IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires

Au-delà du programme de rendez-vous, le Club Affaires s'articule sur les trois jours du salon autour de temps forts pensés pour alterner networking, contenus et remise de prix :



• Le mardi 15 septembre, le cocktail AFTM réunit les professionnels du voyage d'affaires dans un cadre informel, pour des échanges libres en début de salon : un moment clé pour renouer avec ses contacts et préparer les journées à venir.

• Le jeudi 17 septembre, le programme de matchmaking avec rendez-vous 1:1 ouvrira la journée dès 8h30

• Pendant les 3 jours, l’AFTM proposera également une série de conférences et tables rondes pour aborder les grandes problématiques du secteur



De plus, le Studio TV by CDS Groupe permettra de centraliser les échanges les plus marquants de ces trois jours qui y seront captés et retransmis, pour donner une résonance plus large aux conversations engagées sur le salon. Les Ateliers d'intelligence collective feront également leur retour pour échanger en petits groupes sur des problématiques concrètes du secteur, avec pour objectif de repartir avec des pistes directement applicables dans leur quotidien professionnel.