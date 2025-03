ADT64 : Jacques Pédehontaà succède à Max Brisson

Créé en 2024 avec les Offices de tourisme du Pays basque Bayonne, Bayonne, Pau et Vallée d’Ossau, le « CLUB » conçu pour mettre en marché et commercialiser une offre de séjours à destination des « groupes loisirs » (autocaristes, tour-opérateurs, comités d’entreprises, associations, clubs, etc.) s'ouvre en 2025 aux agences réceptives et à d’autres acteurs privés qui voudront se joindre à la démarche.



L'objectif ? Garantir la complémentarité des acteurs afin de renforcer la prospection commerciale sur l’ensemble du département, avec les principaux objectifs suivants :



- Dynamiser l’économie départementale et générer du chiffre d’affaires aux acteurs locaux ;



- Vendre des produits dont ne s’emparent pas ou peu les opérateurs privés et générer des affaires ;



- Participer au développement et à la vente de produits ciblés destinations ou/et filières départementales ;



- Renforcer les stratégies de promotion-marketing conduites par chaque partenaire ;



- Gagner en visibilité pour l’ensemble de la destination.



De premières actions collectives seront aussi engagées dès 2025 avec la participation à plusieurs salons et workshops BtoB en France et en Espagne : après Navartur en février, le « CLUB » poursuivra avec Rendez-Vous en France en avril, IFTM Top Resa en septembre, puis un workshop France-Espagne en octobre à Madrid, etc.



Les cibles prioritaires seront les marchés français, espagnols, belge et luxembourgeois.



Par ailleurs, afin d’animer la démarche, et dans le cadre d’un redéploiement interne de poste, l’ADT64 ouvre un recrutement de chargé de commercialisation actuellement à pourvoir.