GNV mise sur le Maroc avec deux nouveaux ferries au GNL

Le Maroc occupe désormais une place centrale dans les ambitions méditerranéennes de GNV. À l'occasion du baptême du GNV Aurora à Tanger, la compagnie du groupe MSC a annoncé le déploiement de ses deux navires les plus récents, le GNV Aurora et le GNV Virgo, sur les lignes reliant Tanger à Barcelone et Gênes.
Les deux unités sont propulsées au gaz naturel liquéfié (GNL), un carburant considéré comme une solution de transition vers des alternatives plus durables comme le bioGNL ou le GNL synthétique.
Présente au Maroc depuis près de vingt ans, GNV y a transporté environ six millions de passagers. En 2025, plus de 465 000 voyageurs ont emprunté ses lignes marocaines, faisant du Royaume l'un de ses marchés les plus importants.
Le déploiement intervient à l'approche de l'opération Marhaba, le vaste mouvement estival de retour des Marocains résidant en Europe vers leur pays d'origine, qui mobilise chaque année plusieurs millions de voyageurs.
Les deux unités sont propulsées au gaz naturel liquéfié (GNL), un carburant considéré comme une solution de transition vers des alternatives plus durables comme le bioGNL ou le GNL synthétique.
Présente au Maroc depuis près de vingt ans, GNV y a transporté environ six millions de passagers. En 2025, plus de 465 000 voyageurs ont emprunté ses lignes marocaines, faisant du Royaume l'un de ses marchés les plus importants.
Le déploiement intervient à l'approche de l'opération Marhaba, le vaste mouvement estival de retour des Marocains résidant en Europe vers leur pays d'origine, qui mobilise chaque année plusieurs millions de voyageurs.
Un investissement de 1,3 milliard d'euros
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Le GNV Aurora s'inscrit dans un vaste programme de renouvellement de flotte évalué à 1,3 milliard d'euros. Huit nouveaux ferries doivent être livrés d'ici à 2030, dont quatre à partir de 2027. Pour le groupe, cet investissement vise à améliorer à la fois la performance environnementale des navires et l'expérience des passagers.
« Notre présence de longue date au Maroc s'est développée de manière constante au fil des années », a déclaré Pierfrancesco Vago, président exécutif de la division croisières du groupe MSC et président de GNV. Selon lui, le Royaume constitue un maillon stratégique pour renforcer le réseau méditerranéen de la compagnie.
Long de 218 mètres pour une jauge brute de 53 000 tonnes, le GNV Aurora peut accueillir plus de 1 700 passagers dans 426 cabines et transporter 2 780 mètres linéaires de fret.
Le navire est équipé de technologies visant à réduire son empreinte environnementale, notamment le branchement électrique à quai, des systèmes de récupération de chaleur et des solutions d'optimisation énergétique.
« Notre présence de longue date au Maroc s'est développée de manière constante au fil des années », a déclaré Pierfrancesco Vago, président exécutif de la division croisières du groupe MSC et président de GNV. Selon lui, le Royaume constitue un maillon stratégique pour renforcer le réseau méditerranéen de la compagnie.
Long de 218 mètres pour une jauge brute de 53 000 tonnes, le GNV Aurora peut accueillir plus de 1 700 passagers dans 426 cabines et transporter 2 780 mètres linéaires de fret.
Le navire est équipé de technologies visant à réduire son empreinte environnementale, notamment le branchement électrique à quai, des systèmes de récupération de chaleur et des solutions d'optimisation énergétique.
Jusqu'à 50 % d'émissions de CO₂ en moins
Selon GNV, ces équipements permettent une réduction des émissions de CO₂ pouvant atteindre 50 % par unité transportée par rapport à la génération précédente de ferries, tout en diminuant les émissions d'oxydes d'azote, de soufre et de particules fines. Le navire répond aux normes environnementales IMO Tier III.
Au-delà du transport de passagers, GNV entend également renforcer les échanges commerciaux entre l'Europe et le Maroc via le port de Tanger Med, devenu l'un des principaux hubs logistiques du continent africain.
La compagnie estime enfin que les perspectives liées à la Coupe du monde de football 2030, organisée conjointement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, devraient encore stimuler les flux de mobilité et le tourisme entre les deux rives de la Méditerranée.
Au-delà du transport de passagers, GNV entend également renforcer les échanges commerciaux entre l'Europe et le Maroc via le port de Tanger Med, devenu l'un des principaux hubs logistiques du continent africain.
La compagnie estime enfin que les perspectives liées à la Coupe du monde de football 2030, organisée conjointement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, devraient encore stimuler les flux de mobilité et le tourisme entre les deux rives de la Méditerranée.