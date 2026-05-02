Les Français Maison Thiénot et Hôtel Bowmann rejoignent les SLH

dans le réseau SLH logeCet élégant refuge installéconjugue patrimoine et modernité, avec sa façade ornementée, ses moulures raffinées, ses parquets d’époque et ses vues panoramiques sur la capitale.Niché 99, boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement de la capitale, ce cinq étoiles propose, le99 Haussmann et sa terrasse, unTERRAKÉ et un