C’est une semaine clé pour mesurer l’impact du choc inflationniste lié à la guerre en Iran sur les économies occidentales. Demain, les prix à la production américains pour mars seront publiés et ils devraient fortement augmenter. Certains intrants illustrent déjà cette tension.



Le plastique, omniprésent dans l’industrie, a vu ses prix exploser depuis fin février. Le PEHD, utilisé notamment pour les bouteilles, a bondi de 75 %, et le PEBD linéaire, utilisé pour les sacs, de 77 %.



Contrairement à 2022, les entreprises auront du mal à répercuter ces hausses sur les consommateurs. Les ménages n’ont plus l’épargne accumulée pendant le Covid et la dynamique salariale s’essouffle. En Europe, la modération des salaires est déjà de retour. La conséquence est directe : les marges des entreprises vont se contracter dans les prochains mois.



Le point décisif pour savoir si ce choc inflationniste va durer sera la réponse budgétaire des États. En multipliant les aides pour amortir le choc, ils risquent d’entretenir l’inflation. Il vaut mieux accepter un ajustement court et brutal qu’une inflation prolongée.