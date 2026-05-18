Occasions de dernière minute ou en quête d’inspiration pour saisir les ultimes opportunités de 2026 ?

Focus Hotel :

Vous séjournerez à l’hôtel 3* (norme locale) Premier Inn Edinburgh Central (Lauriston Place) ou similaire situé dans le quartier central de Lauriston, à proximité du château d’Édimbourg et du Royal Mile. L’hôtel, de type moderne, propose des chambres confortables et fonctionnelles, pensées pour le repos après une journée de visite. On y trouve également un restaurant, un bar et des services pratiques comme le Wi-Fi gratuit.



Points forts du programme :

- Visite à pied de la vieille ville avec un guide local francophone pour présenter l’Écosse et sa capitale

- Localisation centrale de l’hôtel 3* (norme locale)

- Expérience autour du whisky – découvrez comment est créée « l’eau de vie » (issu de l'expression gaélique « uisge beatha ») et savourez un verre réconfortant de whisky

- Exploration libre et à votre rythme de cette capitale du Nord, Édimbourg

