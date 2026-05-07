Passeport sans prénom : pourquoi ce passager a été refusé à l’embarquement [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage

Refusé à l’embarquement pour un vol entre Paris et les Emirats arabes unis, un passager a saisi la Médiation Tourisme et Voyage après avoir dû modifier son itinéraire et annuler une réservation sur place. En cause : un passeport jugé non conforme aux exigences des autorités émiriennes, qui ne mentionnait aucun prénom.

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 29 Mai 2026 à 07:30

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