Caraïbes : face à un marché hiver plus hésitant, CATLANTE adapte son offre

Sur les Caraïbes, la vraie fenêtre de réservation démarre souvent dès le début de l’été. C’est le moment où les clients commencent à regarder sérieusement leurs vacances d’hiver, avec encore du choix sur les disponibilités aériennes, les cabines et les meilleurs tarifs.



Cette année pourtant, beaucoup hésitent davantage. Le contexte géopolitique ralentit certaines prises de décision, les projets se repoussent, alors même que l’on a plus que jamais besoin de déconnexion et de projections heureuses dans l’avenir.



Dans ce contexte, CATLANTE apporte des réponses très concrètes aux principaux freins à la réservation : une formule tout-inclus à bord qui permet de maîtriser le budget dès le départ, des croisières à taille humaine sur des catamarans de seulement 12 passagers, et plusieurs offres pensées pour faciliter le départ, y compris pour les voyageurs solos ou les familles.



Des arguments simples, lisibles et faciles à vendre pour aider les agences à déclencher des réservations dès maintenant, sur une période clé pour les ventes hiver.