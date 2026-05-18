MTS Globe renforce sa position auprès des professionnels du tourisme français sur les segments Groupes, Circuits et MICE

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Parallèlement à son offre loisirs,continue de renforcer son positionnement sur le segment, en concevant des événements corporate sur mesure : voyages incentive, séminaires, réunions, conférences ou lancements de produits. Des équipes dédiées accompagnent les clients à chaque étape, de la conception du projet à la sélection des lieux, en passant par la gestion des prestataires, les transferts et les activités de team-building.En 2025,a renforcé son expertise MICE avec l’acquisition de, l’une des principales agences DMC MICE des Baléares. Forte de plus de 25 ans d’expérience, cette agence apporte une connaissance régionale approfondie et vient consolider les capacités événementielles du groupe.Aujourd’hui,propose des services MICE dans des destinations particulièrement stratégiques pour le marché français, notamment en Espagne, au Portugal, à Malte, à Chypre, à l’Île Maurice, à Oman, au Qatar et aux Émirats arabes unis.