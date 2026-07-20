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Voyage à travers les vignes et les vallées

Une escapade ferroviaire au cœur des paysages flamboyants de l’automne Suisse.


Découvre les magnifiques couleurs de l’automne lors d’un voyage ferroviaire de trois jours à travers la Suisse, entre vignobles baignés de lumière et vallées romantiques. Cette Grand Train Tour débute à Interlaken et t’emmène à bord du GoldenPass Express à travers le Simmental jusqu’aux célèbres terrasses viticoles de Lavaux, au bord du Léman. Le voyage se poursuit ensuite jusqu’à Zermatt, nichée au fond de la vallée de Zermatt, où l’imposant Cervin ne manquera pas de te fasciner. Pour terminer, tu emprunteras la ligne historique du Lötschberg, qui te ramènera à Interlaken.


Rédigé par Switzerland Travel Centre le Lundi 20 Juillet 2026 à 00:05

Un trajet panoramique à travers le Lavaux © Swiss Travel Systems AG / Tobias Ryser
Un trajet panoramique à travers le Lavaux © Swiss Travel Systems AG / Tobias Ryser
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Interlaken


Point de départ de ce Grand Train Tour, Interlaken est située dans la vallée de l’Aar, entre le lac de Brienz et le lac de Thoune. La destination offre non seulement une vue spectaculaire sur le massif de la Jungfrau, avec l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau, mais aussi une multitude d’activités sur les lacs et en montagne. Un funiculaire te conduit au Harder Kulm, qui offre un panorama exceptionnel sur les deux lacs et les Alpes environnantes.

Si tu souhaites te rapprocher encore davantage des sommets et découvrir l’univers fascinant des glaciers, tu peux facilement rejoindre le Jungfraujoch – « Top of Europe » –, qui abrite la gare ferroviaire la plus haute d’Europe, à 3 454 mètres d’altitude. Pour profiter pleinement de la région d’Interlaken, une ou plusieurs nuits supplémentaires sont recommandées.

Après avoir découvert Interlaken à ton rythme, la première étape débute à bord du GoldenPass Express. Ce train panoramique traverse le pittoresque Simmental, puis le Saanenland en passant par la célèbre station de Gstaad. Le voyage continue ensuite à travers deux autres paysages vallonnés, typiquement suisses – la Gruyère et le Pays-d’Enhaut –, tout en franchissant discrètement la frontière linguistique. Après près de trois heures de trajet, le Léman apparaît au loin, dans toute sa splendeur. Le train longe les célèbres vignobles en terrasses de Lavaux, avant de descendre jusqu’à Montreux, offrant tout au long du parcours, de magnifiques vues sur le lac et les paysages environnants.

À bord du GoldenPass Express au cœur des paysages aux couleurs de l’automne © MOB-GoldenPass / Jo Bersier Agence B
À bord du GoldenPass Express au cœur des paysages aux couleurs de l’automne © MOB-GoldenPass / Jo Bersier Agence B

Montreux

Prends le temps d’explorer les célèbres terrasses viticoles de Lavaux, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que leurs charmants villages vignerons. Balades et randonnées faciles à travers les vignes permettent de découvrir cette région unique à ton rythme. Les vendanges, qui ont généralement lieu entre fin septembre et début octobre, selon les conditions météorologiques, constituent une expérience particulièrement authentique. À partir de la mi-octobre, les vignobles se parent de superbes nuances de jaune, d’orange et de rouge, offrant un décor spectaculaire, et des conditions idéales pour réaliser de magnifiques photos.

Mais Montreux ne séduit pas uniquement les amateurs de vin. Flâne le long de sa promenade, élégante et à l’ambiance méditerranéenne, ou découvre la riche vie culturelle de la ville. Si le célèbre Montreux Jazz Festival anime l’été, de nombreux concerts, expositions et visites consacrés à l’histoire musicale de la région sont proposés tout au long de l’année.

Une excursion au Rochers-de-Naye est également vivement recommandée. À plus de 2 000 mètres d’altitude, un panorama exceptionnel t’attend sur le Léman et les Alpes environnantes. Ne manque pas non plus le Château de Chillon, l’un des monuments les plus emblématiques de Suisse. Cette forteresse médiévale du XIIᵉ siècle, remarquablement conservée, protégeait autrefois une importante voie commerciale. Aujourd’hui, elle te plonge dans l’histoire grâce à ses tours, ses salles et ses impressionnantes caves voûtées.
Les vignobles de Lavaux, près de Montreux © Switzerland Tourism / Lorenz Richard
Les vignobles de Lavaux, près de Montreux © Switzerland Tourism / Lorenz Richard

Zermatt

Le voyage se poursuit à bord de trains régionaux pendant environ deux heures et demie. Tu traverseras d’abord la vallée du Rhône jusqu’à Viège, avant de remonter la vallée de Zermatt jusqu’à son terminus. Cette station sans voitures, nichée au cœur des Alpes, attire depuis des siècles des alpinistes venus du monde entier grâce au pouvoir de fascination du Cervin, qui culmine à 4 478 mètres.

