1 à 2 % en quelques jours, chaque escalade le ferait remonter d'autant.
Ce rebond du dollar n'est donc pas un simple soubresaut technique, c'est un repricing réel de la trajectoire de la Fed. Mais parler d'un retournement durable serait prématuré. Trois forces s'affrontent : la stagflation américaine pousse le dollar à la hausse, la BCE reste hawkish et soutient l'euro, et la géopolitique peut faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre selon ce qui se passe à Ormuz. La volatilité, elle, ne va pas disparaître.
La confirmation de Kevin Warsh à la tête de la Fed n'a rien arrangé. Il hérite d'un FOMC déjà fracturé, où les membres les plus hawkish réclament une politique neutre plutôt que des baisses. Avec des chiffres pareils, leur position devient majoritaire de facto.
Mais attention à ne pas aller trop vite. Ces pressions inflationnistes viennent en grande partie du choc énergétique lié à la fermeture du détroit d'Ormuz.
Et cette situation reste instable : une frappe américaine sur des navires iraniens début mai a brièvement poussé le Brent à 114 dollars, et le cadre de désescalade du 6 mai tient à un fil. Chaque signal d'apaisement au Golfe pourrait faire reculer le dollar de 1 à 2 % en quelques jours, chaque escalade le ferait remonter d'autant.
Ce rebond du dollar n'est donc pas un simple soubresaut technique, c'est un repricing réel de la trajectoire de la Fed. Mais parler d'un retournement durable serait prématuré. Trois forces s'affrontent : la stagflation américaine pousse le dollar à la hausse, la BCE reste hawkish et soutient l'euro, et la géopolitique peut faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre selon ce qui se passe à Ormuz. La volatilité, elle, ne va pas disparaître.
Taux de change : le point technique
L'EUR/USD tourne autour de 1,1625 ce lundi après un repli de 1,4 % sur la semaine, loin du pic à 1,1784 touché il y a dix jours. La zone 1,15-1,17 devrait contenir les échanges cette semaine.
Pour casser au-dessus de 1,18, il faudrait un signal clair de désescalade à Ormuz. Pour passer sous 1,15, il faudrait des minutes FOMC très hawkish ou une nouvelle accélération de l'inflation. Les deux scénarios restent plausibles.
Le franc suisse continue de défier la gravité malgré le rebond du dollar. L'EUR/CHF se traite entre 0,9150 et 0,9200. Le CHF n'est plus seulement une valeur refuge conjoncturelle, il est devenu une devise structurellement forte. Tant qu'Ormuz reste sous tension, parier contre le franc suisse semble risqué.
Le yen, lui, reste sous pression. L'EUR/JPY évolue autour de 186, et le week-end a illustré le problème central : la Première ministre Takaichi a vanté publiquement les mérites d'un yen faible pendant que son ministère des Finances tente de freiner la dépréciation. Cette contradiction interne empêche tout redressement durable. Le risque d'une intervention de la BoJ remonte néanmoins, ce qui en fait une paire à surveiller de près.
La livre sterling reste coincée dans un étau. L'EUR/GBP se stabilise entre 0,8580 et 0,8620. La BoE devrait laisser ses taux inchangés, et l'inflation britannique de mercredi sera le vrai catalyseur. Avec une hausse attendue à 3,4 % sur un an, la livre subit à la fois une banque centrale paralysée et une économie qui ralentit, une combinaison qui laisse peu de marge de manœuvre.
Pour casser au-dessus de 1,18, il faudrait un signal clair de désescalade à Ormuz. Pour passer sous 1,15, il faudrait des minutes FOMC très hawkish ou une nouvelle accélération de l'inflation. Les deux scénarios restent plausibles.
Le franc suisse continue de défier la gravité malgré le rebond du dollar. L'EUR/CHF se traite entre 0,9150 et 0,9200. Le CHF n'est plus seulement une valeur refuge conjoncturelle, il est devenu une devise structurellement forte. Tant qu'Ormuz reste sous tension, parier contre le franc suisse semble risqué.
