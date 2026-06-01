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IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires


Pour son édition 2026, IFTM lance dans le cadre de son Club Affaires un programme de matchmaking pour initier des rendez-vous 1:1 pré-qualifiés entre exposants et acheteurs corporate : des rencontres préparées en amont, sur la base d'une sélection mutuelle pour des échanges ciblés. Ces rencontres se tiendront le jeudi 17 septembre de 8h30 à 10h30.


Rédigé par IFTM le Lundi 1 Juin 2026 à 06:15

Club Affaires 2026 : nouvelle implantation, nouvelle dimension

© Stéphane Laure
© Stéphane Laure
MSC Croisières
Depuis plusieurs éditions, le Club Affaires s'est imposé comme l'espace central du voyage d'affaires au sein d'IFTM. Il rassemble chaque année les acteurs de la filière autour de conférences, d'ateliers et de tables rondes, animés par l’AFTM (Association Française du Travel Management) et dédiés aux enjeux du secteur.

Pour 2026, l'espace change d'emplacement pour offrir de meilleures conditions d'échange : plus de place, une meilleure visibilité, et un cadre pensé pour faciliter les rencontres. Il franchit surtout une nouvelle étape en intégrant, pour la première fois un programme structuré de rendez-vous entre exposants et acheteurs corporate. Avec déjà 38 exposants confirmés et un objectif de 50 au total, soit davantage qu'en 2025, l’objectif du salon est clair : renforcer la place d'IFTM comme rendez-vous central du voyage d'affaires en France.

Six exposants font d’ores et déjà leur entrée cette année : l’association des hôteliers du Grand Roissy, Blacklane, Cytric by Amadeus, FAIRJUNGLE, SIXT et United Airlines, couvrant des segments jusqu'ici peu représentés comme l'hébergement, la mobilité terrestre ou la gestion des dépenses. Leur arrivée témoigne de l'élargissement progressif du Club Affaires au-delà des acteurs traditionnels du voyage d'affaires, vers des prestataires qui jouent un rôle croissant dans les politiques voyages des entreprises.

Programme de matchmaking : mode d’emploi

À partir du 29 juin 2026, chaque exposant inscrit au programme peut sélectionner ses interlocuteurs prioritaires parmi les travel managers, acheteurs corporate et acheteurs MICE enregistrés sur le salon, via Everywhere, la plateforme de mise en relation d’IFTM enrichie pour ce nouveau programme.

Les rencontres sont organisées selon un principe de sélection mutuelle : visiteurs comme exposants doivent se choisir réciproquement pour que le rendez-vous soit confirmé. Cette phase de préparation garantit que chaque rencontre a du sens pour les deux parties. Le jeudi 17 septembre, dès 8h30, les participants se retrouvent dans un espace dédié au sein du Club Affaires pour cinq à six entretiens individuels chronométrés de quinze à vingt minutes.

Organisé avant l'arrivée de l'ensemble des visiteurs, ce créneau matinal offre un cadre calme et exclusif, propice à des échanges privilégiés. Pour un exposant, cela signifie ne plus dépendre du hasard des rencontres sur le salon. Pour les acheteurs, c'est l'assurance que chaque rendez-vous correspond à un besoin réel, sans perte de temps.

Trois jours de business : cocktail, remise de prix, ateliers

© Stéphane Laure
© Stéphane Laure
Au-delà du programme de rendez-vous, le Club Affaires s'articule sur les trois jours du salon autour de temps forts pensés pour alterner networking, contenus et remise de prix :

• Le mardi 15 septembre, le cocktail AFTM réunit les professionnels du voyage d'affaires dans un cadre informel, pour des échanges libres en début de salon : un moment clé pour renouer avec ses contacts et préparer les journées à venir.
• Le jeudi 17 septembre, le programme de matchmaking avec rendez-vous 1:1 ouvrira la journée dès 8h30
• Pendant les 3 jours, l’AFTM proposera également une série de conférences et tables rondes pour aborder les grandes problématiques du secteur

De plus, le Studio TV by CDS Groupe permettra de centraliser les échanges les plus marquants de ces trois jours qui y seront captés et retransmis, pour donner une résonance plus large aux conversations engagées sur le salon. Les Ateliers d'intelligence collective feront également leur retour pour échanger en petits groupes sur des problématiques concrètes du secteur, avec pour objectif de repartir avec des pistes directement applicables dans leur quotidien professionnel.

Rendez-vous du 15 au 17 septembre 2026

Ce programme renforce la place du Club Affaires : l'espace rassemble les acteurs du business travel et structure désormais activement leurs rencontres. IFTM prévoit d'ailleurs de l'amplifier dès 2027, avec davantage de rendez-vous, de nouveaux profils d'acheteurs et une offre élargie pour les professionnels du business travel.

Les acheteurs corporate, travel managers et acheteurs MICE souhaitant participer au programme de rendez-vous peuvent s'inscrire via le site IFTM. Exposant et acheteurs sélectionnés pourront ensuite accéder à la plateforme Everywhere à partir du 29 juin pour sélectionner leurs interlocuteurs.

L’équipe IFTM se tient à votre disposition et a hâte de vous accueillir du 15 au 17 septembre 2026

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires
Vous souhaitez plus d’informations pour visiter le salon ? Contactez notre équipe !

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Tags : iftm 2026
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