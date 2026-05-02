TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Les Français Maison Thiénot et Hôtel Bowmann rejoignent les SLH

La collection compte désormais plus de 700 établissements


Au premier trimestre 2026, le réseau Small Luxury Hotels of the World (SLH) a été rejoint par 29 nouveaux venus. Parmi eux, deux belles adresses françaises. L'une à Reims, l'autre à Paris.


Rédigé par le Lundi 4 Mai 2026 à 13:04

Exotismes
Vingt-neuf nouveaux établissements ont rejoint le portefeuille d'hôtels de charme de Small Luxury Hotels of the World (SLH) au cours du premier trimestre 2026.

Portée par la dynamique de croissance soutenue observée en 2025 et par un intérêt mondial toujours plus marqué pour des voyages expérientiels et porteurs de sens, la collection franchit désormais le seuil des 700 établissements répartis dans 100 pays.

Les nouveaux venus se trouvent aussi bien en Amérique latine ou centrale qu'aux Etats-Unis, en Inde, en Asie ou en Europe. Parmi les nouvelles adresses européennes, deux sont en France.

A Reims, Le 3 by Champagne Thiénot

Au 3 by Champagne Thiénot, l'élégance du contemporain - Photo PB
Au 3 by Champagne Thiénot, l'élégance du contemporain - Photo PB
Autres articles
Reims, capitale du Champagne, figure parmi les nouvelles destinations de SLH avec Le 3 by Champagne Thiénot ouvert en 2025.

Premier hôtel boutique de la maison familiale de Champagne éponyme, Le 3 by Champagne Thiénot entend incarner l’art de vivre à la française à travers 14 chambres au design contemporain, un spa d’exception et une expérience immersive au cœur des caves, le tout dans une élégante demeure historique.

Lire aussi : Œnotourisme à Reims : les maisons de champagne mettent le turbo

Cet établissement a été pensé dans les moindres détails par l’architecte Nicolas Thiénot, l'un des fils du fondateur de la maison de champagne.

Trois ans de travaux, pour un coût de 20 millions d’euros, ont été nécessaires pour réaliser ce lieu hybride, raffiné et ultra-design de 5 000 m2, fait de lignes très épurées et de matériaux nobles.

A Paris, l'Hôtel Bowmann*****

Les hauts plafonds et les moulures dorées donnent beaucoup de charme aux chambres - Photo : Hôtel Bowmann
Les hauts plafonds et les moulures dorées donnent beaucoup de charme aux chambres - Photo : Hôtel Bowmann
L'autre nouveau venu français dans le réseau SLH loge à Paris. Il s'agit de l'Hôtel Bowmann.

Cet élégant refuge installé dans un bâtiment haussmannien conjugue patrimoine et modernité, avec sa façade ornementée, ses moulures raffinées, ses parquets d’époque et ses vues panoramiques sur la capitale.

Niché 99, boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement de la capitale, ce cinq étoiles propose 48 chambres et 5 suites, le restaurant- bar 99 Haussmann et sa terrasse, un Spa TERRAKÉ et un espace fitness.

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Paula Boyer
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 237 fois

Tags : slh
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Samedi 2 Mai 2026 - 04:00 WOOD Hotel & Spa, nouveau joyau de l'Ile de la Réunion

Jeudi 30 Avril 2026 - 08:16 Florence : La Villa San Michele, A Belmond Hotel rouvre ses portes

Civitatis

Brand news LuxuryTravelMaG

Le Nuku Hiva by Pearl Resorts, une immersion garantie dans l’âme des Marquises

Le Nuku Hiva by Pearl Resorts, une immersion garantie dans l’âme des Marquises
Connu dans le monde entier grâce au chanteur Jacques Brel, et avant lui, grâce au peintre Paul...
Dernière heure

Le Cambodge mise sur Singapore Airlines pour renforcer sa visibilité en France

Madagascar Airlines inaugure un nouveau Business Lounge

Kuoni récompense ses meilleurs vendeurs avec un voyage à l’île Maurice

Les Français Maison Thiénot et Hôtel Bowmann rejoignent les SLH

Ponant Explorations nomme Nathalie de Montgolfier à la direction des ressources humaines

Brand News

Bahia Principe présente Fully & Freely - L’art de trouver son propre rythme

Bahia Principe présente Fully &amp; Freely - L’art de trouver son propre rythme
Chez Bahia Principe Hotels & Resorts, nous sommes des experts reconnus de l’all-inclusive avec...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Brest (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages avec bail basée à Paris 17e
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller(e)s voyages H/F - CDI - (Sélestat (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Expedia TAAP, la première plateforme de réservation pour les professionnels du voyage !

Expedia TAAP, la première plateforme de réservation pour les professionnels du voyage !

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés
Distribution

Distribution

Kuoni récompense ses meilleurs vendeurs avec un voyage à l’île Maurice

Kuoni récompense ses meilleurs vendeurs avec un voyage à l’île Maurice
Partez en France

Partez en France

Tourisme : Serge Papin en Charente pour promouvoir proximité et vélo

Tourisme : Serge Papin en Charente pour promouvoir proximité et vélo
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Cambodge mise sur Singapore Airlines pour renforcer sa visibilité en France

Le Cambodge mise sur Singapore Airlines pour renforcer sa visibilité en France
Production

Production

Alma Mundi accélère sa diversification entre B2B et voyages premium

Alma Mundi accélère sa diversification entre B2B et voyages premium
AirMaG

AirMaG

Madagascar Airlines inaugure un nouveau Business Lounge

Madagascar Airlines inaugure un nouveau Business Lounge
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

Transition digitale : SpeedMedia aide les professionnels du tourisme à franchir le cap

Transition digitale : SpeedMedia aide les professionnels du tourisme à franchir le cap
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Les Français Maison Thiénot et Hôtel Bowmann rejoignent les SLH

Les Français Maison Thiénot et Hôtel Bowmann rejoignent les SLH
HotelMaG

Hébergement

Covivio Hotels rachète quatre hôtels 4 étoiles à Milan

Covivio Hotels rachète quatre hôtels 4 étoiles à Milan
Futuroscopie

Futuroscopie

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Les mini-croisières CATLANTE : parfaites pour déclencher des départs avant l’été

Les mini-croisières CATLANTE : parfaites pour déclencher des départs avant l’été
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Adagio lance "Adagio Business +", une offre dédiée aux séjours professionnels longue durée

Adagio lance "Adagio Business +", une offre dédiée aux séjours professionnels longue durée
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias