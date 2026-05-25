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Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten


L’été approche à grands pas, et avec lui une envie d’évasion sereine, loin de l’agitation. Cap au Nord, direction la Norvège, pour des vacances où l’on prend le large… sans quitter l’Europe. Destination proche et préservée, la côte norvégienne offre une véritable parenthèse hors du temps, entre eaux scintillantes, montagnes majestueuses et villages pittoresques à découvrir au fil des fjords et des flots.


Rédigé par HURTIGRUTEN le Lundi 1 Juin 2026 à 06:20

LA MAGIE DU SOLEIL DE MINUIT EN NORVÈGE

© Hurtigruten / Espen Mills
© Hurtigruten / Espen Mills
MSC Croisières
C’est un été hors du temps qui allie douceur et lumière infinie. Entre 15 et 25 °C, la chaleur est agréable, loin des canicules, il permet de profiter pleinement des paysages envoutants. De mi-mai à fin juillet, un phénomène incroyable se produit chaque année : le soleil ne se couche presque jamais, illuminant fjords, montagnes et forêts d’une lueur dorée, même à minuit. Cette lumière transforme chaque journée en une expérience unique : le temps semble s’étirer, invitant à la contemplation, à la détente et à une véritable reconnexion avec la nature. Deux journées en une, pour profiter pleinement de chaque instant sur la côte norvégienne.

FJORDS SPECTACULAIRES ET IMMERSION AUTHENTIQUE

Naviguer le long de la côte norvégienne, c’est plonger au cœur de paysages d’exception : falaises vertigineuses, cascades cristallines, eaux profondes et villages pittoresques nichés entre mer et montagne. Chaque escale révèle une nature brute et préservée, reconnue parmi les plus belles du monde.
Les fjords les plus célèbres de Norvège se trouvent dans les régions côtières occidentales et septentrionales, sur l’itinéraire des croisières Hurtigruten.

À l’ouest, le Geirangerfjord et le Hjørundfjord sont les plus célèbres par leurs montagnes alpines, leurs cascades et leurs villages luxuriants parsemés d’arbres fruitiers. En chemin vers Trondheim, s’étend le Trondheimsfjord. Plus au nord, le Trollfjord ne mesure que 100 mètres de large à son point le plus étroit, et seuls les navires de petite taille comme ceux de la flotte Hurtigruten peuvent s’y aventurer.
Reine © Hurtigruten / John Langer
Reine © Hurtigruten / John Langer

Pour une nature sauvage et dramatique, les îles Lofoten fascinent avec leurs pics acérés, villages de pêcheurs colorés et plages immaculées. Les visiteurs peuvent y embarquer pour un safari en bateau semi-rigide, à la rencontre des aigles de mer et autres animaux sauvages.

LE COOLTOURISME DANS SA PLUS BELLE EXPRESSION

La Norvège incarne parfaitement la tendance du “coolcation” : voyager vers des destinations plus fraîches, plus authentiques, et moins saturées. Le rythme de la croisière invite à ralentir, à profiter de l’instant présent, à contempler cette nature qui défile lentement. Les escales plus ou moins longues sont l’occasion de s’adonner à des randonnées panoramiques, de pratiquer des balades en kayak au fil des fjords, de visiter les ports et leurs richesses culturelles, de goûter la gastronomie locale simple et raffinée.

Réserver en toute sérénité

© Hurtigruten / Guest Image
© Hurtigruten / Guest Image
La Norvège s’impose comme une évidence : une destination proche et préservée, où l’on voyage en toute sérénité, sans quitter l’Europe.
Choisir Hurtigruten, c’est s’appuyer sur un savoir-faire reconnu et un accompagnement fiable, pour voyager en toute confiance.
Partir l’esprit tranquille : un accompagnement 7j/7, à chaque étape du voyage, même en cas d’imprévu.

Les offres du moment

SUR LES CROISIÈRES "HURTIGRUTEN EN FRANÇAIS" ET VOLS INCLUS

Remise par personne
200€ en cabine intérieure ou avec vue limitée
ou 300€ en cabine extérieure

Voyages concernés : avec vols inclus

Sur L'Express Côtier - Départs avec accompagnateur
"Fjords, Cap Nord et Îles Lofoten" ou "L’Essentiel de la Norvège"
Période de voyage : du 01.07 au 30.09.26

Croisière Signature - Langue française parlée à bord
La Ligne du Spitzberg
Période de voyage : du 01.08 au 31.08.26

Période de réservation
Du 28.05 au 30.06.26

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Service Réservation au 01.84.88.02.22

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Tags : Hurtigruten
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