logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Caraïbes : face à un marché hiver plus hésitant, CATLANTE adapte son offre


Offres spéciales solos, familles et amis, croisières one-way : de quoi séduire tous vos clients.


Rédigé par Catlante Catamarans le Lundi 1 Juin 2026 à 06:25

© Catlante Catamarans
© Catlante Catamarans
MSC Croisières
Sur les Caraïbes, la vraie fenêtre de réservation démarre souvent dès le début de l’été. C’est le moment où les clients commencent à regarder sérieusement leurs vacances d’hiver, avec encore du choix sur les disponibilités aériennes, les cabines et les meilleurs tarifs.

Cette année pourtant, beaucoup hésitent davantage. Le contexte géopolitique ralentit certaines prises de décision, les projets se repoussent, alors même que l’on a plus que jamais besoin de déconnexion et de projections heureuses dans l’avenir.

Dans ce contexte, CATLANTE apporte des réponses très concrètes aux principaux freins à la réservation : une formule tout-inclus à bord qui permet de maîtriser le budget dès le départ, des croisières à taille humaine sur des catamarans de seulement 12 passagers, et plusieurs offres pensées pour faciliter le départ, y compris pour les voyageurs solos ou les familles.

Des arguments simples, lisibles et faciles à vendre pour aider les agences à déclencher des réservations dès maintenant, sur une période clé pour les ventes hiver.

Voyageurs solo : CATLANTE réduit fortement le supplément single

Excellente nouvelle pour les voyageurs en solo : le tarif single est fortement réduit, avec seulement 25 % au lieu de 75 % de supplément sur certaines périodes. Une proposition rare dans l’univers de la croisière, où les voyageurs seuls doivent souvent payer quasiment le prix de deux personnes.

Cette offre est valable sur les croisières au départ de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Martin, entre le 7 novembre et le 17 décembre 2026, puis du 4 mars au 1er avril 2027.

L’idée : partir seul à un tarif très raisonnable et profiter pleinement de l’ambiance très particulière des croisières CATLANTE.
A bord, les voyageurs solos trouvent souvent exactement ce qu’ils recherchent : une vraie convivialité, sans promiscuité, dans un cadre détendu et naturel. Les repas partagés, les baignades dans des criques désertes, les apéritifs au coucher du soleil ou les navigations entre les îles créent très rapidement des liens simples et spontanés.

Autre avantage important : contrairement aux grandes croisières impersonnelles, les catamarans CATLANTE accueillent seulement 12 passagers environ. Une taille humaine qui change complètement l’expérience.
© Catlante Catamarans
© Catlante Catamarans

CATLANTE facilite aussi les vacances en famille et entre amis

CATLANTE facilite également les départs en famille ou entre amis grâce à une offre particulièrement attractive sur les cabines triples : le troisième passager est offert sur certaines croisières aux Grenadines, en cabine triple, à bord des catamarans Catlante 600 de la gamme Confort.

Cette offre concerne les départs du jeudi et du vendredi, du 13 novembre 2026 au 15 avril 2027.

Pour une famille avec un ado, trois amis ou même un parent voyageant avec deux enfants, l’économie devient très significative. Et surtout, elle permet d’accéder à une formule de vacances particulièrement complète : hébergement, all inclusive généreux, activités nautiques, escales de rêve et mer turquoise.

Car c’est aussi l’un des grands atouts des croisières CATLANTE : une fois embarqué, tout devient incroyablement simple.
Pas besoin de refaire les valises tous les deux jours, de reprendre des ferries, de chercher des hôtels ou de gérer la logistique entre plusieurs îles. Le catamaran devient une véritable maison d’hôtes flottante, qui se déplace d’escale en escale pendant que les voyageurs profitent pleinement de leurs vacances.

Proposez une belle odyssée antillaise avec CATLANTE

À partir de 1 500 € par personne absolument tout inclus, CATLANTE propose sans doute l’un des formats les plus séduisants de l’hiver dans les Caraïbes : une croisière d’une semaine en aller simple entre la Guadeloupe et la Martinique (ou l’inverse), en naviguant d’île en île.

Le concept permet de construire très facilement un grand voyage antillais de près de deux semaines, sans fatigue ni logistique compliquée. Quelques jours en Guadeloupe avant l’embarquement, une semaine de navigation au fil des îles avec CATLANTE, puis quelques jours en Martinique avant le vol retour (ou l’inverse).
© Catlante Catamarans
© Catlante Catamarans

Une vraie odyssée antillaise !

