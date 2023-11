Livre blanc Cegid : 2023, "année Zéro du voyage d'affaires"

« L'année 2023 marque un tournant dans les pratiques et l'organisation des mobilités en entreprise. Les contours de ce qui définit « le déplacement » en entreprise ont fondamentalement évolué : aux modes et aux pratiques de travail se sont ajoutés les questions de sens et d'équilibre vie professionnelle / vie personnelle et un désir de voyager de manière respectueuse et durablement. C'est pourquoi l'année 2023 fait figure d'année Zéro. Il est donc important de repenser l'organisation et les modalités du voyage d'affaires pour qu'il s'adapte mieux aux attentes et aux besoins des collaborateurs et mettre à leur disposition des solutions utiles et innovantes pour pouvoir le faire »,

La pandémie, la quête de sens et les préoccupations concernant la transition climatique ont influé sur l'organisation et la planification des voyages d'affaires des collaborateurs.par-dessus tout dans l'organisation des mobilités des collaborateurs, ainsi quepour pouvoir réorganiser son déplacement en fonction de ses impératifs d'agendas professionnel et personnel.Si la majorité des employés souhaite retrouver des conditions de voyages semblables à la période avant-covid,conclut Gilles Bobichon , Directeur des opérations Cegid Notilus.L'intégralité du baromètre « 2023, la nouvelle année de référence des mobilités d'affaires » est disponible ici