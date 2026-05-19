La semaine a tout changé. L'inflation américaine a bondi à 3,8 %, son plus haut depuis 2022, et le PPI d'avril a confirmé la tendance. Résultat : les marchés n'anticipent plus aucune baisse de taux de la Fed cette année, certains traders parient même sur une hausse d'ici décembre. Le dollar a repris la main, le DXY est remonté à 98,6 et l'EUR/USD est retombé à 1,1625, contre 1,18 il y a encore une semaine.



La confirmation de Kevin Warsh à la tête de la Fed n'a rien arrangé. Il hérite d'un FOMC déjà fracturé, où les membres les plus hawkish réclament une politique neutre plutôt que des baisses. Avec des chiffres pareils, leur position devient majoritaire de facto.



Mais attention à ne pas aller trop vite. Ces pressions inflationnistes viennent en grande partie du choc énergétique lié à la fermeture du détroit d'Ormuz.

Et cette situation reste instable : une frappe américaine sur des navires iraniens début mai a brièvement poussé le Brent à 114 dollars, et le cadre de désescalade du 6 mai tient à un fil. Chaque signal d'apaisement au Golfe pourrait faire reculer le dollar de 1 à 2 % en quelques jours, chaque escalade le ferait remonter d'autant.



Ce rebond du dollar n'est donc pas un simple soubresaut technique, c'est un repricing réel de la trajectoire de la Fed. Mais parler d'un retournement durable serait prématuré. Trois forces s'affrontent : la stagflation américaine pousse le dollar à la hausse, la BCE reste hawkish et soutient l'euro, et la géopolitique peut faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre selon ce qui se passe à Ormuz. La volatilité, elle, ne va pas disparaître.