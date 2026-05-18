Voyage en train : l'autre visage du Portugal en mode slow tourisme

Ce trajet en train n'est pas qu'une simple ligne sur une carte ; c'est un lien vivant qui relie Lisbonne au Douro. À chaque arrêt, le Portugal change de visage, mais l'émotion reste la même.



Tout commence naturellement à Lisbonne. La ville, baignée par cette lumière si particulière qui danse sur le Tage, offre une arrivée élégante où les hôtels de charme se nichent au cœur des quartiers historiques. On prend le temps de s'imprégner de l'énergie des rues et de la gastronomie locale avant de mettre le cap vers le Nord.



Le voyage s’aventure ensuite vers Pombal, une étape précieuse pour ceux qui cherchent à s'écarter des sentiers battus. Ici, l’avantage est immédiat : la gare dépose les voyageurs en plein cœur de la ville. En quelques pas, on rejoint le château templier ou les places chargées d’histoire liées au Marquis de Pombal, grande figure portugaise du XVIIIème siècle. Cette étape 7 invite à une pause paisible. Pour les voyageurs qui ne sont pas pressés, la côte sauvage toute proche — de la forêt de la Mata Nacional do Urso à la plage d'os de baleine (Osso da Baleia) — dévoile un littoral brut, préservé de l'agitation.



Le sifflet du train annonce ensuite Coimbra, l’une des haltes culturelles les plus emblématiques du pays : on y croise des étudiants en costumes traditionnels noirs qui semblent sortir d'un autre temps. Entre la majestueuse Bibliothèque Joanina et les chants de Fado qui résonnent près du fleuve Mondego, le centre-ville se parcourt à pied, comme un théâtre vivant où l'histoire se mêle à la vie de tous les jours.



Enfin, Aveiro apporte une respiration atlantique à ce périple. Dès la sortie de la gare, idéalement située à deux pas du centre historique, le ballet des moliceiros sur les canaux et l'élégance des façades Art nouveau se révèlent aux voyageurs. Nul besoin de transport : la ville s'offre à pied, au rythme de ses ruelles et de son ambiance lagunaire.