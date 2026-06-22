Voyage en train GoldenPass Express Classique

Montreux
Le voyage commence à Montreux. Située au bord du lac Léman, la ville séduit par sa promenade aux allures presque méditerranéennes, agrémentée de fleurs et de palmiers, et par son impressionnant décor montagneux. Elle a toujours été une source d'inspiration pour les artistes et les écrivains. Montreux s’est surtout fait connaître dans le monde entier grâce au Montreux Jazz Festival qui, chaque mois de juillet, transforme la promenade du lac Léman en un pot-pourri musical avec des stars internationales et des concerts légendaires. Ce cadre musical unique au bord du lac, avec vue sur les Alpes, offre une expérience inoubliable.
À deux pas de là se trouve le célèbre château de Chillon, le monument historique le plus visité de Suisse. Ce château riche de plus de 1 000 ans d’histoire trône sur un îlot rocheux au bord du lac Léman et séduit par ses décors spectaculaires et ses somptueuses salles de chevalerie. Il est facilement accessible en transports en commun ou à pied, en environ 40 minutes, en longeant la promenade de la Riviera à Montreux.
Montreux n’est toutefois pas seulement une destination prisée en été, mais elle reste attrayante tout au long de l’année. Au printemps, notamment en mai, il est possible d'admirer les jonquilles sauvages dans les prairies en altitude au-dessus de Montreux. Ce spectacle naturel impressionnant, également appelé « Maischnee », plonge les prairies et les coteaux dans un blanc parfumé et se découvre à travers de nombreux sentiers de randonnée.
C’est surtout à la fin de l’été, en septembre, au moment des vendanges, que le site du Lavaux, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, attire les visiteurs avec ses spectaculaires vignobles en terrasses. Des vues à couper le souffle sur le lac Léman, des villages viticoles pittoresques ainsi que de nombreuses caves et œnothèques t’invitent à t’attarder après une agréable balade à travers les vignes. La région se découvre de multiples façons : à pied, en train ou en bateau, lors d’une visite en autonomie ou à bord du train touristique Lavaux Express (au départ de Lutry d’avril à octobre). Nous te recommandons également de visiter le Lavaux Vinorama, où tu apprendras tout ce qu’il faut savoir sur la fabrication du vin et pourras déguster quelque 300 vins. Les possibilités d’excursions dans la région sont extrêmement variées. Le marché de Noël plein de charme de Montreux, avec son célèbre père Noël volant, est un moment fort, une expérience magique pour petits et grands. Tu peux même rendre visite au père Noël en personne dans sa maison sur les Rochers-de-Naye. Un trajet en train à crémaillère MOB te mènera à travers le paysage hivernal jusqu’à sa demeure.
Interlaken
Après une escapade à ta façon sur la Riviera de Montreux, ton véritable voyage commence sur la ligne GoldenPass. En quittant Montreux, le train prend lentement de l’altitude et offre des vues spectaculaires sur le lac Léman. Le trajet traverse le Pays-d'Enhaut idyllique, puis la région de la Gruyère, avant de passer devant la luxueuse et mondialement connue station de vacances de Gstaad, dans l'Oberland bernois.
Tu as le choix entre le GoldenPass Panoramic, avec changement à Zweisimmen, et le GoldenPass Express, qui te conduit directement à Interlaken en environ 3 h 30, également dans une confortable voiture panoramique. Une autre alternative pour les amateurs de trains historiques est le GoldenPass Belle Époque qui circule également entre Montreux et Zweisimmen. Peu avant l'arrivée à Interlaken, le lac de Thoune, niché de manière pittoresque dans le paysage montagneux, se dévoile.
Interlaken est le point de départ idéal pour de nombreuses excursions inoubliables dans l’une des régions de montagne les plus célèbres de Suisse. Parmi celles-ci figure notamment le Jungfraujoch, surnommé le « Top of Europe », avec la gare la plus haute d’Europe, à 3 454 m d’altitude. Depuis les plateformes d’observation « Sphinx » et « Plateau », tu peux admirer l’imposant glacier d’Aletsch, le plus grand champ de glace des Alpes. D'autres attractions, comme le palais de glace ou les sentiers de randonnée dans la neige éternelle, viennent compléter l'expérience.
