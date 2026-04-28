Alma Mundi accélère sa diversification entre B2B et voyages premium

Pour les prochaines années, Alma Mundi souhaite développer une activité B2B en proposant ses séminaires aux entreprises. « L’objectif est de créer des expériences utiles pour les équipes, autour du bien-être et du développement personnel », précise Tanja Duhamel.



Un second axe concerne le B2B2C, avec la mise en place de partenariats avec des agences de voyages afin de distribuer ses séjours thématiques. Le tour-opérateur prévoit d’entrer en phase de prospection dès la rentrée.



La Finlande reste également une priorité. Après la Laponie en hiver et en automne, Alma Mundi ambitionne de proposer de nouveaux séjours au printemps et en été, notamment dans le sud du pays.



Enfin, l’agence se positionne sur des voyages plus haut de gamme. Elle souhaite proposer chaque année un « voyage d’une vie » . « L’idée est d’aller dans des destinations dont tout le monde rêve, mais dans des conditions encadrées, avec un thème fort qui fait sens pour les participants. La première expérience en Polynésie a été concluante, avec des séjours commercialisés à partir de 13 000 euros par personne. »



Frédéric Lenoir sera du voyage. « Nous aborderons ses thèmes de prédilection, tout en nous intéressant à la culture maorie ainsi qu’à celle des Samis, dernier peuple autochtone d’Europe. »



Malgré les incertitudes du marché, Alma Mundi poursuit ainsi son développement en restant fidèle à son positionnement : proposer des voyages différents, plus personnels et porteurs de sens.