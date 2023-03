Alma Mundi et France Bleu partent en escapade en région

« avec un ethnocentrisme marqué »

« la reconquête d’un patrimoine vivant à protéger et d’un nouveau monde à construire ensemble »

L’escapade France Bleu en Alsace : un séjour écolo

« Un territoire très dynamique en termes de processus de transition et de développement durable »

L’escapade France Bleu en Bretagne : l’humain avant tout

« On s’arrête dans des lieux de plantations qui deviennent des lieux de vie, ce qui est flagrant, c’est l’importance de l’humain, c’est riche de rencontres »

L’escapade France Bleu en Auvergne : valoriser le patrimoine.

« La rencontre avec les artisans locaux est centrale. On y retrouve un mélange entre les patrimoines anciens et nouvelles générations »

Trois régionsannonce le site d’Alma Mundi ;ajoute celui de France Bleu.indique Tanja Duhamel.Villages en transition ou « capitale française de la biodiversité », visites de sites autour des énergies renouvelables, écomusée, promenade guidée autour de la transition énergétique et solidaire… Les visiteurs pourront découvrir les démarches écoresponsables sur le territoire.indique Tanja Duhamel.Visite des Jardins de l’Arpente où cueillette, culture et transmission se croisent, rencontres avec des artistes et des associations locales autour de l’échange et du collectif. Et au milieu, promenades et découvertes de la première ferme de spiruline et conserverie artisanale.indique Tanja Duhamel.Les dégustations seront au cœur du séjour, entre la Route des fromages et la visite d’une microbrasserie. Les voyageurs pourront aussi découvrir un éco-lieu intergénérationnel et éducatif où chacun participe à la vie quotidienne du lieu.