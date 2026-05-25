Caraïbes : face à un marché hiver plus hésitant, CATLANTE adapte son offre

Sur les Caraïbes, la vraie fenêtre de réservation démarre souvent dès le début de l’été. C’est le moment où les clients commencent à regarder sérieusement leurs vacances d’hiver, avec encore du choix sur les disponibilités aériennes, les cabines et les meilleurs tarifs.
Cette année pourtant, beaucoup hésitent davantage. Le contexte géopolitique ralentit certaines prises de décision, les projets se repoussent, alors même que l’on a plus que jamais besoin de déconnexion et de projections heureuses dans l’avenir.
Dans ce contexte, CATLANTE apporte des réponses très concrètes aux principaux freins à la réservation : une formule tout-inclus à bord qui permet de maîtriser le budget dès le départ, des croisières à taille humaine sur des catamarans de seulement 12 passagers, et plusieurs offres pensées pour faciliter le départ, y compris pour les voyageurs solos ou les familles.
Des arguments simples, lisibles et faciles à vendre pour aider les agences à déclencher des réservations dès maintenant, sur une période clé pour les ventes hiver.
Cette année pourtant, beaucoup hésitent davantage. Le contexte géopolitique ralentit certaines prises de décision, les projets se repoussent, alors même que l’on a plus que jamais besoin de déconnexion et de projections heureuses dans l’avenir.
Dans ce contexte, CATLANTE apporte des réponses très concrètes aux principaux freins à la réservation : une formule tout-inclus à bord qui permet de maîtriser le budget dès le départ, des croisières à taille humaine sur des catamarans de seulement 12 passagers, et plusieurs offres pensées pour faciliter le départ, y compris pour les voyageurs solos ou les familles.
Des arguments simples, lisibles et faciles à vendre pour aider les agences à déclencher des réservations dès maintenant, sur une période clé pour les ventes hiver.
Voyageurs solo : CATLANTE réduit fortement le supplément single
Excellente nouvelle pour les voyageurs en solo : le tarif single est fortement réduit, avec seulement 25 % au lieu de 75 % de supplément sur certaines périodes. Une proposition rare dans l’univers de la croisière, où les voyageurs seuls doivent souvent payer quasiment le prix de deux personnes.
Cette offre est valable sur les croisières au départ de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Martin, entre le 7 novembre et le 17 décembre 2026, puis du 4 mars au 1er avril 2027.
L’idée : partir seul à un tarif très raisonnable et profiter pleinement de l’ambiance très particulière des croisières CATLANTE.
A bord, les voyageurs solos trouvent souvent exactement ce qu’ils recherchent : une vraie convivialité, sans promiscuité, dans un cadre détendu et naturel. Les repas partagés, les baignades dans des criques désertes, les apéritifs au coucher du soleil ou les navigations entre les îles créent très rapidement des liens simples et spontanés.
Autre avantage important : contrairement aux grandes croisières impersonnelles, les catamarans CATLANTE accueillent seulement 12 passagers environ. Une taille humaine qui change complètement l’expérience.
Cette offre est valable sur les croisières au départ de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Martin, entre le 7 novembre et le 17 décembre 2026, puis du 4 mars au 1er avril 2027.
L’idée : partir seul à un tarif très raisonnable et profiter pleinement de l’ambiance très particulière des croisières CATLANTE.
A bord, les voyageurs solos trouvent souvent exactement ce qu’ils recherchent : une vraie convivialité, sans promiscuité, dans un cadre détendu et naturel. Les repas partagés, les baignades dans des criques désertes, les apéritifs au coucher du soleil ou les navigations entre les îles créent très rapidement des liens simples et spontanés.
Autre avantage important : contrairement aux grandes croisières impersonnelles, les catamarans CATLANTE accueillent seulement 12 passagers environ. Une taille humaine qui change complètement l’expérience.
CATLANTE facilite aussi les vacances en famille et entre amis
CATLANTE facilite également les départs en famille ou entre amis grâce à une offre particulièrement attractive sur les cabines triples : le troisième passager est offert sur certaines croisières aux Grenadines, en cabine triple, à bord des catamarans Catlante 600 de la gamme Confort.
Cette offre concerne les départs du jeudi et du vendredi, du 13 novembre 2026 au 15 avril 2027.
Pour une famille avec un ado, trois amis ou même un parent voyageant avec deux enfants, l’économie devient très significative. Et surtout, elle permet d’accéder à une formule de vacances particulièrement complète : hébergement, all inclusive généreux, activités nautiques, escales de rêve et mer turquoise.
Car c’est aussi l’un des grands atouts des croisières CATLANTE : une fois embarqué, tout devient incroyablement simple.
