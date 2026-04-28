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Ponant Explorations nomme Nathalie de Montgolfier à la direction des ressources humaines

La nouvelle Chief Human Resources Officer en poste depuis avril 2026


Le spécialiste des croisières d’exploration de luxe, Ponant, annonce la nomination de Nathalie de Montgolfier au poste de directrice des ressources humaines. Entrée en fonction en avril 2026, elle rejoint le comité exécutif du groupe après un parcours de près de vingt ans dans l’industrie automobile.


Rédigé par le Lundi 4 Mai 2026 à 12:34

Nathalie de Montgolfier, nouvelle directrice des ressources humaines de Ponant Explorations - Photo : Ponant, Pierre Morales
Nathalie de Montgolfier, nouvelle directrice des ressources humaines de Ponant Explorations - Photo : Ponant, Pierre Morales
Exotismes
Ponant Explorations annonce la nomination de Nathalie de Montgolfier en tant que Chief Human Resources Officer.

À ce titre, elle intègre le comité exécutif et reporte directement au président depuis l'automne dernier, Benoît-Etienne Domenget.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre du déploiement du plan stratégique « North Star », qui vise à accompagner la croissance du groupe.

La nouvelle DRH sera notamment chargée de piloter les enjeux de recrutement, de gestion des talents et d’organisation interne.

Un parcours chez Stellantis

Autres articles
Diplômée de HEC Paris et titulaire d’un Executive Master de Université Paris Dauphine, Nathalie de Montgolfier a débuté sa carrière dans des fonctions commerciales avant d’évoluer vers les ressources humaines.

Elle a effectué l’essentiel de son parcours au sein de Stellantis, où elle a occupé plusieurs postes de direction, notamment dans les domaines de la rémunération, du management des talents et des politiques de bien-être au travail.

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Tags : drh, ponant, ponant explorations
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