La région de la Jungfrau, avec Grindelwald, Lauterbrunnen et Wengen, offre toute l'année des possibilités d'excursions variées, des plus tranquilles aux plus aventureuses, avec des vues grandioses sur l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau. En été, de nombreux sentiers de randonnée t'attendent ; en hiver, la région compte parmi les destinations de ski les plus prisées de Suisse. Interlaken dispose d’un large choix d’hôtels historiques, allant du confort au luxe, et est idéale pour prolonger ton séjour. Une croisière sur le lac de Thoune ou le lac de Brienz, ou une excursion au point de vue du Harder Kulm sont également vivement recommandées.
Tu as le choix entre le GoldenPass Panoramic, avec changement à Zweisimmen, et le GoldenPass Express, qui te conduit directement à Interlaken en environ 3 h 30, également dans une confortable voiture panoramique. Une autre alternative pour les amateurs de trains historiques est le GoldenPass Belle Époque qui circule également entre Montreux et Zweisimmen. Peu avant l'arrivée à Interlaken, le lac de Thoune, niché de manière pittoresque dans le paysage montagneux, se dévoile.
Interlaken est le point de départ idéal pour de nombreuses excursions inoubliables dans l’une des régions de montagne les plus célèbres de Suisse. Parmi celles-ci figure notamment le Jungfraujoch, surnommé le « Top of Europe », avec la gare la plus haute d’Europe, à 3 454 m d’altitude. Depuis les plateformes d’observation « Sphinx » et « Plateau », tu peux admirer l’imposant glacier d’Aletsch, le plus grand champ de glace des Alpes. D'autres attractions, comme le palais de glace ou les sentiers de randonnée dans la neige éternelle, viennent compléter l'expérience.
La région de la Jungfrau, avec Grindelwald, Lauterbrunnen et Wengen, offre toute l'année des possibilités d'excursions variées, des plus tranquilles aux plus aventureuses, avec des vues grandioses sur l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau. En été, de nombreux sentiers de randonnée t'attendent ; en hiver, la région compte parmi les destinations de ski les plus prisées de Suisse. Interlaken dispose d’un large choix d’hôtels historiques, allant du confort au luxe, et est idéale pour prolonger ton séjour. Une croisière sur le lac de Thoune ou le lac de Brienz, ou une excursion au point de vue du Harder Kulm sont également vivement recommandées.
Lucerne
Le voyage se poursuit ensuite à bord du Luzern–Interlaken Express, qui relie deux des destinations les plus appréciées de Suisse. Entre l’Oberland bernois et la Suisse centrale, le train panoramique traverse des paysages d’une grande diversité, ponctués de villages idylliques, de cascades impressionnantes, de lacs aux eaux scintillantes et de magnifiques panoramas alpins. Grâce à ses larges fenêtres, tu peux profiter pleinement de la beauté des paysages tout au long du trajet jusqu’à Lucerne.
Lucerne, connue pour l'un des plus grands carnavals de Suisse, séduit par sa charmante vieille ville, son lac des Quatre-Cantons, ses remparts médiévaux et leurs tours, ainsi que par son paysage morainique vallonné. Le pont de la Chapelle, qui enjambe la Reuss, est l'emblème de la ville et relie de manière pittoresque les deux quartiers situés de part et d'autre du fleuve. Lucerne, la ville au bord de l'eau entourée de montagnes, offre véritablement une succession de tableaux dignes d'être photographiés.
Ne manquez pas le monument du Lion, dédié aux gardes suisses tombés au combat à Paris en 1792 pour le roi Louis XVI. De plus, Lucerne propose une offre culturelle variée : outre le célèbre carnaval et le festival des lumières Lilu en janvier, les concerts au KKL (Centre culturel et des congrès de Lucerne), ainsi que de nombreux musées, expositions et théâtres comptent parmi les temps forts. Le Musée suisse des transports, le musée le plus visité du pays, attire petits et grands en abordant de manière interactive des thèmes liés aux transports, à la mobilité et à l’énergie.
Si vous souhaitez découvrir les magnifiques paysages montagneux suisses, vous trouverez également dans les environs de Lucerne un choix impressionnant d'excursions en montagne. Les montagnes voisines du Rigi, du Pilatus, du Bürgenstock et du Stanserhorn (pour n'en citer que quelques-unes) proposent un programme varié incluant des croisières, des trains à crémaillère et des téléphériques, ainsi que des vues de rêve.