Pas besoin de refaire les valises tous les deux jours, de reprendre des ferries, de chercher des hôtels ou de gérer la logistique entre plusieurs îles. Le catamaran devient une véritable maison d’hôtes flottante, qui se déplace d’escale en escale pendant que les voyageurs profitent pleinement de leurs vacances.
Cette offre concerne les départs du jeudi et du vendredi, du 13 novembre 2026 au 15 avril 2027.
Pour une famille avec un ado, trois amis ou même un parent voyageant avec deux enfants, l’économie devient très significative. Et surtout, elle permet d’accéder à une formule de vacances particulièrement complète : hébergement, all inclusive généreux, activités nautiques, escales de rêve et mer turquoise.
Car c’est aussi l’un des grands atouts des croisières CATLANTE : une fois embarqué, tout devient incroyablement simple.
Pas besoin de refaire les valises tous les deux jours, de reprendre des ferries, de chercher des hôtels ou de gérer la logistique entre plusieurs îles. Le catamaran devient une véritable maison d’hôtes flottante, qui se déplace d’escale en escale pendant que les voyageurs profitent pleinement de leurs vacances.
Proposez une belle odyssée antillaise avec CATLANTE
À partir de 1 500 € par personne absolument tout inclus, CATLANTE propose sans doute l’un des formats les plus séduisants de l’hiver dans les Caraïbes : une croisière d’une semaine en aller simple entre la Guadeloupe et la Martinique (ou l’inverse), en naviguant d’île en île.
Le concept permet de construire très facilement un grand voyage antillais de près de deux semaines, sans fatigue ni logistique compliquée. Quelques jours en Guadeloupe avant l’embarquement, une semaine de navigation au fil des îles avec CATLANTE, puis quelques jours en Martinique avant le vol retour (ou l’inverse).
Le concept permet de construire très facilement un grand voyage antillais de près de deux semaines, sans fatigue ni logistique compliquée. Quelques jours en Guadeloupe avant l’embarquement, une semaine de navigation au fil des îles avec CATLANTE, puis quelques jours en Martinique avant le vol retour (ou l’inverse).
Une vraie odyssée antillaise !
Marie-Galante et ses longues plages blondes, l’archipel des Saintes et sa baie mythique, la Dominique et sa nature spectaculaire, les anses paisibles de Martinique : chaque étape change complètement d’ambiance, de paysages et de rythme.
Et surtout, tout s’enchaîne avec une grande simplicité. Pas de changements d’hôtel permanents, pas de longues heures de route, peu de transferts. Le bateau avance pendant que les passagers profitent simplement du voyage.
Deux à trois escales par jour, des baignades accessibles uniquement en bateau, des villages rejoints en annexe, parfois des dauphins qui accompagnent le catamaran… Le tout dans l’atmosphère propre à CATLANTE : seulement une douzaine de passagers à bord, un équipage professionnel et une ambiance conviviale, loin des standards des grandes croisières.
Une formule particulièrement séduisante pour les voyageurs qui connaissent déjà les Grenadines et souhaitent découvrir une autre facette des Caraïbes, encore plus variée, toujours immersive et incroyablement facile à vivre.
Les conseillers CATLANTE sont disponibles pour toutes vos questions 7 jours/7 au 01 55 20 90 90.
Inscrivez-vous à la newsletter agence de CATLANTE Catamarans !
Marie-Galante et ses longues plages blondes, l’archipel des Saintes et sa baie mythique, la Dominique et sa nature spectaculaire, les anses paisibles de Martinique : chaque étape change complètement d’ambiance, de paysages et de rythme.
Et surtout, tout s’enchaîne avec une grande simplicité. Pas de changements d’hôtel permanents, pas de longues heures de route, peu de transferts. Le bateau avance pendant que les passagers profitent simplement du voyage.
Deux à trois escales par jour, des baignades accessibles uniquement en bateau, des villages rejoints en annexe, parfois des dauphins qui accompagnent le catamaran… Le tout dans l’atmosphère propre à CATLANTE : seulement une douzaine de passagers à bord, un équipage professionnel et une ambiance conviviale, loin des standards des grandes croisières.
Une formule particulièrement séduisante pour les voyageurs qui connaissent déjà les Grenadines et souhaitent découvrir une autre facette des Caraïbes, encore plus variée, toujours immersive et incroyablement facile à vivre.
Les conseillers CATLANTE sont disponibles pour toutes vos questions 7 jours/7 au 01 55 20 90 90.
Inscrivez-vous à la newsletter agence de CATLANTE Catamarans !
Site web : www.catlante-catamarans.com
Téléphone : 01 55 20 90 90
Directrice commerciale
Laurène Pulliat-Fullenwarth
lpulliatfullenwarth@catlante.com
Téléphone : 01 55 20 90 90
Directrice commerciale
Laurène Pulliat-Fullenwarth
lpulliatfullenwarth@catlante.com
Autres articles