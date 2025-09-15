TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Top Resa 2025 : Easia Travel dévoile ses nouveautés, du Laos au Japon


À l’occasion d’IFTM Top Resa, Easia Travel sera présent en force sur le stand B035. À la tête de la délégation francophone, on retrouvera Annabelle Devillers, directrice du développement commercial pour la France et la Suisse. Après plus de dix ans passés dans le sur-mesure et l’immersion, Annabelle a rejoint Easia Travel il y a trois ans avec la mission de renforcer les liens avec les marchés francophones et de développer des solutions adaptées aux attentes des agences et TO.


Rédigé par le Lundi 15 Septembre 2025

• Christine, Elodie, Annabelle et Benoît au stand Easia Travel à Top Resa 2024 © Easia Travel
CroisiEurope
Elle sera accompagnée de Philippe Richard, cofondateur d’Easia Travel et fondateur de KOOB, d’Élodie Blanchot (responsable du développement commercial pour la France, la Belgique et le Canada), de Benoît Delaby (Production Manager Laos), ainsi que, pour la première fois en France, de deux responsables des ventes basées en Asie : Vu Thi Huong (Groupes) et Nguyen Phuong (FIT).

Autre temps fort : le lancement officiel d’Easia Travel Japan en 2026. Avant ce grand départ, Philippe Richard et Emmanuelle Alliot, Directrice Commerciale Japon, donneront rendez-vous le mardi 23 septembre sur le stand pour partager leurs premières pistes et recueillir les attentes des partenaires.

Annabelle, pouvez-vous nous présenter l’équipe Easia Travel qui sera présente cette année à IFTM Top Resa ?

Annabelle : « Cette année, c’est un grand cru qui attend nos clients et futurs clients sur notre stand B035 !

Seront présents Philippe Richard, co-fondateur d’Easia Travel et fondateur de KOOB. Son expertise et sa connaissance du marché français rendent sa présence inestimable à nos yeux. Côté commercial, je serai présente en qualité de directrice du développement, en compagnie d’Elodie Blanchot, qui a rejoint mon équipe en septembre 2023.

Cette année, pour la première fois sur le sol français, nous avons la chance d’accueillir Mai Phuong et Huong, nos dynamiques responsables des ventes, respectivement côté FIT et Groupes.

Enfin, nous sommes également heureux de retrouver, pour sa seconde édition, Benoît Delaby, notre passionné et intarissable chef de produits Laos, une destination chère à notre cœur qu’il nous importe de pousser.”

Retrouvez l’équipe Easia Travel au Stand B035 - Ne manquez pas l’occasion de prendre rendez-vous !

C’est la première fois que deux de vos responsables des ventes, basées en Asie, participent à Top Resa. Qu’est-ce que cela représente pour vos partenaires ?

Annabelle : “Il nous semblait essentiel que nos responsables des ventes puissent enfin rencontrer nos partenaires en France. Présentes depuis de nombreuses années chez Easia Travel, Nguyen Phuong (FIT) et Vu Thi Huong (Groupes) sont de véritables piliers : elles incarnent la réactivité et le professionnalisme de nos équipes, tout en connaissant parfaitement les besoins de chaque client.
Nguyen Phuong, responsable des ventes FIT sera à Top Resa et en France pour la première fois © Easia Travel
Leur venue permet d’humaniser la relation, de mettre un visage sur celles qui accompagnent nos partenaires au quotidien, et de renforcer la confiance mutuelle. C’est aussi l’occasion de montrer comment, du développement commercial à la gestion des ventes, nous travaillons main dans la main pour garantir le succès de chaque projet.”

Vous serez également accompagnée de Benoît Delaby, en charge de la production Laos. Qu’apporte sa présence sur le salon ?


Annabelle : “Le Laos est bien plus qu’une destination pour Benoît. Il y vit depuis plus de huit ans, il y a fondé sa famille et s’est vraiment investi dans le développement de la destination. Quand il parle du pays, on sent tout de suite que ce n’est pas seulement un produit qu’il défend, c’est une partie de sa vie.

Pour nous, le Laos reste un peu comme un géant endormi : une destination magnifique, authentique, pleine de potentiel, mais encore trop méconnue. Avec des projets comme la Pak Ou House et le train à grande vitesse, on sent que quelque chose est en train de se réveiller. C’est exactement ce que Benoît va partager avec nos partenaires à Top Resa : cette énergie et cette envie de montrer tout ce que le Laos peut offrir à leur voyageurs.”
Benoît Delaby, Chef de Production au Laos, arrive à la Pak Ou house © Easia Travel
Plongez dans le Laos avec la Pak Ou House - Une expérience immersive unique au cœur d’un village, conçue avec et pour la communauté locale.

Votre collègue Élodie Blanchot, couvre la France, la Belgique et le Canada. Comment complétez-vous vos expertises respectives ?


Annabelle : “Élodie et moi, on forme vraiment un duo complémentaire. Elle a plus de dix ans d’expérience auprès de grands TO comme Vacances Transat, Kuoni ou Climat du Monde, et elle connaît parfaitement les réseaux d’agences et leurs attentes. Aujourd’hui, elle s’occupe de la France mais aussi de la Belgique et du Canada, deux marchés où nous avons de belles ambitions.

Elle revient tout juste d’un mois passé au Vietnam avec plein de nouveautés à partager. Elle a déniché des pépites : des randonnées à Mu Cang Chai, des îles encore secrètes dans le delta du Mékong… Autant d’exclusivités qu’elle aura plaisir à présenter directement aux partenaires qui viendront nous voir à Top Resa.”
Élodie Blanchot et Vu Thi Huong en inspection dans le nord du Vietnam © Easia Travel.com
Vous mentionnez les GIT. Quelles sont les principales nouveautés que vous allez mettre en avant cette année ?

