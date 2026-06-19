ATR met le cap sur le Golfe du Morbihan pour son séminaire annuel

Echanger sur la résilience et la durabilité des entreprises face aux crises

L’association Agir pour un Tourisme Responsable (ATR) organisera son prochain séminaire annuel du 16 au 18 novembre 2026 au cœur du Golfe du Morbihan. Cette nouvelle édition, annoncée lors de la dernière Assemblée Générale de début juin, se tiendra dans un cadre naturel propice aux partages et à la convivialité. L’événement aura pour objectif d'apporter des clés concrètes aux organisations professionnelles du secteur afin de développer leur agilité dans un environnement économique, social et géopolitique devenu particulièrement incertain.



Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 24 Juin 2026 à 18:58

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