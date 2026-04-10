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Switzerland Travel Centre, tour-opérateur en Suisse


Switzerland Travel Centre est le tour-opérateur officiel spécialisé dans les voyages en Suisse et un partenaire de référence pour l’organisation de séjours sur mesure à travers tout le pays.


Rédigé par le Vendredi 10 Avril 2026 à 09:30

© Zermatt Tourisme, Pascal Gertschen
© Zermatt Tourisme, Pascal Gertschen
TAP Air Portugal

DESTINATION :

> SUISSE

Date de création :
1998

Compétences et Activités


Picto Circuits
Circuits individuels		 Picto Train
Trains suisses		 Picto Hôtel
Hôtel		 Picto Groupes
Groupes		 Picto Sur-mesure
Sur-mesure
         
Picto Voyages thématiques
Séjours thématiques 		Picto Nature
Nature		 Picto Culture
Culture		 Picto Gastronomie
Gastronomie		 Picto Bien-être
Bien-être
         
Picto Sport
Vacances actives 		Picto Transfert
Transferts		 Picto Guide privé
Guides		 Picto Excursions
Excursions		 Picto Autotours
Autotour


Présentation
© Suisse Tourisme, Francesco Baj
© Suisse Tourisme, Francesco Baj

Depuis plus de 25 ans, nous accompagnons agences de voyages et tour-opérateurs dans la conception et la réservation de séjours de qualité en Suisse, allant des circuits classiques aux programmes entièrement personnalisés et adaptés aux besoins des clientèles individuelles et groupes.

Basés à Zurich et présents à l’international, nous nous appuyons sur un réseau solide de partenaires clés du tourisme et du transport, garantissant un accès privilégié sur l’ensemble de la destination.

Offres & Services

Notre portefeuille comprend notamment :

• Voyages à forfait et circuits individuels
• Circuits panoramiques à bord des trains emblématiques suisses
• Réservations hôtelières et produits ferroviaires
• Voyages de groupe et programmes sur mesure
• Séjours thématiques : nature, culture, gastronomie, bien-être
• Vacances actives été et hiver
• Services complémentaires tels que transferts, guides, excursions
© Société de navigation du lac des Quatre-Cantons, Beat Brechbühl
© Société de navigation du lac des Quatre-Cantons, Beat Brechbühl

Pourquoi nous choisir ?

• Le plus large portefeuille de produits touristiques suisses disponibles à la réservation
• Des partenariats solides avec les principaux acteurs touristiques en Suisse
• Une expertise reconnue et un accompagnement personnalisé
• Une combinaison d’offres standardisées et de solutions sur mesure
• Partenaire officiel pour la distribution de produits ferroviaires suisses

Prestations

Voyages en train panoramiques

© MOB-GoldenPass
© MOB-GoldenPass
Nous proposons des circuits en train à travers les plus beaux paysages suisses, alliant confort et expériences iconiques. Parmi les incontournables figure le Grand Train Tour of Switzerland, qui relie les grandes lignes panoramiques et destinations majeures du pays. Les programmes incluent transport, hébergement et excursions, avec des options de personnalisation (durée, catégories d’hôtels, activités).

En savoir plus

Road trips

© Suisse Tourisme, Andre Meier
© Suisse Tourisme, Andre Meier
Nous concevons des itinéraires en voiture pour découvrir la Suisse en toute liberté. Ces circuits traversent les principales régions touristiques et offrent une expérience immersive entre panoramas alpins, routes de cols et étapes culturelles. Les programmes incluent des suggestions d’itinéraires optimisés, des hébergements réservés et des options personnalisables selon les centres d’intérêt des clients.

En savoir plus

Voyages en groupe

© SBB CFF FFS
© SBB CFF FFS
Nous proposons des circuits à départs garantis, permettant aux clients de rejoindre des groupes existants, ainsi que des programmes entièrement sur mesure adaptés aux attentes des agences et tour-opérateurs. De la conception à la réalisation, nous prenons en charge l’ensemble des prestations : transport, hébergement, guides et excursions. Les voyages en groupe sont accompagnés par des guides anglophones.

En savoir plus


  


Switzerland Travel Centre
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.
Pensez à indiquer le code promotionnel STCTA10 afin d’obtenir 10 % de remise
sur ta réservation en ligne.

Switzerland Travel Centre
Kalanderplatz 5
8045 Zurich
Suisse
+41 43 210 55 95
travel@stc.ch
switzerlandtravelcentre.com


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Tags : DestiMaG, dmc, Switzerland Travel Centre, tour-opérateur Suisse
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