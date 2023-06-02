Khiri Travel, Réceptif Laos

Khiri Travel : 33 ans d’expertise reconnue dans la gestion de destinations

Fondée en 1993, Khiri Travel s’est forgé une solide réputation en tant qu’agence réceptive de confiance, collaborant étroitement avec des tour-opérateurs sélectionnés afin de proposer des expériences de voyage de qualité, riches de sens, à travers l’Asie du Sud-Est. Présente dans neuf pays — Cambodge, Indonésie, Laos, Maldives, Birmanie, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande et Vietnam — Khiri Travel allie une expertise locale approfondie à une vision globale pour concevoir des voyages à la fois fluides et enrichissants.



Au cœur de Khiri Travel se trouve un engagement fort en faveur d’un tourisme responsable. Chaque itinéraire est conçu avec soin pour découverte et impact positif, afin que le voyage inspire les visiteurs tout en soutenant les communautés locales, en préservant le patrimoine culturel et en protégeant l’environnement. Guidé par des valeurs fondamentales telles que la passion, la confiance, la créativité et l’innovation, Khiri Travel continue de concevoir des expériences qui vont au-delà des attentes, qu’il s’agisse de voyageurs en quête de luxe ou d’expériences plus intimistes, hors des sentiers battus.



Pourquoi les Agences Internationales font Confiance à Khiri Travel :

Réputation Exemplaire : plus de 33 ans d’excellence opérationnelle primée en tant qu’agence réceptive de premier plan depuis 1993.



Une réputation Irréprochable : Une présence solidement ancrée dans neuf destinations, offrant une connaissance approfondie du terrain alliée à une vision globale.

Expertise Produit : Des itinéraires soigneusement conçus, axés sur l’expérience, pensés pour inspirer et se démarquer.

Voyage Responsable : Un engagement fort en faveur du développement durable, créant des expériences porteuses de sens qui soutiennent les communautés et préservent le patrimoine culturel.

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Découvrez le Laos avec Khiri Travel

Au Laos, Khiri Travel invite les voyageurs à découvrir une destination où la vie s’écoule à un rythme plus lent et où les traditions font encore partie du quotidien. Entre forêts luxuriantes, villes patrimoniales paisibles et paysages naturels remarquables, le Laos offre une sérénité devenue rare.



Surnommé le “Pays du Million d’éléphants,” Laos est façonné par la diversité de ses communautés ethniques et la richesse de ses racines culturelles. Chez Khiri Travel, nous adaptons chaque voyage aux intérêts de nos clients, tandis que nos guides locaux créent des opportunités d’échanges authentiques et respectueux, afin que chaque expérience soit à la fois personnelle et unique.



Forte d’une équipe expérimentée d’une solide implantation locale, Khiri Travel Laos offre un service de haute qualité et une connaissance approfondie de la destination, soutenus par un engagement en faveur du développement durable reconnu par Travelife.

Expériences Signature

Naviguez sur le Mékong dans un Cadre Luxueux avec Gipsy Cruise

Naviguez sur le Mékong dans un cadre luxueux à bord d’une croisière privée Gipsy Cruise, avec des cabines intimistes, des vues à couper le souffle et des expériences laotiennes inoubliables.

Nuit au Musée

Découvrez le musée national de Luang Prabang lors d’une visite privée en dehors des heures d’ouverture, à la découverte du patrimoine royal du Laos, d’objets sacrés et d’une élégante architecture coloniale.

La Randonnée Wild Bite

Explorez les jungles et les villages de Luang Prabang, en découvrant les saveurs des cuisines Lao Loum, Khmu et Hmong, tout en vous immergeant dans des traditions et une culture riche.

Guidé par le sens du détail et une passion pour l’authenticité, Khiri Travel Laos tisse chaque moment en une expérience de découverte intemporelle.