Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience

Un temps fort pour le secteur touristique
Reconnu comme l'un des principaux rendez-vous B2B du secteur en France, IFTM est bien plus qu'un simple salon : c'est un véritable carrefour d'échanges, d'innovations et de rencontres professionnelles. L'an dernier, l'événement a rassemblé 177 destinations, 1 650 marques et 32 022 professionnels du tourisme, avec 16 725 rendez-vous d'affaires programmés via la plateforme Everywhere, confirmant ainsi son rôle moteur dans le développement du tourisme hexagonal et international.
Pour sa 48e édition, IFTM place la valeur du voyage au cœur de sa réflexion. Le salon a exploré de nouveaux modèles en 2024, valorisé l'action collective en 2025, et passe désormais au temps de la démonstration, sous le fil rouge « La valeur du voyage - Révélons ensemble ce qui crée de l'impact ». Ce fil rouge invite les acteurs du secteur à dépasser le stade des intentions pour s'intéresser à ce que leurs actions produisent réellement : développement d'activité pour les entreprises, attractivité renforcée pour les destinations, évolution des offres touristiques.
Pour sa 48e édition, IFTM place la valeur du voyage au cœur de sa réflexion. Le salon a exploré de nouveaux modèles en 2024, valorisé l'action collective en 2025, et passe désormais au temps de la démonstration, sous le fil rouge « La valeur du voyage - Révélons ensemble ce qui crée de l'impact ». Ce fil rouge invite les acteurs du secteur à dépasser le stade des intentions pour s'intéresser à ce que leurs actions produisent réellement : développement d'activité pour les entreprises, attractivité renforcée pour les destinations, évolution des offres touristiques.
Avant le salon : sécuriser son badge
L'obtention d'un badge via le site Internet d'IFTM est nécessaire pour accéder aux différents espaces, aux conférences et aux nombreuses animations proposées pendant ces trois jours. Une fois inscrit(e), votre badge sera téléchargeable et imprimable dès J-15 : mieux vaut l'éditer en avance pour gagner du temps -et de l’argent- à l'entrée. Cette inscription vous donne aussi accès à la plateforme de rendez-vous Everywhere pour préparer efficacement votre visite et retrouver toutes les informations des exposants ciblés.
Sur place, le dispositif Colleqt vous permet d'échanger vos coordonnées avec les exposants via un QR code présent sur chaque stand, sans application à installer. Nouveauté cette année, la webapp IFTM Now centralise l'intégralité du programme, du plan et la liste des exposants en un seul clic depuis votre smartphone, pour gagner en autonomie tout au long de votre visite. Si vous souhaitez pousser plus loin la préparation de vos rendez-vous d'affaires, le Billet Premium (450 € TTC, limité à 50 personnes) inclut des rendez-vous ciblés, une table réservée dans l'espace rendez-vous d’affaires pour une demi-journée, ainsi que l'accès à l'espace VIP pour deux personnes par jour.
Sur place, le dispositif Colleqt vous permet d'échanger vos coordonnées avec les exposants via un QR code présent sur chaque stand, sans application à installer. Nouveauté cette année, la webapp IFTM Now centralise l'intégralité du programme, du plan et la liste des exposants en un seul clic depuis votre smartphone, pour gagner en autonomie tout au long de votre visite. Si vous souhaitez pousser plus loin la préparation de vos rendez-vous d'affaires, le Billet Premium (450 € TTC, limité à 50 personnes) inclut des rendez-vous ciblés, une table réservée dans l'espace rendez-vous d’affaires pour une demi-journée, ainsi que l'accès à l'espace VIP pour deux personnes par jour.
