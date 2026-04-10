Switzerland Travel Centre, tour-opérateur en Suisse

Depuis plus de 25 ans, nous accompagnons agences de voyages et tour-opérateurs dans la conception et la réservation de séjours de qualité en Suisse, allant des circuits classiques aux programmes entièrement personnalisés et adaptés aux besoins des clientèles individuelles et groupes.



Basés à Zurich et présents à l’international, nous nous appuyons sur un réseau solide de partenaires clés du tourisme et du transport, garantissant un accès privilégié sur l’ensemble de la destination.