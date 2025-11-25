Thanksgiving 2025 : le trafic aérien américain devrait progresser de 4 %

Les données d’Amadeus Travel Intelligence montrent une évolution vers des modes de voyage plus fluides et mieux connectés, alors que les voyageurs cherchent activement à réduire les perturbations. En choisissant d’atterrir et de décoller depuis des aéroports plus petits (…) de plus en plus d’Américains personnalisent leur expérience de Thanksgiving pour qu’elle corresponde réellement à leur manière de voyager

Au-delà des grandes plateformes traditionnelles, les aéroports de taille moyenne et secondaires affichent une croissance notable, pour Thanksgiving 2025. Amadeus indique une augmentation de 9 % des réservations les concernant par rapport à 2024, tandis que le trafic vers les hubs majeurs demeure stable.», expliqueHead of Sales, North America, Hospitality chez Amadeus.