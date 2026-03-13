Une passagère d’un vol Genève - Paris - Houston se trouve confrontée à une situation préjudiciable à l’issue de son voyage.



Lors du vol aller, la passagère avait acquitté un supplément de 42 euros afin de réserver un siège spécifique. Ce siège n’étant finalement plus disponible, elle a été réaffectée à un autre emplacement et informée de la possibilité d’obtenir le remboursement du supplément payé. Ce remboursement de 42 euros a effectivement été effectué.



La difficulté survient ultérieurement, lorsque la réservation de son vol retour est annulée par la compagnie. Placée dans une situation d’urgence et sans solution de réacheminement proposée, la passagère est contrainte d’engager, à ses frais, plusieurs dépenses afin de pouvoir rentrer.



Faute de disponibilité à un prix « raisonnable » au départ de Houston, elle loue un véhicule pour rejoindre l’aéroport de Dallas et achète un billet (942 €). À son arrivée en France, elle engage également des frais de transport supplémentaires : un trajet en Uber pour un montant de 39 euros afin de rejoindre la gare de Lyon et l’achat d’un billet de train Paris – Besançon pour 96 euros, le trajet Paris – Genève étant proposé à un tarif jugé excessif.



Saisie du litige, la compagnie aérienne soutient que la cliente aurait sollicité le remboursement de son billet retour, lequel était présenté comme non remboursable en application des conditions générales de transport.