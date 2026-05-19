TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Devises : le dollar reprend l’avantage dans un marché sous haute tension [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


Porté par le retour des craintes inflationnistes aux États-Unis et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, le dollar se renforce nettement face aux grandes devises.


Rédigé par le Mardi 19 Mai 2026 à 07:35

Situation économique

Devises : le dollar reprend l’avantage dans un marché sous haute tension - Depositphotos.com, Andy Dean Photography
Devises : le dollar reprend l’avantage dans un marché sous haute tension - Depositphotos.com, Andy Dean Photography
CroisiEurope
La semaine a tout changé. L'inflation américaine a bondi à 3,8 %, son plus haut depuis 2022, et le PPI d'avril a confirmé la tendance. Résultat : les marchés n'anticipent plus aucune baisse de taux de la Fed cette année, certains traders parient même sur une hausse d'ici décembre. Le dollar a repris la main, le DXY est remonté à 98,6 et l'EUR/USD est retombé à 1,1625, contre 1,18 il y a encore une semaine.

La confirmation de Kevin Warsh à la tête de la Fed n'a rien arrangé. Il hérite d'un FOMC déjà fracturé, où les membres les plus hawkish réclament une politique neutre plutôt que des baisses. Avec des chiffres pareils, leur position devient majoritaire de facto.

Mais attention à ne pas aller trop vite. Ces pressions inflationnistes viennent en grande partie du choc énergétique lié à la fermeture du détroit d'Ormuz.
Et cette situation reste instable : une frappe américaine sur des navires iraniens début mai a brièvement poussé le Brent à 114 dollars, et le cadre de désescalade du 6 mai tient à un fil. Chaque signal d'apaisement au Golfe pourrait faire reculer le dollar de 1 à 2 % en quelques jours, chaque escalade le ferait remonter d'autant.

Ce rebond du dollar n'est donc pas un simple soubresaut technique, c'est un repricing réel de la trajectoire de la Fed. Mais parler d'un retournement durable serait prématuré. Trois forces s'affrontent : la stagflation américaine pousse le dollar à la hausse, la BCE reste hawkish et soutient l'euro, et la géopolitique peut faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre selon ce qui se passe à Ormuz. La volatilité, elle, ne va pas disparaître.


Taux de change : le point technique

L'EUR/USD tourne autour de 1,1625 ce lundi après un repli de 1,4 % sur la semaine, loin du pic à 1,1784 touché il y a dix jours. La zone 1,15-1,17 devrait contenir les échanges cette semaine.

Pour casser au-dessus de 1,18, il faudrait un signal clair de désescalade à Ormuz. Pour passer sous 1,15, il faudrait des minutes FOMC très hawkish ou une nouvelle accélération de l'inflation. Les deux scénarios restent plausibles.

Le franc suisse continue de défier la gravité malgré le rebond du dollar. L'EUR/CHF se traite entre 0,9150 et 0,9200. Le CHF n'est plus seulement une valeur refuge conjoncturelle, il est devenu une devise structurellement forte. Tant qu'Ormuz reste sous tension, parier contre le franc suisse semble risqué.

Le yen, lui, reste sous pression. L'EUR/JPY évolue autour de 186, et le week-end a illustré le problème central : la Première ministre Takaichi a vanté publiquement les mérites d'un yen faible pendant que son ministère des Finances tente de freiner la dépréciation. Cette contradiction interne empêche tout redressement durable. Le risque d'une intervention de la BoJ remonte néanmoins, ce qui en fait une paire à surveiller de près.

La livre sterling reste coincée dans un étau. L'EUR/GBP se stabilise entre 0,8580 et 0,8620. La BoE devrait laisser ses taux inchangés, et l'inflation britannique de mercredi sera le vrai catalyseur. Avec une hausse attendue à 3,4 % sur un an, la livre subit à la fois une banque centrale paralysée et une économie qui ralentit, une combinaison qui laisse peu de marge de manœuvre.

SUPPORTS HEBDO RÉSISTANCES HEBDO
S2 S1 R1 R2
EUR/USD 1,1500 1,1580 1,1720 1,1800
EUR/GBP 0,8500 0,8550 0,8650 0,8700
EUR/CHF 0,9050 0,9100 0,9200 0,9250
EUR/CAD 1,5900 1,5980 1,6180 1,6280
EUR/JPY 184,00 185,00 187,50 189,00

Les supports et résistances affichés ci-dessous indiquent respectivement les points bas et hauts au sein desquels les cours devraient évoluer dans le courant de la semaine.

Les annonces à suivre

La semaine sera plus calme, mais trois publications méritent l'attention.

Mercredi matin, l'inflation britannique donnera le ton pour la réunion de la BoE en juin. Mercredi soir, les minutes du FOMC d'avril devraient confirmer la fracture interne entre les trois faucons et le reste du comité, sans grande surprise après les chiffres de la semaine dernière.

Le rendez-vous clé reste jeudi avec les PMI flash de mai pour l'Allemagne, la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ce sera la première lecture macro du mois, et la composante "prix payés" sera scrutée en priorité : elle dira si les pressions inflationnistes continuent de s'installer ou commencent à se dissiper.

