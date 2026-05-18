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MTS Globe renforce sa position auprès des professionnels du tourisme français sur les segments Groupes, Circuits et MICE


Fort de plus de 50 ans d’expérience en tant que DMC, MTS Globe poursuit le développement de ses solutions sur mesure à destination du marché français, en particulier pour les groupes loisirs, les circuits et le segment MICE. S’appuyant sur des équipes spécialisées et une structure opérationnelle intégrée, le groupe collabore étroitement avec les tour-opérateurs, les hôteliers et les agences événementielles afin de proposer des programmes fiables et compétitifs.


Rédigé par le Lundi 18 Mai 2026 à 00:05

Groupe organisé par MTS Globe © MTS GLOBE
Groupe organisé par MTS Globe © MTS GLOBE
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Une offre flexible pour les groupes loisirs et les circuits


Sur le segment des groupes et des circuits, MTS Globe propose une gamme complète de services incluant l’hébergement toutes catégories, le transport, les excursions, les activités ainsi que la coordination logistique globale. Cette approche permet de concevoir des programmes adaptés à des profils variés : voyages culturels ou gastronomiques, groupes sportifs, city breaks ou séjours à thème.

Tous les itinéraires sont élaborés sur mesure, qu’il s’agisse de demandes ponctuelles, de circuits accompagnés, de combinés multi-destinations ou de voyages à centres d’intérêt spécifiques. L’expertise de MTS Globe en matière de gestion de groupes garantit une organisation fluide, une communication claire et une qualité de service constante tout au long du séjour.

Transferts © MTS Globe / Visites personnalisées © Shutterstock
Transferts © MTS Globe / Visites personnalisées © Shutterstock

Un réseau international solide au service des partenaires français

Grand choix d'excursions © shutterstock
Grand choix d'excursions © shutterstock
Grâce à son vaste réseau international, MTS Globe assure une coordination efficace entre plusieurs destinations, renforçant ainsi la fiabilité et la performance opérationnelle. Les services groupes sont proposés dans des destinations clés telles que l’Espagne, la Grèce, le Portugal, la Croatie, Malte, Chypre, la Turquie, le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, la Bulgarie, les Émirats arabes unis, le Qatar, Oman et le Sri Lanka.

Les bureaux locaux agissent comme de véritables spécialistes de la destination, en collaboration avec des fournisseurs soigneusement sélectionnés. Cette organisation permet de proposer des expériences authentiques, adaptées aux attentes du marché, tout en maintenant des tarifs compétitifs grâce à la puissance d’achat du groupe.

Cliquez ici pour consulter le catalogue général MTS Globe

Un renforcement de l’expertise MICE pour le marché français

Parallèlement à son offre loisirs, MTS Globe continue de renforcer son positionnement sur le segment MICE, en concevant des événements corporate sur mesure : voyages incentive, séminaires, réunions, conférences ou lancements de produits. Des équipes dédiées accompagnent les clients à chaque étape, de la conception du projet à la sélection des lieux, en passant par la gestion des prestataires, les transferts et les activités de team-building.

En 2025, MTS Globe a renforcé son expertise MICE avec l’acquisition de KP The Agency, l’une des principales agences DMC MICE des Baléares. Forte de plus de 25 ans d’expérience, cette agence apporte une connaissance régionale approfondie et vient consolider les capacités événementielles du groupe.

Aujourd’hui, MTS Globe propose des services MICE dans des destinations particulièrement stratégiques pour le marché français, notamment en Espagne, au Portugal, à Malte, à Chypre, à l’Île Maurice, à Oman, au Qatar et aux Émirats arabes unis.

Cliquez ici pour découvrir notre rubrique dédiée au secteur MICE sur notre site web
L'offre MICE de MTS Globe © Shutterstock © MTS Globe
L'offre MICE de MTS Globe © Shutterstock © MTS Globe

À propos de MTS Globe

Avec plus d’un demi-siècle d’expérience, MTS Globe Group s’est imposé comme un acteur majeur des services touristiques à l’échelle internationale. Né en Espagne en 1967 en tant qu’agence réceptive, le groupe s’est progressivement structuré autour de trois entités complémentaires : OTS Globe, dédiée au contracting hôtelier ; MTS Globe, le DMC du groupe ; et Axis Data, la société technologique interne.

Cette organisation permet d’offrir une chaîne de valeur intégrée, parfaitement adaptée aux besoins des distributeurs, tour-opérateurs et OTA. MTS Globe est aujourd’hui le plus grand DMC indépendant en Europe, avec un réseau de 66 bureaux répartis dans 23 pays.

Présent sur les principales destinations balnéaires du bassin méditerranéen, d’Afrique du Nord, de la mer Noire, du Golfe Arabique, de l’océan Indien et des Caraïbes, le groupe combine expertise locale, maîtrise opérationnelle et accompagnement de proximité pour ses partenaires B2B.

Les standards de qualité élevés et la compétitivité tarifaire de MTS Globe reposent sur un réseau d’experts locaux et sur des volumes d’achat importants. Plus de 250 clients ont déjà choisi MTS Globe comme partenaire privilégié, appréciant sa fiabilité, la qualité de ses services, ses solutions personnalisées, ses intégrations technologiques et la valeur ajoutée d’une organisation internationale solide.

La vision de MTS Globe est claire : poursuivre l’expansion de son réseau et créer de nouvelles opportunités dans un environnement de distribution en constante évolution, en s’appuyant sur des clients satisfaits, des partenariats solides et des solutions technologiques innovantes.

Contact Groups & MICE MTS Globe

MTS Globe renforce sa position auprès des professionnels du tourisme français sur les segments Groupes, Circuits et MICE
Ricardo Zotti Ricardo Zotti
Global Key Account Manager Group & MICE
ricardo.zotti@mtsglobe.com



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