GNV mise sur le Maroc avec deux nouveaux ferries au GNL

Selon GNV, ces équipements permettent une réduction des émissions de CO₂ pouvant atteindre 50 % par unité transportée par rapport à la génération précédente de ferries, tout en diminuant les émissions d'oxydes d'azote, de soufre et de particules fines. Le navire répond aux normes environnementales IMO Tier III.



Au-delà du transport de passagers, GNV entend également renforcer les échanges commerciaux entre l'Europe et le Maroc via le port de Tanger Med, devenu l'un des principaux hubs logistiques du continent africain.



La compagnie estime enfin que les perspectives liées à la Coupe du monde de football 2030, organisée conjointement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, devraient encore stimuler les flux de mobilité et le tourisme entre les deux rives de la Méditerranée.