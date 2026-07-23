Les Monts du Genevois misent sur le digital pour prolonger l’effet Tour de France

À travers cette opération, l’Office de Tourisme des Monts du Genevois entend prolonger l’impact du Tour de France au-delà du seul passage de la course.



L’événement sportif devient ainsi le point de départ d’une expérience touristique et numérique destinée à encourager la découverte du territoire.



Le dispositif s’appuie sur la tendance du tourisme expérientiel, qui pousse les visiteurs à rechercher davantage des activités et des expériences à vivre plutôt que de simples itinéraires de visite. La gamification permet ici de transformer la découverte des Monts du Genevois en aventure interactive.



Le smartphone devient le support de cette exploration, tandis que les énigmes conduisent les participants vers différents lieux du territoire.



Une manière pour l’Office de Tourisme de valoriser ses paysages, ses villages et ses acteurs touristiques sous un angle ludique, tout en capitalisant sur la visibilité offerte par le passage du Tour de France.