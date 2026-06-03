Airbus : l’avion capable de voler 22h sans escale a pris son envol !

C’est une première qui laisse augurer de grandes choses pour l’avenir.
Après deux ans de retard, l’A350-1000ULR a effectué son premier vol à Toulouse. L’appareil a ainsi volé pendant 3 heures et 43 minutes, atteignant une altitude de plus de 12 496 mètres.
L’équipage était constitué de personnels entièrement dédiés aux vols d’essai.
Celui-ci a procédé à des vérifications générales des performances de l’appareil et a testé la nouvelle architecture du système carburant. La campagne d’essais doit durer deux mois.
Après deux ans de retard, l’A350-1000ULR a effectué son premier vol à Toulouse. L’appareil a ainsi volé pendant 3 heures et 43 minutes, atteignant une altitude de plus de 12 496 mètres.
L’équipage était constitué de personnels entièrement dédiés aux vols d’essai.
Celui-ci a procédé à des vérifications générales des performances de l’appareil et a testé la nouvelle architecture du système carburant. La campagne d’essais doit durer deux mois.
A350-1000ULR : une capacité de 18 520 kilomètres
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À l’issue de cette période, l'avion baptisé AIB01LR sera ensuite équipé selon les spécifications commerciales de Qantas.
Pour rappel, l’appareil a été développé pour la compagnie australienne et comprendra quatre classes.
Il doit permettre, en 2027, d’opérer des vols sans escale entre Sydney et Londres, soit une distance de 18 520 kilomètres, et de voler 22 heures sans arrêt technique.
A lire : Ultra long-courriers : prouesse technique ou modèle d’avenir pour l’aviation commerciale ?
"Cette performance est rendue possible principalement grâce à l’intégration, dans la structure de l’appareil, d’un réservoir central arrière supplémentaire (RCT), qui améliore encore les performances de l’avion et augmente son rayon d’action de 1 000 milles nautiques (1852 kilomètres, ndlr)," explique le communiqué du constructeur.
La livraison de ce premier appareil est prévue pour avril 2027. Le deuxième A350-1000ULR est en cours d’assemblage et doit sortir de l’atelier peinture dans les prochains jours.
Qantas a commandé 12 A350-1000ULR dans le cadre du projet Sunrise.
Pour rappel, l’appareil a été développé pour la compagnie australienne et comprendra quatre classes.
Il doit permettre, en 2027, d’opérer des vols sans escale entre Sydney et Londres, soit une distance de 18 520 kilomètres, et de voler 22 heures sans arrêt technique.
A lire : Ultra long-courriers : prouesse technique ou modèle d’avenir pour l’aviation commerciale ?
"Cette performance est rendue possible principalement grâce à l’intégration, dans la structure de l’appareil, d’un réservoir central arrière supplémentaire (RCT), qui améliore encore les performances de l’avion et augmente son rayon d’action de 1 000 milles nautiques (1852 kilomètres, ndlr)," explique le communiqué du constructeur.
La livraison de ce premier appareil est prévue pour avril 2027. Le deuxième A350-1000ULR est en cours d’assemblage et doit sortir de l’atelier peinture dans les prochains jours.
Qantas a commandé 12 A350-1000ULR dans le cadre du projet Sunrise.