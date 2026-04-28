Alma Mundi accélère sa diversification entre B2B et voyages premium

Dès le départ, Alma Mundi s’est positionnée sur des expériences différentes.
Sa spécialité historique reste la Finlande, et notamment la Laponie, avec des séjours thématiques en GIR.
« Je suis à moitié finlandaise, j’avais à cœur d’ouvrir à cette culture », explique Tanja Duhamel, fondatrice d’Alma Mundi.
Ces voyages, organisés depuis une dizaine d’années avec le philosophe Frédéric Lenoir sont aujourd’hui les plus demandés. En 2025, ils ont représenté près de la moitié des clients de l’agence, soit 300 personnes sur les 700 clients du voyagiste.
Mais Alma Mundi ne se limite pas à cette destination. L’agence propose aussi des séjours bien-être avec une approche particulière. « On ne vient pas seulement se détendre, on vient apprendre à se faire du bien », résume sa fondatrice. Les participants découvrent des pratiques simples à reproduire chez eux, comme la respiration ou l’automassage.
L’offre comprend également des séminaires ouverts au grand public, sur des thèmes variés comme l’astrologie, le deuil animal ou encore un rendez-vous annuel avec une medium. « L’idée, c’est cultiver l’esprit d’ouverture », explique Tanja Duhamel.
Des croisières thématiques et quelques voyages - toujours autour d'une thématique - plus lointains complètent l’ensemble. Au total, l’agence organise entre 15 et 20 séjours par an, avec environ 700 clients et un chiffre d’affaires proche de 1,7 million d’euros.
Sa spécialité historique reste la Finlande, et notamment la Laponie, avec des séjours thématiques en GIR.
« Je suis à moitié finlandaise, j’avais à cœur d’ouvrir à cette culture », explique Tanja Duhamel, fondatrice d’Alma Mundi.
Ces voyages, organisés depuis une dizaine d’années avec le philosophe Frédéric Lenoir sont aujourd’hui les plus demandés. En 2025, ils ont représenté près de la moitié des clients de l’agence, soit 300 personnes sur les 700 clients du voyagiste.
Mais Alma Mundi ne se limite pas à cette destination. L’agence propose aussi des séjours bien-être avec une approche particulière. « On ne vient pas seulement se détendre, on vient apprendre à se faire du bien », résume sa fondatrice. Les participants découvrent des pratiques simples à reproduire chez eux, comme la respiration ou l’automassage.
L’offre comprend également des séminaires ouverts au grand public, sur des thèmes variés comme l’astrologie, le deuil animal ou encore un rendez-vous annuel avec une medium. « L’idée, c’est cultiver l’esprit d’ouverture », explique Tanja Duhamel.
Des croisières thématiques et quelques voyages - toujours autour d'une thématique - plus lointains complètent l’ensemble. Au total, l’agence organise entre 15 et 20 séjours par an, avec environ 700 clients et un chiffre d’affaires proche de 1,7 million d’euros.
La pénurie de kérosène, une ombre au tableau
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Comme beaucoup d’acteurs du tourisme, Alma Mundi doit s’adapter à un environnement instable. La guerre au Moyen-Orient, par exemple, n’a pour l’instant qu’un impact limité. « On n’est pas positionnés sur ces zones », précise la dirigeante.
En revanche, d’autres sujets inquiètent davantage, comme la hausse du carburant ou les tensions sur le transport aérien.
Autre difficulté : le comportement des clients a changé. « Ils réservent soit très tôt, soit très tard », observe-t-elle. Cela complique l’organisation et oblige à s’adapter en permanence.
La vente de séjours en France pose aussi question. Aujourd'hui, seul un séjour, autour de la châtaigne en Ardèche, en partenariat avec le magasin Rustica est proposé. « Ce n’est pas évident de trouver un modèle économique viable sur la France », reconnaît Tanja Duhamel, notamment en raison des prix élevés qui freinent certains clients.
Dans ce contexte, le travail en réseau devient essentiel. Tanja Duhamel s’est engagée au sein des Les Entreprises du Voyage et de Femmes du Tourisme. « C’est important d’échanger et de se soutenir dans le secteur », explique-t-elle.
En revanche, d’autres sujets inquiètent davantage, comme la hausse du carburant ou les tensions sur le transport aérien.
Autre difficulté : le comportement des clients a changé. « Ils réservent soit très tôt, soit très tard », observe-t-elle. Cela complique l’organisation et oblige à s’adapter en permanence.
La vente de séjours en France pose aussi question. Aujourd'hui, seul un séjour, autour de la châtaigne en Ardèche, en partenariat avec le magasin Rustica est proposé. « Ce n’est pas évident de trouver un modèle économique viable sur la France », reconnaît Tanja Duhamel, notamment en raison des prix élevés qui freinent certains clients.
Dans ce contexte, le travail en réseau devient essentiel. Tanja Duhamel s’est engagée au sein des Les Entreprises du Voyage et de Femmes du Tourisme. « C’est important d’échanger et de se soutenir dans le secteur », explique-t-elle.
Plusieurs axes de développement
Pour les prochaines années, Alma Mundi souhaite développer une activité B2B en proposant ses séminaires aux entreprises. « L’objectif est de créer des expériences utiles pour les équipes, autour du bien-être et du développement personnel », précise Tanja Duhamel.
Un second axe concerne le B2B2C, avec la mise en place de partenariats avec des agences de voyages afin de distribuer ses séjours thématiques. Le tour-opérateur prévoit d’entrer en phase de prospection dès la rentrée.
La Finlande reste également une priorité. Après la Laponie en hiver et en automne, Alma Mundi ambitionne de proposer de nouveaux séjours au printemps et en été, notamment dans le sud du pays.
Enfin, l’agence se positionne sur des voyages plus haut de gamme. Elle souhaite proposer chaque année un « voyage d’une vie ». « L’idée est d’aller dans des destinations dont tout le monde rêve, mais dans des conditions encadrées, avec un thème fort qui fait sens pour les participants. La première expérience en Polynésie a été concluante, avec des séjours commercialisés à partir de 13 000 euros par personne. »
Frédéric Lenoir sera du voyage. « Nous aborderons ses thèmes de prédilection, tout en nous intéressant à la culture maorie ainsi qu’à celle des Samis, dernier peuple autochtone d’Europe. »
Malgré les incertitudes du marché, Alma Mundi poursuit ainsi son développement en restant fidèle à son positionnement : proposer des voyages différents, plus personnels et porteurs de sens.
Un second axe concerne le B2B2C, avec la mise en place de partenariats avec des agences de voyages afin de distribuer ses séjours thématiques. Le tour-opérateur prévoit d’entrer en phase de prospection dès la rentrée.
La Finlande reste également une priorité. Après la Laponie en hiver et en automne, Alma Mundi ambitionne de proposer de nouveaux séjours au printemps et en été, notamment dans le sud du pays.
Enfin, l’agence se positionne sur des voyages plus haut de gamme. Elle souhaite proposer chaque année un « voyage d’une vie ». « L’idée est d’aller dans des destinations dont tout le monde rêve, mais dans des conditions encadrées, avec un thème fort qui fait sens pour les participants. La première expérience en Polynésie a été concluante, avec des séjours commercialisés à partir de 13 000 euros par personne. »
Frédéric Lenoir sera du voyage. « Nous aborderons ses thèmes de prédilection, tout en nous intéressant à la culture maorie ainsi qu’à celle des Samis, dernier peuple autochtone d’Europe. »
Malgré les incertitudes du marché, Alma Mundi poursuit ainsi son développement en restant fidèle à son positionnement : proposer des voyages différents, plus personnels et porteurs de sens.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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