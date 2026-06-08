IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer

IFTM, c'est aussi le rendez-vous des concours qui célèbrent les talents, l'excellence et l'innovation du secteur. Au programme cette année :



● La 3e édition de l'Orchestra Start-Up Contest, qui s'inscrit dans le cadre du 10e anniversaire du concours, offrira aux start-ups du tourisme l'opportunité de pitcher leur solution devant un jury d'experts. Cette année, l'accent est mis sur la dimension communautaire : les alumni du Village prennent la parole pour transmettre leurs apprentissages et créer une vraie chaîne de valeur entre entrepreneurs. La start-up lauréate bénéficiera d'un accompagnement personnalisé par Orchestra, pouvant prendre la forme d'un soutien financier, de mentoring ou de mises en relation. La grande finale aura lieu le mardi 15 septembre à 17h en salle Arena by Ouzbékistan



● La 2e édition de la Plume Verte by IFTM x ADONET récompense les journalistes qui mettent leur plume au service du tourisme responsable. Nouveauté 2026 : un Prix Spécial Destinations ADONET vient enrichir le palmarès, aux côtés du prix de la Plume Verte décerné par le jury et du Coup de Cœur du Village élu par les exposants. Les trois prix seront remis le mercredi 16 septembre au sein du Village des Initiatives Durables by mN’O.





● La 9e édition de la Travel Agents Cup Junior, organisée en partenariat avec la FFTST, invite les étudiants en tourisme à se mettre en situation réelle : convaincre et vendre la destination France à partir d'un scénario client tiré au sort. Les 5 finalistes sélectionnés s'affronteront sur scène le jeudi 17 septembre à 13h30 en salle Arena by Ouzbékistan, devant un jury issu de tous les univers du tourisme.



● Enfin, la Travel Agents Cup revient pour récompenser le meilleur agent de voyages de France. Les candidats soumettent d'abord une courte vidéo de présentation, avant de s'affronter lors d'une finale en trois étapes : découverte du projet de voyage, préparation de la proposition et passage sur scène face à un jury d'experts. Rendez-vous en salle Arena by Ouzbékistan le jeudi 17 septembre à 15h30.