Jour Heure Pays Indicateur À quoi s'attendre ?
Lun. 19/05 14:30 Canada CPI avril Attente : +2,4 % YoY
Mar. 20/05 08:00 Royaume-Uni CPI avril Attente : +3,4 % YoY / Préc. : +3,3 %
Mar. 20/05 20:00 États-Unis Minutes FOMC Ton hawkish probable, focus dissidents
Mer. 21/05 10:00 Zone Euro PMI flash mai Composite attendu à 49,5
Mer. 21/05 15:45 États-Unis PMI flash mai Services attendus à 52,1, focus prix
Jeu. 22/05 08:00 Royaume-Uni Ventes au détail avril Attente : +0,2 % M/M

Les informations présentées sur cette publication vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doivent en aucun cas servir de base ou être pris en compte comme une incitation à s’engager dans un quelconque investissement.

Autres articles
Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


Lu 233 fois

Tags : mondial change, taux de change
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Devises : le dollar reprend l’avantage dans un marché sous haute tension [ABO]

Devises : le dollar reprend l’avantage dans un marché sous haute tension [ABO]

IAG, Air France-KLM, Lufthansa : qui gagne vraiment la bataille du ciel européen ? [ABO] IAG, Air France-KLM, Lufthansa : qui gagne vraiment la bataille du ciel européen ? [ABO]

Et si on adoptait la « positive attitude » ? [ABO] Et si on adoptait la « positive attitude » ? [ABO]

Formation : pourquoi la montée en compétences est devenue indispensable [ABO] Formation : pourquoi la montée en compétences est devenue indispensable [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Résidences secondaires : la « deuxième maison », gagnante annoncée de l’été [ABO]

Résidences secondaires : la « deuxième maison », gagnante annoncée de l’été [ABO]

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO] Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]

Les migrations d’élans… le mieux-être à la suédoise [ABO] Les migrations d’élans… le mieux-être à la suédoise [ABO]

Où nous conduira le bashing contre l’Occident ? [ABO] Où nous conduira le bashing contre l’Occident ? [ABO]

Dernière heure

European Camping Group : "Nous voulons rapidement dépasser le milliard d’euros"

Devises : le dollar reprend l’avantage dans un marché sous haute tension [ABO]

Venise : j'ai testé l’Almar Jesolo Resort & Spa 5 étoiles

IAG, Air France-KLM, Lufthansa : qui gagne vraiment la bataille du ciel européen ? [ABO]

Belambra, Maeva et Gîtes de France... victimes d’une faille "basique" de cybersécurité

Brand News

Ôvoyages lance la Finlande et s’engage pour les agences !

Ôvoyages lance la Finlande et s’engage pour les agences !
C’est une grande première pour Ôvoyages : le tour-opérateur lance sa toute nouvelle production...
Les annonces

EVIDENZIA - Commercial Groupe – Vente de Voyages H/F - CDI - (Paris, Reims, Lyon, Toulouse)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller(e)s voyages confirmé(e)s H/F - CDI - (Anet (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE MONDE EN DIRECT - Technicien(ne) Back-office H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club

Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club

IFTM 2026 : la valorisation des talents du tourisme au cœur du salon

IFTM 2026 : la valorisation des talents du tourisme au cœur du salon
Distribution

Distribution

European Camping Group : "Nous voulons rapidement dépasser le milliard d’euros"

European Camping Group : "Nous voulons rapidement dépasser le milliard d’euros"
Partez en France

Partez en France

Pavillon Bleu 2026 : quels sont les sites labellisés ?

Pavillon Bleu 2026 : quels sont les sites labellisés ?
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

TERRA PANAMERICA, rassurer les voyageurs grâce à la force d’un réseau engagé

TERRA PANAMERICA, rassurer les voyageurs grâce à la force d’un réseau engagé
Production

Production

AtlasProtect.io lance une plateforme de veille géopolitique et juridique pour les voyagistes

AtlasProtect.io lance une plateforme de veille géopolitique et juridique pour les voyagistes
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal supprime temporairement les frais de modification des billets

TAP Air Portugal supprime temporairement les frais de modification des billets
Transport

Transport

Transport ferroviaire : ECTAA soutient le paquet européen mais alerte sur les risques de concentration

Transport ferroviaire : ECTAA soutient le paquet européen mais alerte sur les risques de concentration
La Travel Tech

La Travel Tech

Belambra, Maeva et Gîtes de France... victimes d’une faille "basique" de cybersécurité

Belambra, Maeva et Gîtes de France... victimes d’une faille "basique" de cybersécurité
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Venise : j'ai testé l’Almar Jesolo Resort & Spa 5 étoiles

Venise : j'ai testé l’Almar Jesolo Resort &amp; Spa 5 étoiles
HotelMaG

Hébergement

Accor poursuit son développement en Afrique de l’Ouest, avec le Nigeria

Accor poursuit son développement en Afrique de l’Ouest, avec le Nigeria
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières déploie quatre navires en Europe du Nord pour l’été 2026

MSC Croisières déploie quatre navires en Europe du Nord pour l’été 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : Long Lake met la main sur Amex GBT

Voyage d’affaires : Long Lake met la main sur Amex GBT
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias