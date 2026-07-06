Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience

L'obtention d'un badge via le site Internet d'IFTM est nécessaire pour accéder aux différents espaces, aux conférences et aux nombreuses animations proposées pendant ces trois jours. Une fois inscrit(e), votre badge sera téléchargeable et imprimable dès J-15 : mieux vaut l'éditer en avance pour gagner du temps -et de l’argent- à l'entrée. Cette inscription vous donne aussi accès à la plateforme de rendez-vous Everywhere pour préparer efficacement votre visite et retrouver toutes les informations des exposants ciblés.



Sur place, le dispositif Colleqt vous permet d'échanger vos coordonnées avec les exposants via un QR code présent sur chaque stand, sans application à installer. Nouveauté cette année, la webapp IFTM Now centralise l'intégralité du programme, du plan et la liste des exposants en un seul clic depuis votre smartphone, pour gagner en autonomie tout au long de votre visite. Si vous souhaitez pousser plus loin la préparation de vos rendez-vous d'affaires, le Billet Premium (450 € TTC, limité à 50 personnes) inclut des rendez-vous ciblés, une table réservée dans l'espace rendez-vous d’affaires pour une demi-journée, ainsi que l'accès à l'espace VIP pour deux personnes par jour.