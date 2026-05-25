Le Grand Train Tour of Switzerland est véritablement l’expérience ferroviaire suisse par excellence, à vivre en toute saison. Composé de 1 280 kilomètres de voies ferrées et de onze lignes différentes, dont huit trains panoramiques, il offre une manière particulièrement confortable et reposante de découvrir la Suisse.
Peu de voyages en train dans le monde concentrent autant de points forts : des lignes panoramiques comme le Bernina Express, le Glacier Express et le GoldenPass Express ; des destinations alpines telles que Zermatt et St. Moritz ; ainsi que des villes au bord des lacs comme Montreux, Lucerne et Zurich. Tout au long du trajet, les voyageurs profitent d’excursions en montagne et de visites de certains des sites les plus célèbres de Suisse, notamment le Jungfraujoch, Glacier 3000 et le Château de Chillon.
Peu de voyages en train dans le monde concentrent autant de points forts : des lignes panoramiques comme le Bernina Express, le Glacier Express et le GoldenPass Express ; des destinations alpines telles que Zermatt et St. Moritz ; ainsi que des villes au bord des lacs comme Montreux, Lucerne et Zurich. Tout au long du trajet, les voyageurs profitent d’excursions en montagne et de visites de certains des sites les plus célèbres de Suisse, notamment le Jungfraujoch, Glacier 3000 et le Château de Chillon.
Le circuit se découvre toute l’année. En Suisse, même les chemins de fer de montagne les plus élevés fonctionnent de manière fiable durant l’hiver. En été, il est possible d’explorer un glacier le matin puis de profiter des rives d’un lac urbain en soirée. Au printemps et en automne, l’intersaison offre davantage d’espace et de disponibilité grâce à une fréquentation plus faible, pour une expérience de voyage plus détendue.
Ce qui rend le Grand Train Tour of Switzerland particulièrement unique, ce sont les nombreuses façons d’en profiter. Des suggestions de voyages prêtes à réserver, proposées sous forme de forfaits individuels, permettent aux agents de trouver facilement des itinéraires adaptés au budget, au calendrier et aux attentes de leurs clients. Elles évitent les personnalisations complexes et présentent plutôt une série de « produits dans le produit » pour inspirer les voyageurs.
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Par exemple, le circuit « Glaciers et Palmiers » met en valeur les contrastes géographiques de la Suisse en emmenant les passagers à travers le lac des Quatre-Cantons, par le col de la Bernina situé à 2 238 mètres d’altitude, jusqu’aux rives bordées de palmiers du Tessin, au sud ensoleillé des Alpes.
Pour les amateurs de vin, l’itinéraire « Vignes et Vallées » traverse le cœur des régions viticoles suisses, notamment les vignobles en terrasses de Lavaux – particulièrement spectaculaire en automne.
Le circuit « Est-Ouest » convient parfaitement aux voyageurs arrivant de France ou via l’aéroport de Genève. Au départ de Genève, il longe les rives du lac avant de rejoindre les Alpes pour enchaîner les lignes panoramiques : le Glacier Express, le Bernina Express, le Gotthard Panorama Express, le Luzern–Interlaken Express et le GoldenPass Express.
Pour les amateurs de vin, l’itinéraire « Vignes et Vallées » traverse le cœur des régions viticoles suisses, notamment les vignobles en terrasses de Lavaux – particulièrement spectaculaire en automne.
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✔ Aucun décompte supplémentaire de la commission n’est nécessaire – efficace, simple et idéal pour ton quotidien professionnel.
✔ Tous les documents de voyage sont envoyés par e-mail.
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