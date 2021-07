Tour de France : nous avons passé une journée sur la caravane ! (Vidéo)

Nous avons 3 500 km de sourire et de joie, ça dans cette période où nous sortons d'un an et demi de morosité, ça fait un bien fou. De voir des gens tellement heureux de nous voir et d'être là, ça fait un bien fou.



Le tour de France, c'est 3 semaines de magie,

Et c'est sur la première véritable étape de montagne du tour de France 2021, que nous avons pu enfiler notre foulard béarnais pour réaliser les 150 km entre Oyonnax et le Grand Bornand.Malheureusement et comme depuis le début de l'épreuve, la météo n'a pas vraiment été au rendez-vous avec une pluie diluvienne venant quelque peu gâcher la fête.Malgré tout, l'enjeu est ailleurs pour le Béarn qui grâce aux millions de spectateurs présents sur les bords des routes du Tour de France entend placer le petit territoire sur la carte de France et du tourisme hexagonal.A l'ombre des Pyréennées et du Pays basque, le Béarn souhaite s'affirmer comme une destination touristique à part entière, d'où sa présence sur l'épreuve sportive.Découvrez notre journée haute en couleur, avec un Henri IV en chair et en os !" conclut tout en poésie, Bernard Monforte, comédien et Henri IV durant 3 semaines sur le Tour de France.Vous pouvez retrouver Bernard, Amaury, Marie et les autres, sur la page Facebook dédiée à l'événement.