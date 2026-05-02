Les Français Maison Thiénot et Hôtel Bowmann rejoignent les SLH

Vingt-neuf nouveaux établissements ont rejoint le portefeuille d'hôtels de charme de Small Luxury Hotels of the World (SLH) au cours du premier trimestre 2026.
Portée par la dynamique de croissance soutenue observée en 2025 et par un intérêt mondial toujours plus marqué pour des voyages expérientiels et porteurs de sens, la collection franchit désormais le seuil des 700 établissements répartis dans 100 pays.
Les nouveaux venus se trouvent aussi bien en Amérique latine ou centrale qu'aux Etats-Unis, en Inde, en Asie ou en Europe. Parmi les nouvelles adresses européennes, deux sont en France.
Portée par la dynamique de croissance soutenue observée en 2025 et par un intérêt mondial toujours plus marqué pour des voyages expérientiels et porteurs de sens, la collection franchit désormais le seuil des 700 établissements répartis dans 100 pays.
Les nouveaux venus se trouvent aussi bien en Amérique latine ou centrale qu'aux Etats-Unis, en Inde, en Asie ou en Europe. Parmi les nouvelles adresses européennes, deux sont en France.
A Reims, Le 3 by Champagne Thiénot
Au 3 by Champagne Thiénot, l'élégance du contemporain - Photo PB
Autres articles
Reims, capitale du Champagne, figure parmi les nouvelles destinations de SLH avec Le 3 by Champagne Thiénot ouvert en 2025.
Premier hôtel boutique de la maison familiale de Champagne éponyme, Le 3 by Champagne Thiénot entend incarner l’art de vivre à la française à travers 14 chambres au design contemporain, un spa d’exception et une expérience immersive au cœur des caves, le tout dans une élégante demeure historique.
Lire aussi : Œnotourisme à Reims : les maisons de champagne mettent le turbo
Cet établissement a été pensé dans les moindres détails par l’architecte Nicolas Thiénot, l'un des fils du fondateur de la maison de champagne.
Trois ans de travaux, pour un coût de 20 millions d’euros, ont été nécessaires pour réaliser ce lieu hybride, raffiné et ultra-design de 5 000 m2, fait de lignes très épurées et de matériaux nobles.
Premier hôtel boutique de la maison familiale de Champagne éponyme, Le 3 by Champagne Thiénot entend incarner l’art de vivre à la française à travers 14 chambres au design contemporain, un spa d’exception et une expérience immersive au cœur des caves, le tout dans une élégante demeure historique.
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Cet établissement a été pensé dans les moindres détails par l’architecte Nicolas Thiénot, l'un des fils du fondateur de la maison de champagne.
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A Paris, l'Hôtel Bowmann*****
Les hauts plafonds et les moulures dorées donnent beaucoup de charme aux chambres - Photo : Hôtel Bowmann
L'autre nouveau venu français dans le réseau SLH loge à Paris. Il s'agit de l'Hôtel Bowmann.
Cet élégant refuge installé dans un bâtiment haussmannien conjugue patrimoine et modernité, avec sa façade ornementée, ses moulures raffinées, ses parquets d’époque et ses vues panoramiques sur la capitale.
Niché 99, boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement de la capitale, ce cinq étoiles propose 48 chambres et 5 suites, le restaurant- bar 99 Haussmann et sa terrasse, un Spa TERRAKÉ et un espace fitness.
Cet élégant refuge installé dans un bâtiment haussmannien conjugue patrimoine et modernité, avec sa façade ornementée, ses moulures raffinées, ses parquets d’époque et ses vues panoramiques sur la capitale.
Niché 99, boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement de la capitale, ce cinq étoiles propose 48 chambres et 5 suites, le restaurant- bar 99 Haussmann et sa terrasse, un Spa TERRAKÉ et un espace fitness.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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