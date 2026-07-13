MTS Globe : comment le suivi des transferts en temps réel révolutionne l’expérience client

Data Tracking Technology

Une intégration directe dans l’expérience voyageur

l’heure exacte de prise en charge

le lieu de pick-up

l’itinéraire du transfert

Le dispositif repose sur un système de, basé sur une(DTT).Côté tour-opérateurs, l’outil offre un accès instantané à toutes les informations essentielles grâce à une interface simple et efficace. Les équipes peuvent rechercher un transfert en quelques secondes, par destination, nom de client, hôtel ou numéro de dossier, et apporter une réponse précise et immédiate.Résultat : une gestion optimisée des demandes entrantes et une réduction significative du stress côté service client.Pour les voyageurs, le suivi des transferts est accessible directement via, ou intégrée dans l’application du tour-opérateur.Concrètement, le client reçoit, la veille de son départ, une notification détaillant :Une information claire et personnalisée, qui supprime l’incertitude et améliore considérablement la perception du service.À la clé : davantage de satisfaction client, de meilleurs avis, et une expérience plus fluide de bout en bout.