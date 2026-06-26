Hourrail donne libre accès à son planificateur d’itinéraires bas carbone

Cette ouverture n’était pas prévue dans notre feuille de route avant plusieurs mois.



Mais les canicules à répétition ont provoqué un véritable électrochoc. De plus en plus de Françaises et de Français veulent changer leur façon de voyager, sans savoir par où commencer, tant l’organisation d’un trajet bas carbone reste complexe.



On s’est donc mis en ordre de bataille pour mettre notre planificateur en libre accès et lever ce frein

", explique Benjamin Martinie, alias Tolt, cofondateur et président de l’entreprise.Hourrail a réalisé, à la fin de l’année dernière, une campagne de crowdfunding record en France.La plateforme, qui s’est rapidement imposée dans le paysage touristique, notamment sur la thématique du ferroviaire, compte plus de 700 000 abonnés sur ses réseaux sociaux.