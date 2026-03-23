Easia Travel se lance au Japon : Emma Alliot décrypte les défis d’une destination exigeante





Pour accompagner ce développement, Easia Travel a nommé en tant que directrice des ventes C’est dans ce contexte qu’Easia Travel annonce le lancement officiel d’ Easia Travel Japan , une nouvelle destination qui vient compléter l’expertise du DMC en Asie. Cette expansion répond directement à la demande croissante des agences de voyages et tour-opérateurs qui souhaitent proposer le Japon à leurs clients tout en s’appuyant sur un interlocuteur fiable et structuré.Pour accompagner ce développement, Easia Travel a nommé en tant que directrice des ventes Emma Alliot . Dans cet entretien, elle nous explique les spécificités de cette destination unique et la manière dont Easia Travel entend accompagner les professionnels du tourisme dans le développement de leurs programmes au Japon.



Easia Travel vient d’annoncer le lancement de ses opérations au Japon. Pourquoi ce choix aujourd’hui ?

Emma Alliot : « Depuis plusieurs années, nous constatons une demande très forte pour le Japon de la part de nos clients. Beaucoup d’agences de voyages et de tour-opérateurs avec lesquels nous travaillons déjà en Asie du Sud-Est souhaitaient pouvoir s’appuyer sur un DMC capable de les accompagner également sur cette destination.



Le Japon est un marché déjà très structuré, qui nécessite de la rigueur et un bon suivi opérationnel. Nous avons donc pris le temps de construire une organisation solide avant de nous lancer. L’objectif est d’apporter aux agences et tour-opérateurs un cadre de collaboration fiable et réactif sur une destination où la précision et l’anticipation jouent un rôle déterminant. »



On entend souvent dire que le Japon est une destination particulièrement exigeante sur le plan opérationnel. Quelles sont les principales contraintes auxquelles les agences et tour-opérateurs doivent faire face ?

Emma Alliot : « La première contrainte concerne les disponibilités. Certaines périodes comme la floraison des cerisiers ou les couleurs d’automne sont extrêmement demandées, ce qui nécessite une planification très en amont.



Ensuite, la construction des itinéraires demande une bonne maîtrise du terrain. Le réseau de transport est très performant, mais il faut optimiser les déplacements pour maintenir un rythme de voyage équilibré. Enfin, la coordination entre les différents prestataires est essentielle. Au Japon, tout fonctionne très bien… à condition que chaque détail ait été bien pensé. »





Pour répondre à ces défis, Easia Travel a mis en place une organisation spécifique entre Tokyo, la France et Hanoï. Comment fonctionne concrètement cette structure ?

Emma Alliot : « Nous avons mis en place une organisation en trois pôles qui nous permet de combiner présence locale et proximité avec nos clients. Une équipe est basée à Tokyo pour la coordination sur le terrain et la relation avec les prestataires. En France, nous assurons le développement commercial et l’accompagnement des agences et tour-opérateurs européens.



Enfin, notre siège opérationnel à Hanoï gère le traitement des demandes et le contrôle qualité développé par Easia Travel depuis plus de 25 ans. Cette organisation nous permet d’intégrer le Japon dans un système déjà éprouvé tout en conservant une forte présence locale. »



Une équipe dédiée a également été mise en place pour accompagner ce lancement. Pouvez-vous nous présenter l’équipe qui pilote la destination Japon ?

directrice des ventes, aux côtés d'chef de produits, qui supervise toute la partie production et les relations avec les prestataires.



Nous disposons également d’un bureau opérationnel à Tokyo, avec une équipe sur place qui travaille sur le contracting et la production. Enfin, Phan Thi Hong, basée à Hanoï, travaille directement avec moi sur l’accompagnement des agences de voyages et tour-opérateurs. Cette organisation nous permet d’avoir à la fois une présence locale au Japon et une coordination étroite avec nos marchés européens. » Emma Alliot : « Oui, nous avons constitué une équipe dédiée afin d’assurer le développement de la destination. Je pilote le développement commercial en tant que, aux côtés d' Emmanuel Kotaro Descotes , qui supervise toute la partie production et les relations avec les prestataires.Nous disposons également d’un bureau opérationnel à Tokyo, avec une équipe sur place qui travaille sur le contracting et la production. Enfin, Phan Thi Hong, basée à Hanoï, travaille directement avec moi sur l’accompagnement des agences de voyages et tour-opérateurs. Cette organisation nous permet d’avoir à la fois une présence locale au Japon et une coordination étroite avec nos marchés européens. »



En tant que Directrice des ventes Japon, quel sera votre rôle dans le développement de la destination auprès des marchés européens ?

Emma Alliot : « Mon rôle consiste avant tout à accompagner les agences de voyages et les tour-opérateurs dans l’intégration du Japon dans leur production. Cela passe par la présentation de la destination, le conseil dans la construction des programmes et la mise à disposition d’outils commerciaux pour faciliter la vente.



Le Japon peut sembler complexe lorsqu’on ne le connaît pas. L’objectif est donc d’apporter un cadre clair et un interlocuteur dédié pour accompagner les professionnels dans la durée. »



Quels types de programmes souhaitez-vous développer en priorité pour les agences et tour-opérateurs ?

Emma Alliot : « Nous souhaitons proposer des programmes qui combinent les grands incontournables du Japon avec des expériences différenciantes soigneusement sélectionnées.



L’idée est de construire des itinéraires équilibrés, avec un rythme adapté à chaque voyageur et une sélection rigoureuse d’hébergements et d’activités. Nous travaillons à la fois sur des itinéraires pour les voyages individuels sur mesure et pour les groupes, toujours avec une attention particulière portée à la qualité opérationnelle ou à l’expérience client. »





Pour les professionnels qui souhaitent intégrer le Japon à leur production, quels sont selon vous les éléments clés à anticiper pour construire un programme réussi ?