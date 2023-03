Rencontres en présentiel : 70% des voyageurs d’affaires les considèrent indispensables ou nécessaires

Jérôme Fouque analyse les critères choisis par les voyageur d’affaires pour enclencher le voyage : « nous sommes d’abord sur des enjeux personnels avec la sécurité (89%), l’équilibre vie personnelle / professionnelle (88%) et le respect des règles sanitaires (87%) ». Ce que Jérôme Fouque appelle le « people » à distinguer avec le « profit » et l’aspect « planète ».



Les voyageurs sont toutefois sensibles aux leviers que pourraient déployer l’entreprise pour des voyages plus responsables. Ils sont 69% à vouloir connaitre le temps total du déplacement et deux-tiers aimeraient qu’on leur propose des options « durables » comme des hôtels éco-responsables (63%).



Ils sont aussi intéressés par tester les véhicules électriques (82%), « ce qui ne se traduit pas dans les faits ».



Ils ont aussi besoin d’informations sur le prix total (80%) et le choix entre différentes alternatives, dont le « non-déplacement qui est le plus responsable ». La question qui se pose : « comment les acteurs du métier peuvent équilibrer un business modèle qui repose sur le déplacement ? ».