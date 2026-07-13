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MTS Globe : comment le suivi des transferts en temps réel révolutionne l’expérience client


Dans un contexte où l’expérience voyageur est devenue un enjeu clé pour les professionnels du tourisme, la gestion des transferts reste souvent un point de friction majeur. Combien de fois un client, en fin de séjour, s’interroge : “Où est mon transfert ?”

Une situation bien connue des tour-opérateurs… et désormais largement optimisée par la technologie développée par MTS Globe.


Rédigé par le Lundi 13 Juillet 2026 à 00:05

Outil de tracking de transferts MTS Globe © MTS Globe
Outil de tracking de transferts MTS Globe © MTS Globe
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Répondre à une problématique universelle du tourisme


Selon les observations de MTS Globe, près de 90% des appels aux centres de relation clients des tour-opérateurs concernent une même question : la localisation du transfert retour.

Un simple doute peut rapidement entraîner une chaîne de communication complexe : appel au DMC, contact avec le transporteur, vérification auprès du chauffeur… pour une réponse souvent obtenue tardivement.

C’est précisément pour répondre à cette problématique que MTS Globe a développé son outil de Transfer Tracking (suivi des transferts en temps réel), une solution qui apporte visibilité et sérénité, aussi bien aux professionnels qu’aux voyageurs.

Véhicules MTS Globe © MTS Globe
Véhicules MTS Globe © MTS Globe

Une technologie pensée pour les tour-opérateurs… et leurs clients

Le dispositif repose sur un système de suivi des transferts en temps réel, basé sur une Data Tracking Technology (DTT).

Côté tour-opérateurs, l’outil offre un accès instantané à toutes les informations essentielles grâce à une interface simple et efficace. Les équipes peuvent rechercher un transfert en quelques secondes, par destination, nom de client, hôtel ou numéro de dossier, et apporter une réponse précise et immédiate.

Résultat : une gestion optimisée des demandes entrantes et une réduction significative du stress côté service client.

Une intégration directe dans l’expérience voyageur


Pour les voyageurs, le suivi des transferts est accessible directement via l’application MyHolidayApp, ou intégrée dans l’application du tour-opérateur.

Concrètement, le client reçoit, la veille de son départ, une notification détaillant :

  • l’heure exacte de prise en charge
  • le lieu de pick-up
  • l’itinéraire du transfert

Une information claire et personnalisée, qui supprime l’incertitude et améliore considérablement la perception du service.

À la clé : davantage de satisfaction client, de meilleurs avis, et une expérience plus fluide de bout en bout.
Info voyageur sur Myholidayapp, source MTS Globe / Géolocalisation du transfert sur Myholidayapp © MTS Globe
Info voyageur sur Myholidayapp, source MTS Globe / Géolocalisation du transfert sur Myholidayapp © MTS Globe

Un levier de performance mesurable

Au-delà de l’expérience client, le suivi des transferts représente également un outil stratégique pour les partenaires de MTS Globe.

Les données collectées sont entièrement synchronisées avec les systèmes de Business Intelligence du groupe, permettant :

  • d’analyser les performances opérationnelles
  • d’identifier les axes d’amélioration
  • d’optimiser les processus

Les résultats sont déjà probants : certains partenaires ont constaté une réduction de 60% du volume d’appels liés aux transferts après intégration de la solution.

Une solution en déploiement à grande échelle

Aujourd’hui, la quasi-totalité des prestataires de transferts dans les 23 destinations opérées par MTS Globe sont intégrés au système.

Développée par Axis Data, la société IT interne au groupe, cette technologie positionne MTS Globe comme l’un des rares DMCs à proposer un système de suivi des transferts à cette échelle globale.

Vers une expérience de voyage toujours plus fluide

En combinant innovation technologique et expertise opérationnelle, MTS Globe confirme sa volonté d’accompagner les professionnels du tourisme dans l’amélioration continue de l’expérience client.

Avec son outil de suivi des transferts, le groupe ne se contente pas de répondre à une problématique existante : il redéfinit les standards de transparence et d’efficacité dans la gestion des transferts.

Un enjeu clé à l’heure où chaque détail compte dans la satisfaction globale du voyageur.

Contact MTS Globe

MTS Globe : comment le suivi des transferts en temps réel révolutionne l’expérience client
Ricardo Zotti Emilie Moser
Key Account Manager Marché Français
emilie.moser@otsglobe.com
MTS OTS | OTS Globe


À propos de MTS Globe

Avec plus d’un demi-siècle d’expérience, MTS Globe Group s’est imposé comme un acteur majeur des services touristiques à l’échelle internationale. Né en Espagne en 1967 en tant qu’agence réceptive, le groupe s’est progressivement structuré autour de trois entités complémentaires : OTS Globe, dédiée au contracting hôtelier ; MTS Globe, le DMC du groupe ; et Axis Data, la société technologique interne.

Cette organisation permet d’offrir une chaîne de valeur intégrée, parfaitement adaptée aux besoins des distributeurs, tour-opérateurs et OTA. MTS Globe est aujourd’hui le plus grand DMC indépendant en Europe, avec un réseau de 66 bureaux répartis dans 23 pays.

Présent sur les principales destinations balnéaires du bassin méditerranéen, d’Afrique du Nord, de la mer Noire, du Golfe Arabique, de l’océan Indien et des Caraïbes, le groupe combine expertise locale, maîtrise opérationnelle et accompagnement de proximité pour ses partenaires B2B.

Les standards de qualité élevés et la compétitivité tarifaire de MTS Globe reposent sur un réseau d’experts locaux et sur des volumes d’achat importants. Plus de 250 clients ont déjà choisi MTS Globe comme partenaire privilégié, appréciant sa fiabilité, la qualité de ses services, ses solutions personnalisées, ses intégrations technologiques et la valeur ajoutée d’une organisation internationale solide.

La vision de MTS Globe est claire : poursuivre l’expansion de son réseau et créer de nouvelles opportunités dans un environnement de distribution en constante évolution, en s’appuyant sur des clients satisfaits, des partenariats solides et des solutions technologiques innovantes.


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Tags : MTS Globe
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