Le yen, lui, reste sous pression. L'EUR/JPY évolue autour de 186, et le week-end a illustré le problème central : la Première ministre Takaichi a vanté publiquement les mérites d'un yen faible pendant que son ministère des Finances tente de freiner la dépréciation. Cette contradiction interne empêche tout redressement durable. Le risque d'une intervention de la BoJ remonte néanmoins, ce qui en fait une paire à surveiller de près.
La livre sterling reste coincée dans un étau. L'EUR/GBP se stabilise entre 0,8580 et 0,8620. La BoE devrait laisser ses taux inchangés, et l'inflation britannique de mercredi sera le vrai catalyseur. Avec une hausse attendue à 3,4 % sur un an, la livre subit à la fois une banque centrale paralysée et une économie qui ralentit, une combinaison qui laisse peu de marge de manœuvre.
|SUPPORTS HEBDO
|RÉSISTANCES HEBDO
|S2
|S1
|R1
|R2
|EUR/USD
|1,1500
|1,1580
|1,1720
|1,1800
|EUR/GBP
|0,8500
|0,8550
|0,8650
|0,8700
|EUR/CHF
|0,9050
|0,9100
|0,9200
|0,9250
|EUR/CAD
|1,5900
|1,5980
|1,6180
|1,6280
|EUR/JPY
|184,00
|185,00
|187,50
|189,00
Les supports et résistances affichés ci-dessous indiquent respectivement les points bas et hauts au sein desquels les cours devraient évoluer dans le courant de la semaine.
Les annonces à suivre
La semaine sera plus calme, mais trois publications méritent l'attention.
Mercredi matin, l'inflation britannique donnera le ton pour la réunion de la BoE en juin. Mercredi soir, les minutes du FOMC d'avril devraient confirmer la fracture interne entre les trois faucons et le reste du comité, sans grande surprise après les chiffres de la semaine dernière.
Le rendez-vous clé reste jeudi avec les PMI flash de mai pour l'Allemagne, la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ce sera la première lecture macro du mois, et la composante "prix payés" sera scrutée en priorité : elle dira si les pressions inflationnistes continuent de s'installer ou commencent à se dissiper.
Mercredi matin, l'inflation britannique donnera le ton pour la réunion de la BoE en juin. Mercredi soir, les minutes du FOMC d'avril devraient confirmer la fracture interne entre les trois faucons et le reste du comité, sans grande surprise après les chiffres de la semaine dernière.
Le rendez-vous clé reste jeudi avec les PMI flash de mai pour l'Allemagne, la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ce sera la première lecture macro du mois, et la composante "prix payés" sera scrutée en priorité : elle dira si les pressions inflationnistes continuent de s'installer ou commencent à se dissiper.
|Jour
|Heure
|Pays
|Indicateur
|À quoi s'attendre ?
|Lun. 19/05
|14:30
|Canada
|CPI avril
|Attente : +2,4 % YoY
|Mar. 20/05
|08:00
|Royaume-Uni
|CPI avril
|Attente : +3,4 % YoY / Préc. : +3,3 %
|Mar. 20/05
|20:00
|États-Unis
|Minutes FOMC
|Ton hawkish probable, focus dissidents
|Mer. 21/05
|10:00
|Zone Euro
|PMI flash mai
|Composite attendu à 49,5
|Mer. 21/05
|15:45
|États-Unis
|PMI flash mai
|Services attendus à 52,1, focus prix
|Jeu. 22/05
|08:00
|Royaume-Uni
|Ventes au détail avril
|Attente : +0,2 % M/M
Les informations présentées sur cette publication vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doivent en aucun cas servir de base ou être pris en compte comme une incitation à s’engager dans un quelconque investissement.
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Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...
www.mondialchange.com
Contact : nicolas@mondialchange.com
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