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Easia Travel réinvente l’expérience du Tonlé Sap au Cambodge avec un nouveau projet signature immersif


Dans un contexte où les voyageurs recherchent des expériences toujours plus authentiques et différenciantes, Easia Travel poursuit sa stratégie d’innovation avec le lancement d’un nouveau projet signature au cœur du lac Tonlé Sap, au Cambodge. Plus qu’un simple hébergement, cette initiative illustre une approche créative et responsable du tourisme, fondée sur l’immersion, la durabilité et la co-construction avec les communautés locales.


Rédigé par le Lundi 20 Avril 2026 à 00:05

La Tonlé House sur les rives du Tonlé Sap. © Easia Travel
La Tonlé House sur les rives du Tonlé Sap. © Easia Travel
CroisiEurope

Une réponse créative à une destination souvent survolée


Le Tonlé Sap, plus grand lac d’eau douce d’Asie du Sud-Est, constitue une étape incontournable des itinéraires au Cambodge. Pourtant, la majorité des visiteurs n’y effectue que des excursions de quelques heures, faute d’infrastructures adaptées à un séjour prolongé.

Partant de ce constat, Easia Travel a choisi de transformer une contrainte en opportunité. « Lorsque nous ne trouvons pas ce que nous cherchons, nous le créons », résume Clémence, Directrice Pays Cambodge chez Easia Travel.

Le projet s’implante dans un village lacustre, encore préservé du tourisme de masse, situé à environ une heure de Siem Reap. Ce choix stratégique permet de proposer une expérience plus authentique, tout en s’appuyant sur des relations de confiance déjà établies avec la communauté locale.

Les expériences imaginées autour de la Tonlé House s’ancrent dans le rythme du lac et la vie du village. © Easia Travel
Les expériences imaginées autour de la Tonlé House s’ancrent dans le rythme du lac et la vie du village. © Easia Travel

De la rénovation à l’expérience : un produit conçu sur mesure


Au cœur du projet se trouve la transformation d’une maison traditionnelle sur pilotis, laissée à l’abandon depuis la pandémie. Plutôt que de construire ex nihilo, Easia Travel a fait le choix de la réhabilitation, en conservant l’identité architecturale du bâtiment tout en y intégrant des standards de confort adaptés à une clientèle internationale.

Cette approche reflète une double ambition : préserver l’authenticité du lieu tout en créant une base confortable permettant un séjour prolongé.

Un niveau de confort inédit sur le Tonlé Sap, pensé pour des séjours FIT © Easia Travel
Un niveau de confort inédit sur le Tonlé Sap, pensé pour des séjours FIT © Easia Travel
Le résultat est un produit hybride, à mi-chemin entre hébergement et expérience immersive, qui offre aux voyageurs la possibilité de vivre au cœur du village, dans un espace de charme propice à la contemplation.

Au fil des saisons, ils peuvent observer les moments de vie qui rythment le lac, où tout s’organise autour de la pêche. Entre les départs matinaux sur les embarcations pour relever les filets et les activités liées à la transformation du poisson, le quotidien des habitants se dévoile au fil de l’eau et de ses variations.

Easia Travel réinvente l’expérience du Tonlé Sap au Cambodge avec un nouveau projet signature immersif

Une démarche durable intégrée dès la conception


Au-delà de la créativité produit, le projet s’inscrit pleinement dans les engagements responsables du groupe. Plusieurs choix structurants ont ainsi été privilégiés, notamment la réutilisation de matériaux existants, le recours à du mobilier local et de seconde main, l’installation de panneaux solaires ainsi que la réduction des plastiques à usage unique.

Une attention particulière a également été portée à l’implication des communautés locales. La Tonlé House ne se limite en effet pas à la rénovation d’une maison : le projet a été conçu en étroite collaboration avec les habitants du village. L’équipe qui fait vivre le lieu aujourd’hui les voyageurs en est issue et a bénéficié d’une formation sur place aux standards d’accueil, de service et d’accompagnement, contribuant ainsi à une montée en compétences durable et à la création d’emplois locaux.

La Tonlé House offre un niveau de confort rare sur le Tonlé Sap © Easia Travel
La Tonlé House offre un niveau de confort rare sur le Tonlé Sap © Easia Travel

Vers une nouvelle génération d’expériences en Asie du Sud-Est


Avec ce projet signature, Easia Travel confirme une tendance de fond dans le tourisme responsable : le passage d’une logique de visite à une logique d’immersion.

En permettant aux voyageurs de passer la nuit au cœur d’un village au bord du Tonlé Sap— une expérience jusqu’ici quasi inexistante sur le Tonlé Sap surtout avec ce niveau de confort — Easia transforme profondément la manière de découvrir cette destination.

Plus qu’un produit, ce projet illustre une vision : celle d’un tourisme créatif, ancré dans les réalités locales, capable de renouveler des destinations pourtant déjà bien connues.

En pratique

La Tonlé House est proposée en exclusivité par Easia Travel Cambodge et peut être intégrée dès à présent dans les programmes 2026.

Pour en savoir plus sur la Tonlé House et découvrir comment l’intégrer à vos programmes au Cambodge, contactez Annabelle.



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Tags : Easia Travel
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