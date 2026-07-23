Les Monts du Genevois misent sur le digital pour prolonger l’effet Tour de France

Les Monts du Genevois prolongent le Tour de France avec une chasse aux trésors digitale - Depositphotos.com, southmind
Le passage du Tour de France a placé les Monts du Genevois sous les projecteurs le 19 juillet dernier.
La 15e étape de la Grande Boucle a notamment emprunté le col de la Croisette, à plus de 1 300 mètres d’altitude, sur le massif du Salève.
À l’occasion de cet événement, l’Office de Tourisme des Monts du Genevois a lancé une expérience de « gamification » destinée à prolonger l’intérêt autour du passage des coureurs.
Jusqu’au 31 juillet 2026, habitants, visiteurs et curieux sont invités à explorer le territoire à travers un parcours ludique accessible depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
La 15e étape de la Grande Boucle a notamment emprunté le col de la Croisette, à plus de 1 300 mètres d’altitude, sur le massif du Salève.
À l’occasion de cet événement, l’Office de Tourisme des Monts du Genevois a lancé une expérience de « gamification » destinée à prolonger l’intérêt autour du passage des coureurs.
Jusqu’au 31 juillet 2026, habitants, visiteurs et curieux sont invités à explorer le territoire à travers un parcours ludique accessible depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
Une chasse aux trésors inspirée de l’univers du cyclisme
Le dispositif repose sur une carte interactive et une série d’énigmes locales.
Les participants progressent à travers différentes étapes inspirées du vocabulaire du cyclisme : échappées, ascensions, sprints intermédiaires ou encore cols mythiques.
Au fil du parcours, ils doivent retrouver des symboles dissimulés dans différents lieux des Monts du Genevois.
Les énigmes les conduisent vers des points de vue, des sites naturels, des villages et des adresses qui participent à l’attractivité du territoire.
Une quête secondaire, conçue sous la forme d’un « contre-la-montre », complète le dispositif.
Elle permet aux participants les plus motivés de relever un défi supplémentaire et de remporter des goodies, dans un clin d’œil à la caravane publicitaire du Tour de France.
Les participants progressent à travers différentes étapes inspirées du vocabulaire du cyclisme : échappées, ascensions, sprints intermédiaires ou encore cols mythiques.
Au fil du parcours, ils doivent retrouver des symboles dissimulés dans différents lieux des Monts du Genevois.
Les énigmes les conduisent vers des points de vue, des sites naturels, des villages et des adresses qui participent à l’attractivité du territoire.
Une quête secondaire, conçue sous la forme d’un « contre-la-montre », complète le dispositif.
Elle permet aux participants les plus motivés de relever un défi supplémentaire et de remporter des goodies, dans un clin d’œil à la caravane publicitaire du Tour de France.
Des expériences locales à gagner
Les récompenses ont été imaginées en collaboration avec plusieurs acteurs touristiques et professionnels des Monts du Genevois. Le premier prix, attribué par tirage au sort, offrira à deux personnes une immersion dans le territoire.
Le séjour comprend notamment une ascension en téléphérique du Salève, un déjeuner gastronomique à l’Hôtel-Restaurant L’Arborescence, ainsi qu’une nuit insolite aux Cabanes du Salève. Les gagnants bénéficieront également d’un roadbook personnalisé conçu par l’Office de Tourisme.
Un second tirage au sort permet également de remporter plusieurs expériences locales, parmi lesquelles des entrées pour l’UCPA Vitam, Filenvol ou encore le téléphérique du Salève.
Le séjour comprend notamment une ascension en téléphérique du Salève, un déjeuner gastronomique à l’Hôtel-Restaurant L’Arborescence, ainsi qu’une nuit insolite aux Cabanes du Salève. Les gagnants bénéficieront également d’un roadbook personnalisé conçu par l’Office de Tourisme.
Un second tirage au sort permet également de remporter plusieurs expériences locales, parmi lesquelles des entrées pour l’UCPA Vitam, Filenvol ou encore le téléphérique du Salève.
Faire de la visite une expérience interactive
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À travers cette opération, l’Office de Tourisme des Monts du Genevois entend prolonger l’impact du Tour de France au-delà du seul passage de la course.
L’événement sportif devient ainsi le point de départ d’une expérience touristique et numérique destinée à encourager la découverte du territoire.
Le dispositif s’appuie sur la tendance du tourisme expérientiel, qui pousse les visiteurs à rechercher davantage des activités et des expériences à vivre plutôt que de simples itinéraires de visite. La gamification permet ici de transformer la découverte des Monts du Genevois en aventure interactive.
Le smartphone devient le support de cette exploration, tandis que les énigmes conduisent les participants vers différents lieux du territoire.
Une manière pour l’Office de Tourisme de valoriser ses paysages, ses villages et ses acteurs touristiques sous un angle ludique, tout en capitalisant sur la visibilité offerte par le passage du Tour de France.
L’événement sportif devient ainsi le point de départ d’une expérience touristique et numérique destinée à encourager la découverte du territoire.
Le dispositif s’appuie sur la tendance du tourisme expérientiel, qui pousse les visiteurs à rechercher davantage des activités et des expériences à vivre plutôt que de simples itinéraires de visite. La gamification permet ici de transformer la découverte des Monts du Genevois en aventure interactive.
Le smartphone devient le support de cette exploration, tandis que les énigmes conduisent les participants vers différents lieux du territoire.
Une manière pour l’Office de Tourisme de valoriser ses paysages, ses villages et ses acteurs touristiques sous un angle ludique, tout en capitalisant sur la visibilité offerte par le passage du Tour de France.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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