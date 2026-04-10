Switzerland Travel Centre, tour-opérateur en Suisse

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© Suisse Tourisme, Francesco Baj
Depuis plus de 25 ans, nous accompagnons agences de voyages et tour-opérateurs dans la conception et la réservation de séjours de qualité en Suisse, allant des circuits classiques aux programmes entièrement personnalisés et adaptés aux besoins des clientèles individuelles et groupes.
Basés à Zurich et présents à l’international, nous nous appuyons sur un réseau solide de partenaires clés du tourisme et du transport, garantissant un accès privilégié sur l’ensemble de la destination.
Basés à Zurich et présents à l’international, nous nous appuyons sur un réseau solide de partenaires clés du tourisme et du transport, garantissant un accès privilégié sur l’ensemble de la destination.
Offres & Services
Notre portefeuille comprend notamment :
• Voyages à forfait et circuits individuels
• Circuits panoramiques à bord des trains emblématiques suisses
• Réservations hôtelières et produits ferroviaires
• Voyages de groupe et programmes sur mesure
• Séjours thématiques : nature, culture, gastronomie, bien-être
• Vacances actives été et hiver
• Services complémentaires tels que transferts, guides, excursions
• Voyages à forfait et circuits individuels
• Circuits panoramiques à bord des trains emblématiques suisses
• Réservations hôtelières et produits ferroviaires
• Voyages de groupe et programmes sur mesure
• Séjours thématiques : nature, culture, gastronomie, bien-être
• Vacances actives été et hiver
• Services complémentaires tels que transferts, guides, excursions
Pourquoi nous choisir ?
• Le plus large portefeuille de produits touristiques suisses disponibles à la réservation
• Des partenariats solides avec les principaux acteurs touristiques en Suisse
• Une expertise reconnue et un accompagnement personnalisé
• Une combinaison d’offres standardisées et de solutions sur mesure
• Partenaire officiel pour la distribution de produits ferroviaires suisses
• Des partenariats solides avec les principaux acteurs touristiques en Suisse
• Une expertise reconnue et un accompagnement personnalisé
• Une combinaison d’offres standardisées et de solutions sur mesure
• Partenaire officiel pour la distribution de produits ferroviaires suisses
Voyages en train panoramiques
Nous proposons des circuits en train à travers les plus beaux paysages suisses, alliant confort et expériences iconiques. Parmi les incontournables figure le Grand Train Tour of Switzerland, qui relie les grandes lignes panoramiques et destinations majeures du pays. Les programmes incluent transport, hébergement et excursions, avec des options de personnalisation (durée, catégories d’hôtels, activités).
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Road trips
Nous concevons des itinéraires en voiture pour découvrir la Suisse en toute liberté. Ces circuits traversent les principales régions touristiques et offrent une expérience immersive entre panoramas alpins, routes de cols et étapes culturelles. Les programmes incluent des suggestions d’itinéraires optimisés, des hébergements réservés et des options personnalisables selon les centres d’intérêt des clients.
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Voyages en groupe
Nous proposons des circuits à départs garantis, permettant aux clients de rejoindre des groupes existants, ainsi que des programmes entièrement sur mesure adaptés aux attentes des agences et tour-opérateurs. De la conception à la réalisation, nous prenons en charge l’ensemble des prestations : transport, hébergement, guides et excursions. Les voyages en groupe sont accompagnés par des guides anglophones.
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Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.
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|Pensez à indiquer le code promotionnel STCTA10 afin d’obtenir 10 % de remise
sur ta réservation en ligne.
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Kalanderplatz 5
8045 Zurich
Suisse
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+41 43 210 55 95
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