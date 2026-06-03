Airbus : l’avion capable de voler 22h sans escale a pris son envol !

C’est une première qui laisse augurer de grandes choses pour l’avenir.



Après deux ans de retard, l’A350-1000ULR a effectué son premier vol à Toulouse. L’appareil a ainsi volé pendant 3 heures et 43 minutes, atteignant une altitude de plus de 12 496 mètres.



L’équipage était constitué de personnels entièrement dédiés aux vols d’essai.



Celui-ci a procédé à des vérifications générales des performances de l’appareil et a testé la nouvelle architecture du système carburant. La campagne d’essais doit durer deux mois.

