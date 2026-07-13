Le réceptif de demain : pourquoi son rôle devient plus stratégique pour les voyages de groupes

Si Únia Travel avance aujourd’hui avec cette vision du futur, c’est aussi parce que l’entreprise s’appuie sur une réalité opérationnelle solide.



Avec la fusion, Únia Travel réunit aujourd’hui 40 ans d’expérience et de savoir-faire, une équipe de 18 personnes, une expertise sur 20 destinations et l’organisation d’environ 600 groupes par an en moyenne. Ces chiffres traduisent une connaissance concrète du terrain, mais aussi une capacité à accompagner les agences avec régularité, méthode et proximité.



Née de l’union de deux maisons réceptives historiques d’Andorre, Únia Travel s’appuie sur un héritage solide, où la relation humaine, la confiance construite dans la durée, la connaissance terrain et la rigueur opérationnelle avancent ensemble. Cette alliance entre proximité, méthode et sens du service constitue l’un des fondements de sa manière d’accompagner les agences.



Cette nouvelle étape ne vient pas effacer l’histoire. Elle lui donne une méthode plus lisible, plus structurée et plus adaptée aux attentes actuelles du marché.



Portée aujourd’hui par Joana et Laura, Únia Travel s’inscrit dans cette continuité, avec une énergie nouvelle et une vision tournée vers l’avenir. Il ne s’agit pas de changer pour changer, mais de construire une évolution naturelle, consciente et positive.



L’ambition est claire : devenir le réceptif francophone de référence pour les groupes en Andorre, Espagne, Portugal et Occitanie, tout en restant ce partenaire de proximité que les agences ont plaisir à appeler. Un partenaire qui connaît ses clients, comprend leurs contraintes, répond avec implication et cherche toujours la solution la plus juste.



Dans vingt ans, les voyages de groupes existeront encore. Ils seront peut-être différents : plus ciblés, plus personnalisés, plus attentifs au sens, au confort et à l’expérience. Mais le besoin de voyager ensemble restera. Et avec lui, le besoin de partenaires locaux capables de rendre ces voyages possibles, fiables et réussis.



C’est cette place qu’Únia Travel souhaite occuper : celle d’un réceptif solide, humain, moderne et proche du terrain, au service des agences et de leurs groupes.