Annulation de vol dans un forfait touristique : le voyageur doit-il maitriser les dépenses engagées ? [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage

À la suite de l’annulation de leur vol retour inclus dans un forfait touristique, deux voyageurs contraints d’organiser eux-mêmes leur rapatriement ont engagé des frais importants. Saisie du litige, voici la réponse de la Médiation Tourisme et Voyage.

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 10 Avril 2026 à 07:34

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