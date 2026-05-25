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Le Grand Train Tour of Switzerland

Le voyage en train le plus emblématique de Suisse


Facile à vendre et impossible à oublier, le Grand Train Tour of Switzerland réunit les plus célèbres voyages panoramiques en train de Suisse. Des forfaits soigneusement conçus autour de thèmes, de régions et d’expériences le long du parcours permettent aux agences de trouver l’itinéraire idéal pour chaque client. Désormais, Switzerland Travel Centre propose une réduction de 10 % sur le prix affiché des forfaits pour les clients, correspondant directement à la commission de l’agent de voyages.


Rédigé par Switzerland Travel Centre le Lundi 25 Mai 2026 à 00:05

© Zentralbahn, 2024, photographe : Kim Sokola
© Zentralbahn, 2024, photographe : Kim Sokola
Martinique
Le Grand Train Tour of Switzerland est véritablement l’expérience ferroviaire suisse par excellence, à vivre en toute saison. Composé de 1 280 kilomètres de voies ferrées et de onze lignes différentes, dont huit trains panoramiques, il offre une manière particulièrement confortable et reposante de découvrir la Suisse.

Peu de voyages en train dans le monde concentrent autant de points forts : des lignes panoramiques comme le Bernina Express, le Glacier Express et le GoldenPass Express ; des destinations alpines telles que Zermatt et St. Moritz ; ainsi que des villes au bord des lacs comme Montreux, Lucerne et Zurich. Tout au long du trajet, les voyageurs profitent d’excursions en montagne et de visites de certains des sites les plus célèbres de Suisse, notamment le Jungfraujoch, Glacier 3000 et le Château de Chillon.

Le circuit se découvre toute l’année. En Suisse, même les chemins de fer de montagne les plus élevés fonctionnent de manière fiable durant l’hiver. En été, il est possible d’explorer un glacier le matin puis de profiter des rives d’un lac urbain en soirée. Au printemps et en automne, l’intersaison offre davantage d’espace et de disponibilité grâce à une fréquentation plus faible, pour une expérience de voyage plus détendue.

Ce qui rend le Grand Train Tour of Switzerland particulièrement unique, ce sont les nombreuses façons d’en profiter. Des suggestions de voyages prêtes à réserver, proposées sous forme de forfaits individuels, permettent aux agents de trouver facilement des itinéraires adaptés au budget, au calendrier et aux attentes de leurs clients. Elles évitent les personnalisations complexes et présentent plutôt une série de « produits dans le produit » pour inspirer les voyageurs.
© Swiss Travel System AG, 2022, photographe : Tobias Ryser
© Swiss Travel System AG, 2022, photographe : Tobias Ryser

Par exemple, le circuit « Glaciers et Palmiers » met en valeur les contrastes géographiques de la Suisse en emmenant les passagers à travers le lac des Quatre-Cantons, par le col de la Bernina situé à 2 238 mètres d’altitude, jusqu’aux rives bordées de palmiers du Tessin, au sud ensoleillé des Alpes.

Pour les amateurs de vin, l’itinéraire « Vignes et Vallées » traverse le cœur des régions viticoles suisses, notamment les vignobles en terrasses de Lavaux – particulièrement spectaculaire en automne.

Le circuit « Est-Ouest » convient parfaitement aux voyageurs arrivant de France ou via l’aéroport de Genève. Au départ de Genève, il longe les rives du lac avant de rejoindre les Alpes pour enchaîner les lignes panoramiques : le Glacier Express, le Bernina Express, le Gotthard Panorama Express, le Luzern–Interlaken Express et le GoldenPass Express.
© Swiss Travel System AG, 2020, photographe : Tobias Ryser
© Swiss Travel System AG, 2020, photographe : Tobias Ryser

17 forfaits soigneusement conçus peuvent être consultés et réservés directement sur le site de Switzerland Travel Centre. Désormais, avec le code de réduction STCTA10, les agences bénéficient des avantages suivants :

✔ Une commission de 10 % sur le prix affiché.
✔ Paiement en ligne par Visa ou Mastercard.
✔ Aucun décompte supplémentaire de la commission n’est nécessaire – efficace, simple et idéal pour ton quotidien professionnel.
✔ Tous les documents de voyage sont envoyés par e-mail.

Pour en savoir plus sur le Grand Train Tour of Switzerland : Grand Train Tour of Switzerland | Switzerland Travel Centre.
© MOB, 2018
© MOB, 2018

Le Grand Train Tour of Switzerland
Pour des voyages sur mesure, notre équipe d'experts se tient à ta disposition.

Envoie simplement tes demandes individuelles à travel@stc.ch – ou appelle-nous au
+41 43 210 55 95 – tu recevras une offre personnalisée dans les 24 à 48 heures.

Tu bénéficies ici d’un véritable savoir-faire en matière de voyages en Suisse et d’une longue expérience dans l’élaboration d’itinéraires individuels.

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Tags : Switzerland Travel Centre
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