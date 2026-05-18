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Occasions de dernière minute ou en quête d’inspiration pour saisir les ultimes opportunités de 2026 ?

Évadez-vous près de la France vers des horizons mêlant authenticité, patrimoine et paysages spectaculaires avec Abbey – The Destination Experts. Découvrez nos circuits groupes exclusifs en Irlande et au Royaume-Uni – Été/Automne 2026.


Avec une saison 2026 déjà bien lancée et forte en rebondissements, il est encore temps de répondre aux demandes de dernière minute de vos clients et saisir ces opportunités grâce à notre large gamme de produits permettant de (re)découvrir l’Irlande et le Royaume-Uni. Que vous optiez pour une escapade irlandaise de quelques jours en arrière-saison ou pour un weekend découverte dans une capitale britannique, Abbey – The Destination Experts vous invite à découvrir quelques suggestions d’itinéraires conçus spécialement pour les groupes, combinant confort, richesse culturelle et paysages naturels, le tout à des conditions tarifaires attractives.


Rédigé par le Lundi 18 Mai 2026 à 00:05

Connemara © Pexels - Donovan Kelly
Connemara © Pexels - Donovan Kelly
CroisiEurope

Circuits groupes 2026 : découvrez nos offres exclusives en Irlande et Angleterre


Irlande

Escapade : Trésors d’Irlande : Galway, Connemara & Dublin – circuit « groupe » 5 Jours / 4 Nuits
Un itinéraire condensé riche en découvertes, alliant capitale et grands espaces.
A partir de 360.00 € pp*
* en demi-double/twin, en Novembre 2026, base 35 pax

Centre ville de Dublin / Galway © Pexels - Alexander Kaliberda / Jonathan Borba
Centre ville de Dublin / Galway © Pexels - Alexander Kaliberda / Jonathan Borba
Focus Hotel :
Lors de ce circuit, vous séjournerez dans des hôtels partenaires, tel que l'hôtel 4* (norme locale) Clayton Hotel Galway ou similaire. Cet élégant hôtel est situé aux portes de Galway, idéal pour explorer la vibrante côte ouest irlandaise. Moderne et confortable, il propose des chambres spacieuses ainsi qu’un espace bien-être avec piscine, salle de sport et spa. Son restaurant et son atmosphère chaleureuse en font une adresse parfaite pour allier découverte et détente lors de votre séjour en Irlande

Points forts du programme :
• Équilibre idéal entre immersion culturelle et grands espaces
• Exploration de la célèbre région du Connemara et de ses paysages
• Découverte de la ville iconique de Galway
• Possibilité de modifier le programme en fonction des attentes des clients

Angleterre

Escapade : Traditions anglaises : des Cotswolds à la côte – circuit « groupe » 7 Jours / 6 Nuits
Un circuit mettant en valeur le patrimoine anglais et révélant une Angleterre pittoresque et préservée.
A partir de 858.00 £ pp*
* en demi-double/twin, en Avril 2026, base 40 pax
Costworlds / Côte Jurassique © Pexels - Samuel Sweet / Yonathan Gunawarna
Costworlds / Côte Jurassique © Pexels - Samuel Sweet / Yonathan Gunawarna

Focus Hotel :
Vous séjournerez (entre autres) à l'hôtel 3* (norme locale) Moxy Hotel Plymouth ou similaire, un hôtel moderne et lifestyle situé dans le quartier de Millbay, à deux pas du centre-ville et du port de Plymouth. L’hôtel propose des chambres compactes mais fonctionnelles, pensées pour le confort et la praticité, avec Wi-Fi rapide et équipements modernes.

