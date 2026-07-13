MTS Globe : comment le suivi des transferts en temps réel révolutionne l’expérience client

Répondre à une problématique universelle du tourisme
Selon les observations de MTS Globe, près de 90% des appels aux centres de relation clients des tour-opérateurs concernent une même question : la localisation du transfert retour.
Un simple doute peut rapidement entraîner une chaîne de communication complexe : appel au DMC, contact avec le transporteur, vérification auprès du chauffeur… pour une réponse souvent obtenue tardivement.
C’est précisément pour répondre à cette problématique que MTS Globe a développé son outil de Transfer Tracking (suivi des transferts en temps réel), une solution qui apporte visibilité et sérénité, aussi bien aux professionnels qu’aux voyageurs.
Une technologie pensée pour les tour-opérateurs… et leurs clients
Le dispositif repose sur un système de suivi des transferts en temps réel, basé sur une Data Tracking Technology (DTT).
Côté tour-opérateurs, l’outil offre un accès instantané à toutes les informations essentielles grâce à une interface simple et efficace. Les équipes peuvent rechercher un transfert en quelques secondes, par destination, nom de client, hôtel ou numéro de dossier, et apporter une réponse précise et immédiate.
Résultat : une gestion optimisée des demandes entrantes et une réduction significative du stress côté service client.
Pour les voyageurs, le suivi des transferts est accessible directement via l’application MyHolidayApp, ou intégrée dans l’application du tour-opérateur.
Concrètement, le client reçoit, la veille de son départ, une notification détaillant :
Une information claire et personnalisée, qui supprime l’incertitude et améliore considérablement la perception du service.
À la clé : davantage de satisfaction client, de meilleurs avis, et une expérience plus fluide de bout en bout.
Côté tour-opérateurs, l’outil offre un accès instantané à toutes les informations essentielles grâce à une interface simple et efficace. Les équipes peuvent rechercher un transfert en quelques secondes, par destination, nom de client, hôtel ou numéro de dossier, et apporter une réponse précise et immédiate.
Résultat : une gestion optimisée des demandes entrantes et une réduction significative du stress côté service client.
Une intégration directe dans l’expérience voyageur
Pour les voyageurs, le suivi des transferts est accessible directement via l’application MyHolidayApp, ou intégrée dans l’application du tour-opérateur.
Concrètement, le client reçoit, la veille de son départ, une notification détaillant :
- l’heure exacte de prise en charge
- le lieu de pick-up
- l’itinéraire du transfert
Une information claire et personnalisée, qui supprime l’incertitude et améliore considérablement la perception du service.
À la clé : davantage de satisfaction client, de meilleurs avis, et une expérience plus fluide de bout en bout.
Un levier de performance mesurable
Au-delà de l’expérience client, le suivi des transferts représente également un outil stratégique pour les partenaires de MTS Globe.
Les données collectées sont entièrement synchronisées avec les systèmes de Business Intelligence du groupe, permettant :
Les résultats sont déjà probants : certains partenaires ont constaté une réduction de 60% du volume d’appels liés aux transferts après intégration de la solution.
Les données collectées sont entièrement synchronisées avec les systèmes de Business Intelligence du groupe, permettant :
- d’analyser les performances opérationnelles
- d’identifier les axes d’amélioration
- d’optimiser les processus
Les résultats sont déjà probants : certains partenaires ont constaté une réduction de 60% du volume d’appels liés aux transferts après intégration de la solution.
Une solution en déploiement à grande échelle
Aujourd’hui, la quasi-totalité des prestataires de transferts dans les 23 destinations opérées par MTS Globe sont intégrés au système.
Développée par Axis Data, la société IT interne au groupe, cette technologie positionne MTS Globe comme l’un des rares DMCs à proposer un système de suivi des transferts à cette échelle globale.
Développée par Axis Data, la société IT interne au groupe, cette technologie positionne MTS Globe comme l’un des rares DMCs à proposer un système de suivi des transferts à cette échelle globale.
Vers une expérience de voyage toujours plus fluide
En combinant innovation technologique et expertise opérationnelle, MTS Globe confirme sa volonté d’accompagner les professionnels du tourisme dans l’amélioration continue de l’expérience client.
Avec son outil de suivi des transferts, le groupe ne se contente pas de répondre à une problématique existante : il redéfinit les standards de transparence et d’efficacité dans la gestion des transferts.
Un enjeu clé à l’heure où chaque détail compte dans la satisfaction globale du voyageur.
Avec son outil de suivi des transferts, le groupe ne se contente pas de répondre à une problématique existante : il redéfinit les standards de transparence et d’efficacité dans la gestion des transferts.
Un enjeu clé à l’heure où chaque détail compte dans la satisfaction globale du voyageur.
Contact MTS Globe
| Emilie Moser
Key Account Manager Marché Français
emilie.moser@otsglobe.com
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