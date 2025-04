Qui est Blockskye, la start-up qui bouscule le voyage d’affaires ?

En février dernier, un séisme a secoué l’univers du voyage d’affaires : Deloitte US, client historique de BCD Travel, a choisi de confier la gestion de ses déplacements à Blockskye, un nouvel acteur de la tech, en partenariat avec Kayak.



Pour mémoire, Deloitte LLP et ses filiales ont généré 33 milliards de dollars de revenus aux États-Unis en 2024, avec un effectif de 173 000 personnes. Autant dire qu’il s’agit d’un compte majeur.



Le départ d’un tel client vers une start-up illustre une transformation en cours dans le secteur : les grandes entreprises n’hésitent plus à explorer des solutions innovantes , en rupture avec les modèles traditionnels.