Lucerne, connue pour l'un des plus grands carnavals de Suisse, séduit par sa charmante vieille ville, son lac des Quatre-Cantons, ses remparts médiévaux et leurs tours, ainsi que par son paysage morainique vallonné. Le pont de la Chapelle, qui enjambe la Reuss, est l'emblème de la ville et relie de manière pittoresque les deux quartiers situés de part et d'autre du fleuve. Lucerne, la ville au bord de l'eau entourée de montagnes, offre véritablement une succession de tableaux dignes d'être photographiés.
Ne manquez pas le monument du Lion, dédié aux gardes suisses tombés au combat à Paris en 1792 pour le roi Louis XVI. De plus, Lucerne propose une offre culturelle variée : outre le célèbre carnaval et le festival des lumières Lilu en janvier, les concerts au KKL (Centre culturel et des congrès de Lucerne), ainsi que de nombreux musées, expositions et théâtres comptent parmi les temps forts. Le Musée suisse des transports, le musée le plus visité du pays, attire petits et grands en abordant de manière interactive des thèmes liés aux transports, à la mobilité et à l’énergie.
Si vous souhaitez découvrir les magnifiques paysages montagneux suisses, vous trouverez également dans les environs de Lucerne un choix impressionnant d'excursions en montagne. Les montagnes voisines du Rigi, du Pilatus, du Bürgenstock et du Stanserhorn (pour n'en citer que quelques-unes) proposent un programme varié incluant des croisières, des trains à crémaillère et des téléphériques, ainsi que des vues de rêve.
Planifiez et réservez ce voyage avec Switzerland Travel Centre
Switzerland Travel Centre propose le voyage « GoldenPass Express Classique » personnalisable. L'itinéraire peut également être planifié dans le sens inverse, réservé en ligne et adapté à tes envies personnelles. Tu peux choisir librement le nombre de nuitées à Montreux, Interlaken ou Lucerne. Pour effectuer une réservation, il faut prévoir au moins une nuitée dans l'une de ces trois destinations. Le choix d’hôtels va, selon les disponibilités, des auberges de jeunesse aux hôtels 5 étoiles. Un surclassement en première classe est possible pour l’ensemble du voyage, tout comme la réservation d’activités supplémentaires sur place, telles que le Jungfraujoch ou les Rochers-de-Naye.
Le forfait comprend les nuitées choisies avec petit-déjeuner, les trajets en 2e classe depuis/vers la frontière suisse ou l’aéroport, ainsi que la réservation de places assises dans le GoldenPass Express. Des options supplémentaires peuvent être ajoutées : surclassement en première classe pour l'ensemble du voyage, surclassement en classe Prestige du GoldenPass pour le trajet Montreux-Interlaken, plateau apéritif avec vin, bière ou boisson non alcoolisée dans le GoldenPass Express.
Pour en savoir plus sur le GoldenPass Express :
GoldenPass Express Classique | Switzerland Travel Centre
Les agences de voyage peuvent réserver directement en ligne et saisir le code de réduction STCTA10 lors du paiement :
✔ Une remise de 10 % correspondant à ta commission est ainsi directement déduite du prix affiché pour les clients.
✔ Aucun décompte supplémentaire de la commission n’est nécessaire – efficace, simple et idéal pour ton quotidien professionnel.
✔ Paiement par Visa ou Mastercard directement en ligne.
✔ Les documents de voyage te seront envoyés par e-mail.
Le forfait comprend les nuitées choisies avec petit-déjeuner, les trajets en 2e classe depuis/vers la frontière suisse ou l’aéroport, ainsi que la réservation de places assises dans le GoldenPass Express. Des options supplémentaires peuvent être ajoutées : surclassement en première classe pour l'ensemble du voyage, surclassement en classe Prestige du GoldenPass pour le trajet Montreux-Interlaken, plateau apéritif avec vin, bière ou boisson non alcoolisée dans le GoldenPass Express.
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Pour des voyages sur mesure, notre équipe d'experts se tient à ta disposition.
Envoie simplement tes demandes individuelles à travel@stc.ch – ou appelle-nous au
+41 43 210 55 95 – tu recevras une offre personnalisée dans les 24 à 48 heures.
Tu bénéficies ici d’un véritable savoir-faire en matière de voyages en Suisse et d’une longue expérience dans l’élaboration d’itinéraires individuels.
>> Switzerland Travel Centre dans l'Annuaire DESTIMAG
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