Organiser ses rendez-vous d'affaires
Une fois sur place, la plateforme Everywhere vous permet de consulter vos rendez-vous programmés et de recevoir des rappels par SMS et par email. Pour les organiser, commencez par indiquer le ou les jours de votre venue, ce qui débloque les créneaux correspondants, puis bloquez vos éventuelles indisponibilités avant d'envoyer vos demandes aux exposants ciblés, que la plateforme vous suggère selon votre profil. Mieux vaut s'y prendre tôt : les agendas des exposants se remplissent plusieurs semaines à l'avance. Un service de conciergerie et un service client, avec un espace qui leur est dédié, restent à votre disposition pour vous accompagner.
Une programmation articulée autour de la valeur du voyage
Les tables de conférences et tables rondes s'organiseront autour de ce fil rouge et de trois grands piliers :
● La valeur économique et territoriale : pour analyser l'évolution des modèles d'affaires, le rôle de la data et de l'intelligence artificielle, ainsi que les nouvelles attentes des voyageurs et des professionnels.
● La valeur humaine et relationnelle : pour mettre en lumière les talents, l'évolution des métiers et l'impact des transformations digitales sur les relations professionnelles.
● La valeur durable et collective : pour mesurer les impacts RSE, partager les outils de reporting et renforcer les coopérations sectorielles.
Le programme complet des conférences est consultable en ligne, avec le détail des horaires et des salles pour chaque session.
La liste complète des exposants est consultable en ligne, avec le détail des zones et stands par secteur.
A retrouver également sur le salon :
● L'Ouzbékistan, pays à l'honneur de cette édition, avec un programme d'animations dédié
● Le Club Affaires repositionné, qui lance un programme de matchmaking avec rendez-vous 1:1 pré-qualifiés entre exposants et acheteurs corporate
● De nouveaux parcours de visite thématiques (Destination France, Village des Initiatives durables by mN’O), animés par des étudiants formés aux enjeux du secteur
● Plusieurs concours dédiés aux talents du tourisme : Travel Agents Cup, Travel Agents Cup Junior, Orchestra Start-Up Contest, Lauriers du Voyage d'Affaires, Plume Verte by IFTM x ADONET (avec un nouveau Prix Spécial Destinations ADONET)
● La TechZone, avec un parcours immersif en plusieurs étapes
● Une soirée de clôture, la TourMaG Party, dans un nouveau lieu : Le Club Haussmann
● La valeur économique et territoriale : pour analyser l'évolution des modèles d'affaires, le rôle de la data et de l'intelligence artificielle, ainsi que les nouvelles attentes des voyageurs et des professionnels.
● La valeur humaine et relationnelle : pour mettre en lumière les talents, l'évolution des métiers et l'impact des transformations digitales sur les relations professionnelles.
● La valeur durable et collective : pour mesurer les impacts RSE, partager les outils de reporting et renforcer les coopérations sectorielles.
Le programme complet des conférences est consultable en ligne, avec le détail des horaires et des salles pour chaque session.
La liste complète des exposants est consultable en ligne, avec le détail des zones et stands par secteur.
A retrouver également sur le salon :
● L'Ouzbékistan, pays à l'honneur de cette édition, avec un programme d'animations dédié
● Le Club Affaires repositionné, qui lance un programme de matchmaking avec rendez-vous 1:1 pré-qualifiés entre exposants et acheteurs corporate
● De nouveaux parcours de visite thématiques (Destination France, Village des Initiatives durables by mN’O), animés par des étudiants formés aux enjeux du secteur
● Plusieurs concours dédiés aux talents du tourisme : Travel Agents Cup, Travel Agents Cup Junior, Orchestra Start-Up Contest, Lauriers du Voyage d'Affaires, Plume Verte by IFTM x ADONET (avec un nouveau Prix Spécial Destinations ADONET)
● La TechZone, avec un parcours immersif en plusieurs étapes
● Une soirée de clôture, la TourMaG Party, dans un nouveau lieu : Le Club Haussmann
L’équipe IFTM se tient à votre disposition et a hâte de vous accueillir du 15 au 17 septembre 2026
Vous souhaitez plus d’informations pour visiter le salon ? Contactez notre équipe !
• Site internet d’IFTM Top Resa
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