Thanksgiving 2025 : le trafic aérien américain devrait progresser de 4 %

Le trafic aérien américain devrait enregistrer une hausse de 4 % lors de la période de Thanksgiving 2025, selon les données d’Amadeus Travel Intelligence.
Cette progression, observée entre le 25 novembre et le 2 décembre, intervient malgré plusieurs perturbations ponctuelles dans certains hubs nationaux.
Les tendances de réservation montrent une forte demande internationale. Londres s’impose comme la deuxième destination la plus réservée par les voyageurs américains.
Paris apparaît quant à elle en neuvième position, confirmant l’attrait durable de la capitale française à l’automne, porté notamment par ses marchés de Noël.
Thanksgiving 2025 : les aéroports de taille moyenne et secondaires affichent une croissance notable
Au-delà des grandes plateformes traditionnelles, les aéroports de taille moyenne et secondaires affichent une croissance notable, pour Thanksgiving 2025. Amadeus indique une augmentation de 9 % des réservations les concernant par rapport à 2024, tandis que le trafic vers les hubs majeurs demeure stable.
« Les données d’Amadeus Travel Intelligence montrent une évolution vers des modes de voyage plus fluides et mieux connectés, alors que les voyageurs cherchent activement à réduire les perturbations. En choisissant d’atterrir et de décoller depuis des aéroports plus petits (…) de plus en plus d’Américains personnalisent leur expérience de Thanksgiving pour qu’elle corresponde réellement à leur manière de voyager », explique Jill Boegel, Head of Sales, North America, Hospitality chez Amadeus.
