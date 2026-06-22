Voyage en train GoldenPass Express Classique

Montreux

Le voyage commence à Montreux. Située au bord du lac Léman, la ville séduit par sa promenade aux allures presque méditerranéennes, agrémentée de fleurs et de palmiers, et par son impressionnant décor montagneux. Elle a toujours été une source d'inspiration pour les artistes et les écrivains. Montreux s’est surtout fait connaître dans le monde entier grâce au Montreux Jazz Festival qui, chaque mois de juillet, transforme la promenade du lac Léman en un pot-pourri musical avec des stars internationales et des concerts légendaires. Ce cadre musical unique au bord du lac, avec vue sur les Alpes, offre une expérience inoubliable.



À deux pas de là se trouve le célèbre château de Chillon, le monument historique le plus visité de Suisse. Ce château riche de plus de 1 000 ans d’histoire trône sur un îlot rocheux au bord du lac Léman et séduit par ses décors spectaculaires et ses somptueuses salles de chevalerie. Il est facilement accessible en transports en commun ou à pied, en environ 40 minutes, en longeant la promenade de la Riviera à Montreux.



Montreux n’est toutefois pas seulement une destination prisée en été, mais elle reste attrayante tout au long de l’année. Au printemps, notamment en mai, il est possible d'admirer les jonquilles sauvages dans les prairies en altitude au-dessus de Montreux. Ce spectacle naturel impressionnant, également appelé « Maischnee », plonge les prairies et les coteaux dans un blanc parfumé et se découvre à travers de nombreux sentiers de randonnée.



C’est surtout à la fin de l’été, en septembre, au moment des vendanges, que le site du Lavaux, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, attire les visiteurs avec ses spectaculaires vignobles en terrasses. Des vues à couper le souffle sur le lac Léman, des villages viticoles pittoresques ainsi que de nombreuses caves et œnothèques t’invitent à t’attarder après une agréable balade à travers les vignes. La région se découvre de multiples façons : à pied, en train ou en bateau, lors d’une visite en autonomie ou à bord du train touristique Lavaux Express (au départ de Lutry d’avril à octobre). Nous te recommandons également de visiter le Lavaux Vinorama, où tu apprendras tout ce qu’il faut savoir sur la fabrication du vin et pourras déguster quelque 300 vins. Les possibilités d’excursions dans la région sont extrêmement variées. Le marché de Noël plein de charme de Montreux, avec son célèbre père Noël volant, est un moment fort, une expérience magique pour petits et grands. Tu peux même rendre visite au père Noël en personne dans sa maison sur les Rochers-de-Naye. Un trajet en train à crémaillère MOB te mènera à travers le paysage hivernal jusqu’à sa demeure.