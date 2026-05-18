Asie du Sud-Est : la réalité du terrain, à contre-courant des inquiétudes

Sur place, le contraste est frappant

Philippe Richard a sillonné Hanoi, la baie d'Halong, Ninh Binh, Mai Chau et Siem Reap.



Aucun signe d'inquiétude dans le quotidien des destinations. « À aucun moment je n'ai vu de file d'attente aux stations-service, ni de modification du trafic routier. Si l'on ne m'avait pas tenu informé du contexte international, je n'aurais perçu aucun changement par rapport à une période normale » , résume-t-il.



Le constat d'Elodie Blanchot va dans le même sens. Après deux semaines passées tout récemment dans le centre du Vietnam, prolongées par quelques jours au Cambodge, le diagnostic est sans ambiguïté : malgré le contexte international, les destinations restent pleinement opérationnelles.



À Hué, l'Ancient Garden House affichait complet pendant son séjour, signe que la destination continue de séduire malgré une fréquentation un peu plus modérée qu'à l'ordinaire.



À Hoi An, Elodie a accompagné un groupe MICE de 150 personnes sur un programme dense — chasse au trésor dans la vieille ville, sorties en jeep, vespa et bateau. Tout s'est déroulé sans accroc. Aucune difficulté logistique, aucun problème d'approvisionnement, simplement une légère hausse du prix du carburant comparable à celle observée partout ailleurs dans le monde.



Au Cambodge, même ressenti. Les temples les moins fréquentés d'Angkor — Banteay Srei, Banteay Samré — se découvrent dans une atmosphère presque hors du temps. Le bus de nuit entre Siem Reap et Sihanoukville s'est révélé ponctuel et confortable, utilisé aussi bien par les locaux que par les voyageurs internationaux. Les traversées vers Koh Rong et les îles voisines se sont déroulées sans aucun retard ni annulation.