Annabelle : “Cette année, on a voulu surprendre un peu avec des programmes qui sortent vraiment des sentiers battus au Vietnam. Après le succès de nos itinéraires 100 % nord, autour de Mai Châu et de ses rizières spectaculaires, on élargit désormais l’offre grâce aux nouvelles liaisons aériennes entre la France et Danang. Ça ouvre de belles perspectives pour combiner le Nord et le Centre, avec par exemple le parc national de Phong Nha, qui est une vraie merveille.

On continue aussi à mettre l’accent sur des expériences plus authentiques et durables. Un exemple que j’aime beaucoup : la découverte des plantations de café à Buon Ma Thuot, dans le sud. C’est original, c’est porteur de sens, et ça donne aux groupes la possibilité de vivre une expérience différente de ce qu’on voit habituellement.”

Depuis plusieurs mois, vous avez repensé vos départs garantis. Quelles sont les grandes évolutions ?

Annabelle : “Nos départs garantis 2026 ne sont pas juste une nouvelle série de programmes mais le résultat d’un gros travail collectif. Pendant plusieurs mois, nos équipes locales et commerciales ont croisé leurs retours terrain pour revoir les itinéraires de fond en comble.

Concrètement, ça veut dire des circuits plus clairs, mieux construits et surtout plus en phase avec ce que recherchent les voyageurs aujourd’hui. On a par exemple simplifié certaines étapes, amélioré les liaisons, et intégré plus d’expériences authentiques. L’idée, c’est que nos partenaires puissent vendre ces départs garantis plus facilement et avec la garantie de proposer quelque chose de frais et d’abouti.”

Découvrez nos programmes à départ garanti 2026 - Repensés, plus clairs et plus adaptés aux attentes du marché.
Luang Prabang au coucher du soleil © Easia Travel
Vous organisez également un jeu concours cette année. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Annabelle : “On avait envie de mettre un peu de fun cette année à Top Resa, alors on lance un jeu-concours ! Le lot ? Une place sur l’un de nos départs garantis au Laos en 2026, avec la possibilité de venir accompagné à tarif préférentiel.

C’est une belle occasion pour nos partenaires de vivre eux-mêmes l’expérience d’un départ garanti, de découvrir le Laos de l’intérieur et de mieux comprendre tout le potentiel de cette destination. Parce qu’on le sait bien : quand on a testé un programme sur le terrain, on le vend différemment.

Alors rendez-vous sur notre stand B035 pour tenter votre chance… et peut-être préparer déjà votre prochain voyage au cœur du Laos !”

Quelles sont, selon vous, les tendances actuelles du marché francophone vers l’Asie du Sud-Est que vous observez dans vos échanges ?

Annabelle : “On sent vraiment que l’Asie du Sud-Est est en train de reprendre une belle place dans les choix de voyage. Ce qu’on constate, c’est une vraie demande pour des circuits qui sortent du classique : les partenaires veulent proposer des itinéraires originaux, qui font vibrer leurs clients.

Le point commun, que ce soit pour les FIT ou pour les groupes, c’est la recherche d’authenticité et de durabilité. Aujourd’hui, ce n’est plus un “plus”, c’est devenu une évidence. Et ça tombe bien, parce que c’est exactement ce qui fait partie de l’ADN d’Easia Travel depuis le début.

Concrètement, ça veut dire moins de programmes standardisés et plus d’expériences uniques : rencontrer des producteurs de café, découvrir une région encore peu connue, prendre le temps et se déplacer en train… Bref, une nouvelle façon de voyager, plus riche et plus humaine.”
Luang Prabang au coucher du soleil © Easia Travel
Cette année, Easia Travel communique sur le lancement d’une nouvelle destination : le Japon. Qu’est-ce que cela représente pour vous et pour vos partenaires francophones ?

Annabelle : “En 2026, nous allons franchir une nouvelle étape avec le lancement d’Easia Travel Japan. C’est une destination qui fait rêver, de plus en plus demandée, et nous avons envie de la construire main dans la main avec nos partenaires.

Au Japon, vous retrouverez ce qui fait notre signature depuis toujours : une vraie expertise locale, des expériences sur mesure et beaucoup d’humain derrière chaque programme.

Le mardi 23 septembre, Philippe Richard et Emmanuelle Alliot, Directrice Commerciale Japon, vous attendront sur notre stand B035 pour en discuter, écouter vos attentes et partager nos premières idées. Une belle occasion de poser ensemble les bases de cette nouvelle aventure !”
© Canva / Easia Travel
Contribuez à la création d’Easia Travel Japan - Prenez rendez-vous avec Philippe et Emmanuelle et partager vos attentes pour le Japon.

Enfin, quel message souhaitez-vous faire passer aux agents et TO qui viendront vous rencontrer à Top Resa ?

Annabelle : “Venez nombreux ! Rendez-vous sur notre stand, recréé aux couleurs des rues animées d’Asie du Sud-Est : une invitation à ressentir l’âme et la vérité de nos destinations, bien au-delà des simples images.

On veut que nos partenaires sentent qu’ils peuvent compter sur nous, qu’on est présents, réactifs, et toujours prêts à partager de nouvelles idées pour leurs clients. La passion de l’Asie du Sud-Est, c’est ce qui nous anime au quotidien, et Top Resa est l’occasion parfaite pour la transmettre en direct.”

Retrouvez l’équipe Easia Travel au Stand B035 - Ne manquez pas l’occasion de prendre rendez-vous !



