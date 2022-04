Pourquoi le prix des locations de voitures va atteindre des sommets

« le coût d’acquisition ou d’utilisation des véhicules neufs, qui a flambé à cause des pénuries, de semi-conducteurs, de silicium, de main d’œuvre pour cause de Covid… »

« Et cet état de fait est renforcé par la nécessité pour les loueurs de se confronter à la loi LOM, qui leur impose un verdissement progressif mais net de leur flotte. Ainsi, les véhicules hybrides et électriques, plus coûteux à l’achat, sont nécessairement plus intégrés dans le mix d’achat flotte. Et les véhicules thermiques restants souffrent parfois de gros malus écologiques

« prix pratiqués sont alignés avec les évolutions du marché ». « On observe actuellement que de nombreuses réservations se font au dernier moment, même si Hertz encourage ses clients à louer le plus tôt possible »

En cause, principalement :, décrypte, co-fondateur de Carbookr.com, plateforme de location de voitures BtoB. Ceci bien sur sans oublier», ajoute Frédéri Villa Vega Les grands loueurs restent eux peu bavards sur le sujet. Plusieurs d’entre-deux, interrogés par nos soins sur leurs tarifs, n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet.La direction France de Hertz , par exemple, nous a sobrement fait savoir que ses, nous a-t-on ajouté.