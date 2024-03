Start-up : l'ADT64 lance le Bivouac64

Le BIVOUAC64, initié par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et l'ADT64 , offre une plateforme où les acteurs du tourisme et de l'innovation peuvent collaborer et échanger.En intégrant ce dispositif, les entreprises innovantes ont l'opportunité de tester leurs solutions sur le marché et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.De la conception à l'implémentation, le BIVOUAC64 encourage le dialogue et la co-création pour trouver des solutions durables et compétitives pour l'avenir du tourisme.