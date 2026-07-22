Les habitudes des voyageurs d'affaires pèsent encore lourd sur les coûts

L'étude révèle toutefois une réelle disposition au changement. Selon les comportements étudiés, entre 68% et 90% des voyageurs se disent prêts à modifier leurs pratiques lorsqu'elles ne sont pas systématiques ou régulières.



Mais cette évolution reste conditionnée à l'environnement proposé par l'entreprise. Les principaux leviers identifiés sont d'abord organisationnels : des règles mieux adaptées aux contraintes de l'activité (27%), des outils de réservation plus simples et plus rapides (26%), des règles plus claires (26%) et des processus allégés (25%). Les voyageurs semblent ainsi davantage attendre une évolution du système qu'une simple injonction à modifier leurs habitudes.



L'étude compare également l'impact de différents types de politiques internes. La mise en place d'une politique de déplacements obligatoire, fondée sur des règles très structurées et une autonomie limitée, améliore les comportements, mais de manière relativement modérée.



Selon les pratiques, le gain varie de 5 à 16 points par rapport aux organisations dépourvues de politique de déplacements. Sur le recours au taxi ou au VTC alors que d'autres alternatives existent, l'amélioration ne serait ainsi que de 4,5 points.



La mise en place d'une politique de mobilité durable formalisée apparaît en revanche comme le facteur le plus discriminant de l'étude. Elle améliore les comportements de 15 à 38 points selon les pratiques observées par rapport aux organisations qui n'en disposent pas. Pour les auteurs de l'étude, ce type de politique contribue à créer un cadre dans lequel les changements de comportement deviennent plus naturels.