Points forts du programme :
- Promenade dans la pittoresque ville universitaire d'Oxford
- Vivre des expériences culinaires telles qu'une dégustation de cidre et d’un « Cream tea » anglais traditionnel
- Découverte de charmantes villes côtières, de manoirs et de jardins des Cornouailles
- Excursion en bateau le long de l'impressionnante Côte jurassique

Londres (Angleterre)

Weekend : City break à Londres – offre « groupe » 4 Jours / 3 Nuits
Une expérience londonienne équilibrée entre découverte en bateau sur la Tamise et liberté pour vos envies de visites et de shopping.
A partir de 392.00 £ pp*
* en demi-double/twin, en Octobre 2026, base 40 pax
Londres © Pexels - Dawid Tkocz / Ismail Maqbool
Londres © Pexels - Dawid Tkocz / Ismail Maqbool

Focus Hotel :
Vous séjournerez à l’hôtel 4* (norme locale) Thistle by Marble Arch ou similaire. Situé à côté de Hyde Park et à quelques pas d’Oxford Street, il est idéal pour combiner des promenades relaxantes dans le parc, le shopping et un accès facile aux principales attractions, telles que le palais de Buckingham, Westminster. L’hôtel propose des chambres modernes et confortables, ainsi que des services complets incluant restaurant, bar et salle de sport.

Points forts du programme:
- Hébergement offrant une excellente option pour explorer Londres, grâce à ses services confortables et à son excellente situation centrale.
- Immersion dans l’atmosphère de la capitale anglaise pendant la saison automnale
- Embarquement pour une mini croisière sur la Tamise
- Temps libre pour des activités et des visites individuelles

Edimbourg (Ecosse)

Weekend : City break à Edimbourg – offre « groupe » 3 Jours / 2 Nuits
Offrez-vous une escapade féerique à Édimbourg pour Noël, entre marchés illuminés, patrimoine historique et expériences écossaises authentiques.
A partir de 184.00 £ pp*
* en demi-double/twin, en Décembre 2026, base 40 pax
Photo de gauche : centre ville d'Edimbourg © Pexels - beinspiredbymyview / Anna Romanova
Photo de gauche : centre ville d'Edimbourg © Pexels - beinspiredbymyview / Anna Romanova

Focus Hotel :
Vous séjournerez à l’hôtel 3* (norme locale) Premier Inn Edinburgh Central (Lauriston Place) ou similaire situé dans le quartier central de Lauriston, à proximité du château d’Édimbourg et du Royal Mile. L’hôtel, de type moderne, propose des chambres confortables et fonctionnelles, pensées pour le repos après une journée de visite. On y trouve également un restaurant, un bar et des services pratiques comme le Wi-Fi gratuit.

Points forts du programme :
- Visite à pied de la vieille ville avec un guide local francophone pour présenter l’Écosse et sa capitale
- Localisation centrale de l’hôtel 3* (norme locale)
- Expérience autour du whisky – découvrez comment est créée « l’eau de vie » (issu de l'expression gaélique « uisge beatha ») et savourez un verre réconfortant de whisky
- Exploration libre et à votre rythme de cette capitale du Nord, Édimbourg

Occasions de dernière minute ou en quête d’inspiration pour saisir les ultimes opportunités de 2026 ?
Contactez nos équipes dès aujourd’hui pour créer une expérience unique en Irlande et au Royaume-Uni.

Pour toute demande de tarifs, contingents et tout renseignement complémentaire sur les circuits, merci de contacter : francebusdev@abbey.ie
Tel: 00353 1 648 6100

Pour toute réservation de participants sur les circuits Irlande & Irlande du Nord, merci de contacter : departsgarantisirlande@abbey.ie
Tel: 00353 1 648 6100

Pour toute question, veuillez contacter
Sébastien Lacroix
Directeur commercial France
Téléphone : +353 86 826 8413
Email : sebastienl@abbeyuk.com

Pour toute demande de circuit individuel en Irlande, envoyez un mail à martinac@abbey.ie

Le saviez-vous ? Nous venons de mettre à jour notre site internet avec plus d'informations sur nos initiatives en matière de développement durable, des conseils de voyage et des directives pour nos clients.


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Tags : Abbey Group
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