L’esprit de la montagne est omniprésent à Zermatt. Mais la région propose aussi de nombreuses activités accessibles si tu souhaites simplement profiter des paysages alpins sans être un alpiniste confirmé. Le train à crémaillère t’emmène confortablement jusqu’au Gornergrat en une heure environ, où t’attendent une vue spectaculaire sur le Cervin, de nombreux sommets de plus de 4 000 mètres ainsi que les glaciers environnants.
Tu peux également rejoindre le Matterhorn Glacier Paradise à 3 883 mètres d’altitude. De là-haut, un panorama exceptionnel s’ouvre sur 38 sommets de plus de 4 000 mètres, 14 glaciers et trois pays. Les points de vue de Sunnegga et du Rothorn offrent eux aussi de magnifiques perspectives sur le Cervin et la vallée de Zermatt. La région propose en outre un vaste choix de randonnées et d’activités adaptées à tous les niveaux.

Après ton séjour dans l’atmosphère chaleureuse de Zermatt, tu redescendras la vallée jusqu’à Viège, puis poursuivras jusqu’à Brigue, point de départ de la dernière étape. La ligne historique du Lötschberg te ramène dans l’Oberland bernois. Considérée comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’ingénierie ferroviaire suisse, elle impressionne par ses ouvrages d’art, notamment l’ancien tunnel du Lötschberg, le spectaculaire viaduc de la Kander et ses célèbres boucles ferroviaires. Tout au long du trajet, de magnifiques panoramas accompagnent ton voyage.

Le circuit se termine à Spiez, où tu bénéficies de nombreuses correspondances vers Berne, Genève, Bâle ou Zurich. Tu peux également revenir à Interlaken, où ton voyage a commencé.
Vue automnale sur le Cervin © Gornergratbahn
Vue automnale sur le Cervin © Gornergratbahn

Planifiez et réservez ce voyage avec Switzerland Travel Centre

Switzerland Travel Centre te propose le « Grand Train Tour of Switzerland – Vignes et Vallées » dans une formule entièrement personnalisable. Tu peux réserver l’itinéraire en ligne et l’adapter facilement selon tes envies. Le forfait comprend une nuit à Montreux et une nuit à Zermatt. Tu peux ajouter librement des nuits supplémentaires à Montreux, à Zermatt ou à Interlaken, au début ou à la fin de ton voyage. Selon les disponibilités, tu as le choix entre des auberges de jeunesse et des hôtels cinq étoiles.

Le forfait comprend les nuitées sélectionnées, les trajets en train en 2ᵉ classe, depuis et jusqu’à la frontière suisse ou un aéroport suisse, ainsi que la réservation de siège à bord du GoldenPass Express. Tu peux également opter pour un surclassement en 1ᵉʳ classe pour l’ensemble du voyage.

De nombreuses activités peuvent être ajoutées à chaque étape, comme les excursions au Gornergrat ou au Matterhorn Glacier Paradise, à Zermatt. Tu peux aussi réserver différentes prestations optionnelles, notamment une planche apéritive accompagnée de vin, de bière ou d’une boisson sans alcool à bord du GoldenPass Express, une option Flex permettant une annulation de dernière minute, ainsi qu’un surclassement en GoldenPass Prestige Class entre Interlaken et Montreux, disponible sur demande.

Pour en savoir plus sur ce voyage : Grand Train Tour of Switzerland – Vignes et Vallées

Les agences de voyage peuvent réserver directement en ligne et saisir le code de réduction STCTA10 lors du paiement :

✔ Une remise de 10 % correspondant à ta commission est ainsi directement déduite du prix affiché pour les clients.
✔ Aucun décompte supplémentaire de la commission n’est nécessaire – efficace, simple et idéal pour ton quotidien professionnel.
✔ Paiement par Visa ou Mastercard directement en ligne.
✔ Les documents de voyage te seront envoyés par e-mail.

Voyage à travers les vignes et les vallées
Pour des voyages sur mesure, notre équipe d'experts se tient à ta disposition.

Envoie simplement tes demandes individuelles à travel@stc.ch – ou appelle-nous au
+41 43 210 55 95 – tu recevras une offre personnalisée dans les 24 à 48 heures.

Tu bénéficies ici d’un véritable savoir-faire en matière de voyages en Suisse et d’une longue expérience dans l’élaboration d’itinéraires individuels.

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