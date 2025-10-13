TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Clémence Carcanague : “Entre modernité et authenticité, le Cambodge s’affirme”

Un entretien avec Clémence Carcanague, Directrice Pays Cambodge chez Easia Travel


Longtemps perçu uniquement à travers le prisme d’Angkor, le Cambodge s’affirme désormais comme une destination en pleine mutation.


Rédigé par le Lundi 13 Octobre 2025

Clémence Carcanague, Directrice Pays Cambodge chez Easia Travel © Easia Travel
Clémence Carcanague, Directrice Pays Cambodge chez Easia Travel © Easia Travel
Le pays connaît une dynamique touristique portée par l’ouverture de nouveaux aéroports, la modernisation des infrastructures, le développement hôtelier et la diversification des expériences. Plus accessible que jamais, le Cambodge continue pourtant de préserver son authenticité et son identité culturelle.

Pour explorer ce « Cambodge de demain », nous avons rencontré Clémence, Directrice Pays Cambodge chez Easia Travel, qui nous livre son regard et ses perspectives sur l'avenir de cette destination.

Ces derniers mois, des tensions frontalières avec la Thaïlande ont été rapportées. Surveillées de près, elles n’ont en revanche pas eu de conséquences significatives sur les conditions de voyages au Cambodge.

Un climat serein malgré les tensions : “Les circuits se déroulent sans perturbation majeure.”

Clémence, après les récentes tensions frontalières avec la Thaïlande, comment décririez-vous la situation actuelle au Cambodge ?

Clémence : « Même si nous restons vigilants, l’impact sur le tourisme reste limité et nos opérations se déroulent normalement. La frontière terrestre entre les deux pays est fermée et la zone frontalière déconseillée, ce qui implique que certains temples situés dans cette zone sont inaccessibles. Cela concerne toutefois des sites très peu visités, et nous continuons donc d’opérer 99 % de nos séjours habituels. Nous suivons bien entendu la situation de près, au jour le jour, afin de garantir la sécurité et le confort des voyageurs. »

Le nouvel aéroport de Phnom Penh, Techo International Airport © Easia Travel
Le nouvel aéroport de Phnom Penh, Techo International Airport © Easia Travel

Un pays plus accessible que jamais : “La modernisation ouvre la voie à de nouveaux itinéraires.”

Le Cambodge modernise ses aéroports, ses routes et même son réseau ferroviaire. En quoi ces évolutions changent-elles concrètement l’expérience des voyageurs ?

Clémence : « L’ouverture des nouveaux aéroports de Siem Reap et Phnom Penh place désormais le Cambodge au niveau des grands hubs régionaux : l’accès est plus direct, l’accueil plus fluide et cela va permettre d’intensifier le trafic. En 2025, nous voyons l’arrivée de nouvelles liaisons aériennes : Etihad et Turkish Airlines desservent Phnom Penh, tandis qu’Emirates a relancé un vol vers Siem Reap.

Au sein du pays, l’autoroute entre Phnom Penh et Sihanoukville, une nouvelle route à travers le massif des Cardamomes et plusieurs projets d’infrastructures, renforcent progressivement la connectivité. Pour nous, c’est excitant : ces améliorations ouvrent l’accès à de nouvelles régions, permettent d’imaginer des circuits inédits et favorisent des durées de séjours plus longues. Le pays continue néanmoins d’offrir une culture vivante et authentique, qui demeure au cœur de l’expérience cambodgienne.
Le Cambodge séduit par une offre hôtelière toujours plus diversifiée. © Shinta Mani Wild
Le Cambodge séduit par une offre hôtelière toujours plus diversifiée. © Shinta Mani Wild

Du charme intimiste au grand luxe : “Une offre éclectique qui séduit tous les voyageurs.”

Le Cambodge continue de séduire par son offre hôtelière. Quelle dynamique observez-vous aujourd’hui ?

Clémence : « Depuis une décennie, de nouvelles adresses emblématiques ont vu le jour : resorts exclusifs sur les îles, concepts design à Siem Reap ou expériences de glamping dans les Cardamomes. Aujourd’hui, le pays propose un éventail très large, allant des petites adresses de charme aux établissements de luxe.

Cette diversité s’accompagne d’un niveau de service particulièrement élevé et d’un rapport qualité-prix remarquable par rapport à d’autres destinations dans le monde. Elle permet ainsi de répondre à tous les profils : voyageurs en quête d’authenticité, familles, aventuriers, mais aussi une clientèle haut de gamme en recherche d’expériences exceptionnelles. C’est précisément cette capacité à conjuguer éclectisme et qualité qui fait du Cambodge une destination de plus en plus attractive. »
Déjeuner dans l'une de nos Maisons d'Angkor, parfaite après la visite des temples. © Easia Travel
Déjeuner dans l’une de nos Maisons d’Angkor, parfaite après la visite des temples. © Easia Travel

Créer l’inoubliable : “Nos produits Signature réinventent l’immersion au Cambodge.”

Pouvez-vous nous en dire plus sur les activités Signature qu’Easia propose déjà, et celles à venir ?

Clémence : « Chez Easia Travel, nous cherchons à proposer bien plus qu’un simple itinéraire classique : nous créons des expériences uniques, pensées pour marquer durablement les voyageurs. Nos Maisons d’Angkor illustrent parfaitement cette approche : des lieux exclusifs qui permettent de sortir des sentiers battus et d’apprécier le site sous un angle nouveau.

Nous avons aussi conçu le Bateau Easia, qui offre une autre manière d’explorer le Tonlé Sap par ses voies d’eau, au plus près des communautés – et qui nous permet de présenter cet univers à notre façon. Et ce n’est qu’un début : notre équipe travaille déjà sur de nouveaux projets singuliers, près du Tonlé Sap comme au cœur de la campagne cambodgienne. Ces initiatives traduisent notre volonté d’innover en permanence pour révéler des facettes encore méconnues du Cambodge. »



Une destination universelle : “Du voyageur actif au client haut de gamme, chacun y trouve son bonheur.”

Quels types de voyageurs, selon vous, devraient particulièrement considérer le Cambodge dans les prochaines années ?

Clémence : « Le Cambodge séduit un spectre très large de voyageurs. Les amateurs de culture et d’histoire apprécient de découvrir les temples d’Angkor dans une atmosphère plus calme que pendant la période pré-Covid. Les familles y trouvent une destination accueillante, où la chaleur humaine des Cambodgiens rend chaque étape plus facile. Les voyageurs actifs, eux, se tournent vers le vélo, la randonnée ou des expériences en pleine nature, tandis que ceux en quête d’authenticité privilégient des séjours immersifs. Ceux qui recherchent repos et bien-être trouvent leur bonheur sur les plages et les îles encore préservées.

Enfin, le pays attire de plus en plus une clientèle haut de gamme, en quête d’expériences exclusives et de service d’excellence, capable d’éblouir même les voyageurs les plus exigeants. »
Le Cambodge, une destination propice aux rencontres et aux expériences en famille. © Easia Travel
Le Cambodge, une destination propice aux rencontres et aux expériences en famille. © Easia Travel

Avec ses infrastructures modernisées, son offre hôtelière en expansion et des expériences inédites, le Cambodge demeure une destination encore sous-estimée en Asie du Sud-Est. Plus qu’une extension, c’est un pays à part entière, qui surprend, émeut et marque durablement tous ceux qui le parcourent.

👉 Vous souhaitez en savoir plus sur la manière de mettre en avant le Cambodge auprès de vos clients ? Les équipes d’Easia Travel se tiennent à votre disposition pour vous accompagner.



