Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten

Naviguer le long de la côte norvégienne, c’est plonger au cœur de paysages d’exception : falaises vertigineuses, cascades cristallines, eaux profondes et villages pittoresques nichés entre mer et montagne. Chaque escale révèle une nature brute et préservée, reconnue parmi les plus belles du monde.

Les fjords les plus célèbres de Norvège se trouvent dans les régions côtières occidentales et septentrionales, sur l’itinéraire des croisières Hurtigruten.



À l’ouest, le Geirangerfjord et le Hjørundfjord sont les plus célèbres par leurs montagnes alpines, leurs cascades et leurs villages luxuriants parsemés d’arbres fruitiers. En chemin vers Trondheim, s’étend le Trondheimsfjord. Plus au nord, le Trollfjord ne mesure que 100 mètres de large à son point le plus étroit, et seuls les navires de petite taille comme ceux de la flotte Hurtigruten peuvent s’y aventurer.