Marie-Galante et ses longues plages blondes, l’archipel des Saintes et sa baie mythique, la Dominique et sa nature spectaculaire, les anses paisibles de Martinique : chaque étape change complètement d’ambiance, de paysages et de rythme.

Et surtout, tout s’enchaîne avec une grande simplicité. Pas de changements d’hôtel permanents, pas de longues heures de route, peu de transferts. Le bateau avance pendant que les passagers profitent simplement du voyage.

Deux à trois escales par jour, des baignades accessibles uniquement en bateau, des villages rejoints en annexe, parfois des dauphins qui accompagnent le catamaran… Le tout dans l’atmosphère propre à CATLANTE : seulement une douzaine de passagers à bord, un équipage professionnel et une ambiance conviviale, loin des standards des grandes croisières.

Une formule particulièrement séduisante pour les voyageurs qui connaissent déjà les Grenadines et souhaitent découvrir une autre facette des Caraïbes, encore plus variée, toujours immersive et incroyablement facile à vivre.

Les conseillers CATLANTE sont disponibles pour toutes vos questions 7 jours/7 au 01 55 20 90 90.

Inscrivez-vous à la newsletter agence de CATLANTE Catamarans !

Caraïbes : face à un marché hiver plus hésitant, CATLANTE adapte son offre
Site web : www.catlante-catamarans.com
Téléphone : 01 55 20 90 90

Directrice commerciale
Laurène Pulliat-Fullenwarth
lpulliatfullenwarth@catlante.com

facebook instagram


Lu 216 fois

Tags : Catlante Catamarans
Notez
Civitatis

Brand news CruiseMaG

Caraïbes : face à un marché hiver plus hésitant, CATLANTE adapte son offre

Caraïbes : face à un marché hiver plus hésitant, CATLANTE adapte son offre
Offres spéciales solos, familles et amis, croisières one-way : de quoi séduire tous vos clients....
Dernière heure

La Californie au cœur de la plus grande fête du football mondial

Porto, une ville au charme intemporel avec Travel One Portugal

Itinerea Group : Calafell Evasion change de nom pour accompagner sa croissance

Faut-il recruter des profils hors tourisme ? [ABO]

Le tourisme face au climat : s'adapter ou subir ? [ABO]

Brand News

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten
L’été approche à grands pas, et avec lui une envie d’évasion sereine, loin de l’agitation. Cap au...
Les annonces

FITOUR VOYAGES - Responsable Point de Vente - CDI - (Brive-la-Gaillarde (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Echirolles (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages avec bail basée à Paris 17e
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

Publi-news

Publi-news

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires
Distribution

Distribution

Hyper-régionalisation : Evaneos veut redistribuer les flux touristiques en Europe

Hyper-régionalisation : Evaneos veut redistribuer les flux touristiques en Europe
Partez en France

Partez en France

Slow Village vise l'international et une trentaine de sites d'ici 2030

Slow Village vise l'international et une trentaine de sites d'ici 2030
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

La Californie au cœur de la plus grande fête du football mondial

La Californie au cœur de la plus grande fête du football mondial
Production

Production

Martinique, Guadeloupe, Réunion : Exotismes lance une Garantie Sérénité à 1 € !

Martinique, Guadeloupe, Réunion : Exotismes lance une Garantie Sérénité à 1 € !
AirMaG

AirMaG

Agences non IATA, RESANEO vous accompagne dans la gestion de vos groupes

Agences non IATA, RESANEO vous accompagne dans la gestion de vos groupes
Transport

Transport

La SNCF devient fournisseur officiel du Tour de France jusqu’en 2028

La SNCF devient fournisseur officiel du Tour de France jusqu’en 2028
La Travel Tech

La Travel Tech

Kosmo Travel Group opte pour la solution de SpeedMedia

Kosmo Travel Group opte pour la solution de SpeedMedia
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Bora Bora by Pearl Resorts, un attachant concentré de Polynésie

Le Bora Bora by Pearl Resorts, un attachant concentré de Polynésie
HotelMaG

Hébergement

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration
Futuroscopie

Futuroscopie

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages
CruiseMaG

CruiseMaG

Caraïbes : face à un marché hiver plus hésitant, CATLANTE adapte son offre

Caraïbes : face à un marché hiver plus hésitant, CATLANTE adapte son offre
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias