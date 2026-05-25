Le circuit se découvre toute l’année. En Suisse, même les chemins de fer de montagne les plus élevés fonctionnent de manière fiable durant l’hiver. En été, il est possible d’explorer un glacier le matin puis de profiter des rives d’un lac urbain en soirée. Au printemps et en automne, l’intersaison offre davantage d’espace et de disponibilité grâce à une fréquentation plus faible, pour une expérience de voyage plus détendue.



Ce qui rend le Grand Train Tour of Switzerland particulièrement unique, ce sont les nombreuses façons d’en profiter. Des suggestions de voyages prêtes à réserver, proposées sous forme de forfaits individuels, permettent aux agents de trouver facilement des itinéraires adaptés au budget, au calendrier et aux attentes de leurs clients. Elles évitent les personnalisations complexes et présentent plutôt une série de « produits dans le produit » pour inspirer les voyageurs.