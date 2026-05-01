Le Cambodge mise sur Singapore Airlines pour renforcer sa visibilité en France

Un partenariat stratégique sur neuf mois

Singapore Airlines et l’Office national du tourisme du Cambodge annoncent un partenariat de neuf mois pour promouvoir la destination cambodgienne, notamment sur le marché français, à travers des campagnes conjointes et des actions de visibilité ciblées.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 4 Mai 2026 à 14:42

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