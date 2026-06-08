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IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer

La 48ème édition du salon se tiendra du 15 au 17 septembre prochain à Paris, Porte de Versailles Hall 1


Après avoir exploré les nouveaux horizons durables et mis l'action collective au cœur de ses réflexions, IFTM franchit une nouvelle étape en 2026 : révéler ce qui crée vraiment de l'impact. Sous le fil rouge « La valeur du voyage », la 48e édition du salon invite les professionnels du tourisme à porter un regard lucide sur les transformations en cours et à démontrer la valeur concrète de leurs engagements. Zoom sur ce qui vous attend en septembre prochain !


Rédigé par IFTM le Lundi 8 Juin 2026 à 06:10

Les grands temps forts du salon

© Alexandre Lescure
© Alexandre Lescure
Dream Yacht
Dès le mardi 15 septembre, la Conférence Inaugurale lancera les trois jours à 9h45 en salle Arena, avec un premier décryptage du fil rouge de l'édition. L'occasion d'analyser les transformations du secteur et de mettre en perspective la valeur créée par l'ensemble des acteurs du tourisme. A 12h, le Cocktail Inaugural réunira les professionnels pour un premier moment de rencontres et de networking.

L'après-midi, le Panorama International proposera en salle Arena by Ouzbékistan un tour d'horizon d'initiatives concrètes venues des quatre coins du monde, pour illustrer la diversité et la richesse du tourisme international.

Côté tendances, les rendez-vous baromètres seront une nouvelle fois au programme le mercredi 16 septembre

● Le Baromètre IFTM x EPSA 2026/2027 fera le point sur les tendances du voyage d'affaires - salle Arena by Ouzbékistan
● Le Baromètre Meeting & Event par Kactus décryptera les grandes dynamiques du MICE - salle Arena by Ouzbékistan
● Le Baromètre sur l'IA du Club Tourisme Technologique explorera l'impact grandissant de l'intelligence artificielle dans le secteur - salle Agora

Les sessions “Quoi de neuf à vendre” feront également leur retour tous les après-midi en salle Agora, où destinations et marques exposants présenteront leurs grandes nouveautés aux agents de voyages.

Un nouveau programme de matchmaking pour le Club Affaires

© Stéphane Laure
© Stéphane Laure
Pour cette édition 2026, IFTM innove côté business travel en lançant un programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés entre exposants du Club Affaires et acheteurs corporate.

Via la plateforme Everywhere, chaque participant sélectionne ses interlocuteurs en amont pour des échanges ciblés et pertinents.

Le jeudi 17 septembre, dès 8h30, soit avant l'ouverture officielle du salon, les participants se retrouvent dans un espace dédié et privilégié au cœur du Club Affaires pour cinq à six entretiens individuels de quinze à vingt minutes.

Un format pensé pour maximiser les opportunités business, sans perte de temps.

Des concours pour valoriser les talents du tourisme

IFTM, c'est aussi le rendez-vous des concours qui célèbrent les talents, l'excellence et l'innovation du secteur. Au programme cette année :

● La 3e édition de l'Orchestra Start-Up Contest, qui s'inscrit dans le cadre du 10e anniversaire du concours, offrira aux start-ups du tourisme l'opportunité de pitcher leur solution devant un jury d'experts. Cette année, l'accent est mis sur la dimension communautaire : les alumni du Village prennent la parole pour transmettre leurs apprentissages et créer une vraie chaîne de valeur entre entrepreneurs. La start-up lauréate bénéficiera d'un accompagnement personnalisé par Orchestra, pouvant prendre la forme d'un soutien financier, de mentoring ou de mises en relation. La grande finale aura lieu le mardi 15 septembre à 17h en salle Arena by Ouzbékistan

● La 2e édition de la Plume Verte by IFTM x ADONET récompense les journalistes qui mettent leur plume au service du tourisme responsable. Nouveauté 2026 : un Prix Spécial Destinations ADONET vient enrichir le palmarès, aux côtés du prix de la Plume Verte décerné par le jury et du Coup de Cœur du Village élu par les exposants. Les trois prix seront remis le mercredi 16 septembre au sein du Village des Initiatives Durables by mN’O.


● La 9e édition de la Travel Agents Cup Junior, organisée en partenariat avec la FFTST, invite les étudiants en tourisme à se mettre en situation réelle : convaincre et vendre la destination France à partir d'un scénario client tiré au sort. Les 5 finalistes sélectionnés s'affronteront sur scène le jeudi 17 septembre à 13h30 en salle Arena by Ouzbékistan, devant un jury issu de tous les univers du tourisme.

● Enfin, la Travel Agents Cup revient pour récompenser le meilleur agent de voyages de France. Les candidats soumettent d'abord une courte vidéo de présentation, avant de s'affronter lors d'une finale en trois étapes : découverte du projet de voyage, préparation de la proposition et passage sur scène face à un jury d'experts. Rendez-vous en salle Arena by Ouzbékistan le jeudi 17 septembre à 15h30.

Les soirées du salon

IFTM, c'est aussi des soirées emblématiques qui rythment le salon et prolongent les échanges dans une ambiance conviviale :

● La soirée Digitrips x IFTM, rendez-vous festif incontournable des professionnels du secteur, aura lieu au Pavillon Dauphine le mardi 15 septembre.
● La cérémonie des Lauriers du Voyage d’Affaires organisée par Eventiz récompensera les acteurs du business travel qui ont marqué l'année le mercredi soir.
● La IFTM TourMaG Party se tiendra le jeudi 17 septembre en clôture du salon, au Club Haussmann dans le 9e arrondissement de Paris. Ouverte cette année à l'ensemble des professionnels du tourisme, sur inscription, elle promet de réunir plus de 700 participants pour un moment de convivialité et d'échanges.

Avec une programmation dense et une thématique au plus près des réalités du secteur, IFTM 2026 s'annonce comme une édition de démonstration et d'impact. Trois jours pour révéler, ensemble, ce qui crée de la valeur dans le tourisme.

L’équipe IFTM se tient à votre disposition et a hâte de vous accueillir du 15 au 17 septembre 2026

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer
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Tags : iftm 2026
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