Ambassadrice Aqua Mundi

Les clientes de nos voyages, amatrices de thalasso me disaient souvent qu’elles y allaient seules et s’ennuyaient un peu lors des repas et entre les soins

Ce choix, à la fois stratégique et philosophique, a pour objectif de créer une nouvelle façon de se faire du bien tout en rencontrant des personnes ayant des centres d’intérêt commun. L’organisation de ces séjours en petits groupes nous permet de plus d’avoir des tarifs bien plus intéressants que les prestations à la carte, tout en rémunérant nos partenaires à un prix juste

Ces séjours sont proposés à dates fixes pour 20 à 25 personnes, avec la présence d’une «» favorisant la rencontre entre les participants, notamment lors de tables d’hôtes proposées le soir.Le tout à des tarifs proposés entre 20 et 40% moins chers que des séjours individuels à la carte.Ces séjours ont la particularité de proposer, en plus d’une sélection de soins et massages individuels, des découvertes collectives et sportives adaptées à tous (ateliers yoga, sophrologie, bains de forêt, marche afghane ou découvertes faune et flore) ainsi que des ateliers culinaires, beauté, des sorties touristiques nature ou historiques.Avec des expériences uniques, comme une balade en mer sur un Vieux Gréement privatisé lors du séjour à Pornic !», déclare Tanja Duhamel fondatrice & directrice d’Alma Mundi.».