Ponant Explorations nomme Nathalie de Montgolfier à la direction des ressources humaines

Diplômée de HEC Paris et titulaire d’un Executive Master de Université Paris Dauphine, Nathalie de Montgolfier a débuté sa carrière dans des fonctions commerciales avant d’évoluer vers les ressources humaines.



Elle a effectué l’essentiel de son parcours au sein de Stellantis, où elle a occupé plusieurs postes de direction, notamment dans les domaines de la rémunération, du management des talents et des politiques de bien-être au travail.