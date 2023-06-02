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Khiri Travel, Réceptif Laos

Partager notre passion pour la découverte


Khiri Travel est une agence réceptive spécialisée dans les voyages durables, qui s'engage à offrir des expériences de voyage exceptionnelles, la fois responsables et personnalisées. En mettant l'accent sur La Conservation, Les Communautés, La Culture et Le Commerce, Khiri Travel conçoit des itinéraires inoubliables mettant en valeur la beauté et la diversité de l'Asie du Sud-Est.


Rédigé par le Jeudi 16 Avril 2026 à 12:11

© Canva Khiri Travel / Haw Phra Bang, Laos
© Canva Khiri Travel / Haw Phra Bang, Laos
Top of Travel

DESTINATIONS :

> CAMBODGE
> INDONÉSIE
> LAOS
> MALDIVES
> MYANMAR
> PHILIPPINES
> SRI LANKA
> THAÏLANDE
> VIETNAM

Date de création :
1993

Compétences et Activités


Picto En couple
En couple		 Picto En famille
En famille		 Picto Gay friendly
Gay friendly		 Picto Groupes
Groupes		 Picto Groupes scolaires
Groupes scolaires
         
Picto PMR
PMR		 Picto Autotours
Autotours		 Picto City-break
City-break		 Picto Conciergerie
Conciergerie		 Picto Eco-responsable
Eco-responsable
         
Picto Hébergement
Hébergement		 Picto Luxe
Luxe		 Picto Mice
Mice		 Picto Nature
Nature		 Picto Sur-mesure
Sur-mesure
         
Picto Transfert
Transfert		 Picto Visite guidée
Visite guidée		 Picto Archéologie
Archéologie		 Picto Architecture
Architecture		 Picto Art
Art
         
Picto Attractions
Attractions		 Picto Aventure
Aventure		 Picto Croisière
Croisière		 Picto Culture
Culture		 Picto Culture et patrimoine
Culture et patrimoine
         
Picto Découverte
Découverte		 Picto Gastronomie
Gastronomie		 Picto Montgolfière
Montgolfière		 Picto Musique
Musique		 Picto Observation animale
Observation animale
         
Picto Préservation animale
Préservation animale		 Picto Photographie
Photographie		 Picto Programme multi-pays
Programme multi-pays		 Picto Rafting
Rafting		 Picto Randonnée
Randonnée
         
Picto Safari
Safari		 Picto Snorkeling
Snorkeling		 Picto Spirituel
Spirituel		 Picto Vélo
Vélo		 Picto Voyage de noces
Voyage de noces


Présentation
© Canva Khiri Travel / Mekong River, Laos
© Canva Khiri Travel / Mekong River, Laos

Khiri Travel : 33 ans d’expertise reconnue dans la gestion de destinations



Fondée en 1993, Khiri Travel s’est forgé une solide réputation en tant qu’agence réceptive de confiance, collaborant étroitement avec des tour-opérateurs sélectionnés afin de proposer des expériences de voyage de qualité, riches de sens, à travers l’Asie du Sud-Est. Présente dans neuf pays — Cambodge, Indonésie, Laos, Maldives, Birmanie, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande et Vietnam — Khiri Travel allie une expertise locale approfondie à une vision globale pour concevoir des voyages à la fois fluides et enrichissants.

Au cœur de Khiri Travel se trouve un engagement fort en faveur d’un tourisme responsable. Chaque itinéraire est conçu avec soin pour découverte et impact positif, afin que le voyage inspire les visiteurs tout en soutenant les communautés locales, en préservant le patrimoine culturel et en protégeant l’environnement. Guidé par des valeurs fondamentales telles que la passion, la confiance, la créativité et l’innovation, Khiri Travel continue de concevoir des expériences qui vont au-delà des attentes, qu’il s’agisse de voyageurs en quête de luxe ou d’expériences plus intimistes, hors des sentiers battus.


Pourquoi les Agences Internationales font Confiance à Khiri Travel :


Réputation Exemplaire : plus de 33 ans d’excellence opérationnelle primée en tant qu’agence réceptive de premier plan depuis 1993.

  • Une réputation Irréprochable : Une présence solidement ancrée dans neuf destinations, offrant une connaissance approfondie du terrain alliée à une vision globale.
  • Expertise Produit : Des itinéraires soigneusement conçus, axés sur l’expérience, pensés pour inspirer et se démarquer.
  • Voyage Responsable : Un engagement fort en faveur du développement durable, créant des expériences porteuses de sens qui soutiennent les communautés et préservent le patrimoine culturel.


____________________________________________________________________________________



Découvrez le Laos avec Khiri Travel


Au Laos, Khiri Travel invite les voyageurs à découvrir une destination où la vie s’écoule à un rythme plus lent et où les traditions font encore partie du quotidien. Entre forêts luxuriantes, villes patrimoniales paisibles et paysages naturels remarquables, le Laos offre une sérénité devenue rare.

Surnommé le “Pays du Million d’éléphants,” Laos est façonné par la diversité de ses communautés ethniques et la richesse de ses racines culturelles. Chez Khiri Travel, nous adaptons chaque voyage aux intérêts de nos clients, tandis que nos guides locaux créent des opportunités d’échanges authentiques et respectueux, afin que chaque expérience soit à la fois personnelle et unique.

Forte d’une équipe expérimentée d’une solide implantation locale, Khiri Travel Laos offre un service de haute qualité et une connaissance approfondie de la destination, soutenus par un engagement en faveur du développement durable reconnu par Travelife.



Expériences Signature


  • Nuit au Musée
    Découvrez le musée national de Luang Prabang lors d’une visite privée en dehors des heures d’ouverture, à la découverte du patrimoine royal du Laos, d’objets sacrés et d’une élégante architecture coloniale.
  • La Randonnée Wild Bite
    Explorez les jungles et les villages de Luang Prabang, en découvrant les saveurs des cuisines Lao Loum, Khmu et Hmong, tout en vous immergeant dans des traditions et une culture riche.

Guidé par le sens du détail et une passion pour l’authenticité, Khiri Travel Laos tisse chaque moment en une expérience de découverte intemporelle.
© Canva Khiri Travel / Luang Prabang / National Museum / Luang Prabang
© Canva Khiri Travel / Luang Prabang / National Museum / Luang Prabang

Vidéo


Brochure



        


Khiri Travel
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.

Julie Beaufrère
General Manager
Khiri Travel Laos
Ban Phaxay, Sisattanak District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
+856 21 453 840
+856 20 522 90 456
julie.beaufrere@khiri.com
khiri.com
Destination Laos


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Tags : DestiMaG, dmc, Khiri Travel, Laos, receptif Laos
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