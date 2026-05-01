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Le Cambodge mise sur Singapore Airlines pour renforcer sa visibilité en France

Un partenariat stratégique sur neuf mois


Singapore Airlines et l’Office national du tourisme du Cambodge annoncent un partenariat de neuf mois pour promouvoir la destination cambodgienne, notamment sur le marché français, à travers des campagnes conjointes et des actions de visibilité ciblées.


Rédigé par le Lundi 4 Mai 2026 à 14:42

Le Cambodge mise sur Singapore Airlines pour renforcer sa visibilité en France - Depositphotos.com, DmitryRukhlenko
Le Cambodge mise sur Singapore Airlines pour renforcer sa visibilité en France - Depositphotos.com, DmitryRukhlenko
Exotismes
La compagnie Singapore Airlines (SIA) et l’Office national du tourisme du Cambodge (CTB) ont officialisé un partenariat stratégique visant à renforcer l’attractivité du Cambodge sur plusieurs marchés internationaux, dont la France.

L’accord, conclu pour une durée de neuf mois, inclut également Singapour et l’Australie.

Signé par Rachel Tan, vice-présidente en charge du marketing et de la marque chez SIA, et Son Excellence Minea Kim, directeur général du CTB, ce protocole d’accord s’inscrit dans une volonté commune de dynamiser les flux touristiques vers le Cambodge.

La signature s’est tenue en présence de Son Excellence Huot Hak, ministre du Tourisme du Cambodge, et de représentants diplomatiques singapouriens.

Une ambition d’élargissement à d’autres marchés

Autres articles
Dans le cadre de cette collaboration, un budget global de 140 000 dollars américains sera consacré à des actions conjointes.

Celles-ci pourraient inclure des campagnes de promotion sur les marchés ciblés ainsi que l’organisation de voyages de familiarisation à destination de prescripteurs et leaders d’opinion, notamment en France.

Au-delà de cette première phase, les deux partenaires envisagent d’étendre leurs actions à d’autres marchés émetteurs, comme l’Inde, afin d’accroître la visibilité internationale de la destination.

Pour Vinod Kannan, senior vice-président ventes et marketing de Singapore Airlines, cet accord traduit "un engagement commun à soutenir la croissance du tourisme" dans la région, en s’appuyant à la fois sur des campagnes promotionnelles et sur le réseau international de la compagnie.

De son côté, Minea Kim, directeur du CTB, souligne le potentiel de développement du tourisme cambodgien.

Il met en avant la diversité de l’offre, entre patrimoine culturel, destinations côtières et tourisme durable, ainsi que l’ambition de moderniser l’image du pays auprès des voyageurs internationaux.


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Tags : cambodge, singapore airlines
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