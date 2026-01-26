Annabelle Devillers, Easia Travel : « Digitaliser le FIT sans en perdre la richesse »



Easia Travel est reconnu pour son expertise du voyage sur mesure en Asie du Sud-Est. Pourquoi avoir ressenti le besoin de faire évoluer votre distribution ?

« Le voyage sur mesure est au cœur de l’ADN d’Easia Travel, mais sa distribution repose encore largement sur des échanges manuels et chronophages. Nous avons donc engagé une réflexion de fond : comment rendre le processus de réservation des dossiers FIT plus fluide sans en simplifier la complexité ni perdre la valeur de l’échange humain ?C’est dans cette logique que nous avons développé, grâce à KOOB.tech , nos propres outils B2B. L’Easia Marketplace, lancée l’an dernier, permet déjà de réserver en ligne une sélection de services et de programmes. Aujourd’hui, nous allons plus loin en lançant une nouvelle brique stratégique : l’Easia Trip Designer. »



Pourquoi avoir choisi KOOB pour répondre à cet enjeu ?

Annabelle : « KOOB.tech est la technologie qui alimente nos outils. Elle fait partie des rares plateformes à avoir intégré que le voyage sur mesure ne peut être standardisé. Nous avions besoin d’un socle technologique capable d’absorber la complexité du FIT : la diversité des hôtels, les services à la carte, les contraintes opérationnelles locales, les logiques d’assemblage propres au sur-mesure.



KOOB nous a permis de construire des outils à notre image – l’Easia Marketplace et l’Easia Trip Designer – en intégrant directement notre expertise métier, nos règles de production et notre manière de concevoir le voyage. »



Concrètement, comment s’organise votre offre sur la plateforme ?

Annabelle : « Nous avons structuré notre offre autour de deux outils complémentaires, pensés pour répondre à des usages différents.



L’Easia Marketplace permet de réserver instantanément des services (hôtels ou expériences) et des programmes issus de l’Easia Collection ou conçus sur mesure pour nos clients, avec une modularité simple et fluide : choix des hôtels, ajout d’activités ou extensions pré/post-tour.



L’Easia Trip Designer permet de concevoir des itinéraires complets à partir de modules, en intégrant l’expertise métier directement au cœur de la plateforme. Grâce à une matrice de compatibilité intelligente, l’outil transforme une offre fragmentée en voyages FIT cohérents, sécurisés et faciles à arbitrer.



Enfin, KOOB est une solution ouverte et connectée, qui s’intègre via API aux outils déjà utilisés par nos clients, ce qui leur permettra de réserver nos services directement dans leur environnement de travail et de fluidifier encore davantage le processus de réservation. »



Qu’est-ce que ces nouveaux outils ont changé pour Easia Travel ?

Annabelle : « Ces outils ont avant tout permis d’élever la qualité de nos échanges avec nos clients.



L’Easia Marketplace et l’Easia Trip Designer apportent davantage de lisibilité sur l’offre et une fiabilité accrue sur les prix et les disponibilités, tout en offrant une nouvelle profondeur de personnalisation : les agences peuvent y retrouver leurs propres programmes, et enregistrer leurs templates pour concevoir plus rapidement des réponses sur mesure.



En structurant l’information et les options en amont, nos équipes se concentrent pleinement sur la compréhension fine des attentes de chaque client et sur l’ajustement des itinéraires. Pour tous, cela se traduit par moins de tâches répétitives et plus de temps dédié à l’essentiel : le conseil, la créativité et la conception de voyages véritablement différenciants. »



Certains craignent que la digitalisation remplace la relation humaine. Qu’en pensez-vous ?

Annabelle : « Ces outils ne sont absolument pas conçus pour remplacer la relation humaine, bien au contraire, ils sont à pour l’amplifier et la recentrer sur ce qui est essentiel.



Ils permettent de déplacer le curseur : moins de discussions sur la logistique, plus d’échanges sur le contenu, les intentions de voyage, la valeur ajoutée. Le digital devient un support à la collaboration, pas un substitut. C’est précisément ce qui nous permet de créer de meilleures expériences. »



Et après ? Quelles sont les prochaines évolutions que vous préparez pour accompagner les agences ?