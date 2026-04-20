Easia Travel réinvente l’expérience du Tonlé Sap au Cambodge avec un nouveau projet signature immersif

Une démarche durable intégrée dès la conception

Au-delà de la créativité produit, le projet s’inscrit pleinement dans les engagements responsables du groupe. Plusieurs choix structurants ont ainsi été privilégiés, notamment la réutilisation de matériaux existants, le recours à du mobilier local et de seconde main, l’installation de panneaux solaires ainsi que la réduction des plastiques à usage unique.



Une attention particulière a également été portée à l’implication des communautés locales. La Tonlé House ne se limite en effet pas à la rénovation d’une maison : le projet a été conçu en étroite collaboration avec les habitants du village. L’équipe qui fait vivre le lieu aujourd’hui les voyageurs en est issue et a bénéficié d’une formation sur place aux standards d’accueil, de service et d’accompagnement, contribuant ainsi à une montée en compétences durable et à la création d’emplois locaux.