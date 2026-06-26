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Hourrail donne libre accès à son planificateur d’itinéraires bas carbone

L’outil était réservé aux membres du Club Hourrail !


Pendant que la France subit sa troisième canicule en l’espace de quelques semaines, Hourrail a décidé d’agir à son échelle. Le média spécialiste du voyage bas carbone rend accessible à tous son outil de planification d’itinéraires en train et en ferry à travers l’Europe.


Rédigé par le Mercredi 8 Juillet 2026 à 12:17

L’outil était réservé aux membres du Club Hourrail ! - DR
L’outil était réservé aux membres du Club Hourrail ! - DR
IFTM
La France suffoque et les vacances n’ont pas encore toutes été réservées par nos compatriotes.

Pour apporter une solution d’évasion décarbonée dans un contexte de canicules récurrentes, Hourrail propose désormais à tous d’accéder à son outil de planification d’itinéraires en train et en ferry à travers l’Europe.

Jusqu’ici, il était réservé à ses membres et donc fermé au grand public.

Il permet de trouver et de construire des itinéraires bas carbone dans toute l’Europe, que ce soit de Caen à Cracovie ou de Marseille à Stockholm.

"Cette ouverture n’était pas prévue dans notre feuille de route avant plusieurs mois.

Mais les canicules à répétition ont provoqué un véritable électrochoc. De plus en plus de Françaises et de Français veulent changer leur façon de voyager, sans savoir par où commencer, tant l’organisation d’un trajet bas carbone reste complexe.

On s’est donc mis en ordre de bataille pour mettre notre planificateur en libre accès et lever ce frein", explique Benjamin Martinie, alias Tolt, cofondateur et président de l’entreprise.

A lire : Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Hourrail a réalisé, à la fin de l’année dernière, une campagne de crowdfunding record en France.

La plateforme, qui s’est rapidement imposée dans le paysage touristique, notamment sur la thématique du ferroviaire, compte plus de 700 000 abonnés sur ses réseaux sociaux.

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Tags : hourrail
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