La Colombie mise sur le vélo pour attirer les touristes

La Colombie n'est pas seulement une terre de football, elle est aussi et surtout une nation de cyclistes.Après avoir brillés dans les années 1980, les Colombiens ont de nouveau inscrit leurs noms dans les palmarès des plus grandes courses du monde.L'année dernière, Egan Bernal, jeune coureur de 21 ans remporté son 1er Tour de France et a apposé pour la première fois drapeau des "escarabajos" (les coléoptères en français, surnom des plus grands cyclistes colombiens) dans celui des vainqueurs de la Grande boucle." a déclaré Flavia Santoro, présidente de ProColombia.