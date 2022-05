Nouvelle-Aquitaine : la start-up Hupi développe une solution pour la gestion des flux touristiques

La solution identifiée permet de compter en continu personnes et véhicules sur différents lieux de passage, grâce à des caméras embarquant un logiciel de traitement.



Les données traitées permettent de fournir différents services : nombre de personnes présentes sur un site, prédictions pour les jours à venir, historiques, recommandations de redirection vers d’autres sites… présentés via des panneaux physiques (bord de route, offices de tourisme, etc.), applications mobiles ou sites web.



Une première expérimentation a eu lieu en conditions réelles à l’été 2021 sur 4 sites tests : en Béarn, sur le plateau du Bénou et le lac de Bious Artigues, deux sites emblématiques de la vallée d’Ossau ainsi que sur le plateau de Sanchèse (vallée d’Aspe).



Au Pays basque, sur la forêt d'Iraty qui a rencontré des problématiques de cohabitation des touristes avec le milieu pastoral.