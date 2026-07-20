Voyage à travers les vignes et les vallées

Le voyage se poursuit à bord de trains régionaux pendant environ deux heures et demie. Tu traverseras d’abord la vallée du Rhône jusqu’à Viège, avant de remonter la vallée de Zermatt jusqu’à son terminus. Cette station sans voitures, nichée au cœur des Alpes, attire depuis des siècles des alpinistes venus du monde entier grâce au pouvoir de fascination du Cervin, qui culmine à 4 478 mètres.



L’esprit de la montagne est omniprésent à Zermatt. Mais la région propose aussi de nombreuses activités accessibles si tu souhaites simplement profiter des paysages alpins sans être un alpiniste confirmé. Le train à crémaillère t’emmène confortablement jusqu’au Gornergrat en une heure environ, où t’attendent une vue spectaculaire sur le Cervin, de nombreux sommets de plus de 4 000 mètres ainsi que les glaciers environnants.

Tu peux également rejoindre le Matterhorn Glacier Paradise à 3 883 mètres d’altitude. De là-haut, un panorama exceptionnel s’ouvre sur 38 sommets de plus de 4 000 mètres, 14 glaciers et trois pays. Les points de vue de Sunnegga et du Rothorn offrent eux aussi de magnifiques perspectives sur le Cervin et la vallée de Zermatt. La région propose en outre un vaste choix de randonnées et d’activités adaptées à tous les niveaux.



Après ton séjour dans l’atmosphère chaleureuse de Zermatt, tu redescendras la vallée jusqu’à Viège, puis poursuivras jusqu’à Brigue, point de départ de la dernière étape. La ligne historique du Lötschberg te ramène dans l’Oberland bernois. Considérée comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’ingénierie ferroviaire suisse, elle impressionne par ses ouvrages d’art, notamment l’ancien tunnel du Lötschberg, le spectaculaire viaduc de la Kander et ses célèbres boucles ferroviaires. Tout au long du trajet, de magnifiques panoramas accompagnent ton voyage.



Le circuit se termine à Spiez, où tu bénéficies de nombreuses correspondances vers Berne, Genève, Bâle ou Zurich. Tu peux également revenir à Interlaken, où ton voyage a commencé.