Tanja Duhamel : Alma Mundi fête ses 10 ans !

Nous proposons des séjours différents, porteurs de sens. Nos thalassothérapies sont par exemple enrichies d'ateliers pratiques. A Concarneau, c'est une nouveauté, nous allions la thalasso avec des visites guidées de parcs et jardins.



Au Maroc, nous proposons un voyage bien-être autour du yoga et du horse coaching, qui est une thérapie en lien avec le cheval, sans oublier les visites et les rencontres avec les populations locales

Nous constatons que certains de nos clients thalasso aimeraient bien aller par exemple dans des thermes en Italie, mais en solo sans parler de langue étrangère ils hésitent à le faire seuls."

L'offre de séjours Alma Mundi explorent par ailleurs les terres d'Europe du Nord, la Laponie finlandaise et l'Islande notamment, mais aussi plus au Sud, la Grèce, le Portugal, ou encore l'Italie.