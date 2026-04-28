Ponant Explorations nomme Nathalie de Montgolfier à la direction des ressources humaines

Nathalie de Montgolfier, nouvelle directrice des ressources humaines de Ponant Explorations - Photo : Ponant, Pierre Morales
Ponant Explorations annonce la nomination de Nathalie de Montgolfier en tant que Chief Human Resources Officer.
À ce titre, elle intègre le comité exécutif et reporte directement au président depuis l'automne dernier, Benoît-Etienne Domenget.
Cette nomination s’inscrit dans le cadre du déploiement du plan stratégique « North Star », qui vise à accompagner la croissance du groupe.
La nouvelle DRH sera notamment chargée de piloter les enjeux de recrutement, de gestion des talents et d’organisation interne.
À ce titre, elle intègre le comité exécutif et reporte directement au président depuis l'automne dernier, Benoît-Etienne Domenget.
Cette nomination s’inscrit dans le cadre du déploiement du plan stratégique « North Star », qui vise à accompagner la croissance du groupe.
La nouvelle DRH sera notamment chargée de piloter les enjeux de recrutement, de gestion des talents et d’organisation interne.
Un parcours chez Stellantis
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Diplômée de HEC Paris et titulaire d’un Executive Master de Université Paris Dauphine, Nathalie de Montgolfier a débuté sa carrière dans des fonctions commerciales avant d’évoluer vers les ressources humaines.
Elle a effectué l’essentiel de son parcours au sein de Stellantis, où elle a occupé plusieurs postes de direction, notamment dans les domaines de la rémunération, du management des talents et des politiques de bien-être au travail.
Elle a effectué l’essentiel de son parcours au sein de Stellantis, où elle a occupé plusieurs postes de direction, notamment dans les domaines de la rémunération, du management des talents et des politiques de bien-être au travail.