ATR met le cap sur le Golfe du Morbihan pour son séminaire annuel

Agir pour un Tourisme Responsable met le cap sur le Golfe du Morbihan pour son séminaire annuel - DepositPhotos.com, Xantana
L’association Agir pour un Tourisme Responsable (ATR) organisera son prochain séminaire annuel du 16 au 18 novembre 2026 au cœur du Golfe du Morbihan.
Pour cette édition 2026, l'événement s'articulera autour d'une thématique centrale : "Naviguer dans l'incertitude : construire une entreprise agile, robuste et durable".
Face aux mutations constantes du marché, les discussions mettront en avant la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) non plus comme un simple avantage de concurrence, mais comme un levier stratégique majeur.
L'intégration de la RSE au cœur des modèles organisationnels doit permettre aux professionnels du tourisme de mieux absorber les chocs économiques, de mobiliser leurs équipes et de renforcer la confiance des parties prenantes.
À l'issue des trois jours de travail, l'ensemble des réflexions et des débats sera consigné dans un rapport de synthèse opérationnel pensé pour faciliter le déploiement de plans d'action au sein des structures participantes.
Pour cette édition 2026, l'événement s'articulera autour d'une thématique centrale : "Naviguer dans l'incertitude : construire une entreprise agile, robuste et durable".
Face aux mutations constantes du marché, les discussions mettront en avant la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) non plus comme un simple avantage de concurrence, mais comme un levier stratégique majeur.
L'intégration de la RSE au cœur des modèles organisationnels doit permettre aux professionnels du tourisme de mieux absorber les chocs économiques, de mobiliser leurs équipes et de renforcer la confiance des parties prenantes.
À l'issue des trois jours de travail, l'ensemble des réflexions et des débats sera consigné dans un rapport de synthèse opérationnel pensé pour faciliter le déploiement de plans d'action au sein des structures participantes.
Un rendez-vous exclusif de partage d'expériences
Autres articles
-
CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
-
Les Compagnies du Voyage : naissance d’un nouvel acteur atypique de la consolidation !
-
Le tourisme durable est mort, vive le… post-tourisme durable ! [ABO]
-
Travel-Insight devient membre d'Agir pour un Tourisme Responsable
-
Arts & Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !
Ce séminaire annuel se présente avant tout comme un espace d'échange bienveillant exclusivement réservé aux membres de l'association ATR.
Conçu comme une parenthèse conviviale, ce rendez-vous entre pairs permettra aux professionnels d'approfondir leurs liens, de confronter librement leurs pratiques de terrain et de s'inspirer de retours d'expérience concrets.
Cette émulation collective est pensée pour que chaque participant puisse repartir avec de nouvelles idées stratégiques directement applicables dans son entreprise, nourrissant ainsi une vision commune d'un tourisme plus durable.
Conçu comme une parenthèse conviviale, ce rendez-vous entre pairs permettra aux professionnels d'approfondir leurs liens, de confronter librement leurs pratiques de terrain et de s'inspirer de retours d'expérience concrets.
Cette émulation collective est pensée pour que chaque participant puisse repartir avec de nouvelles idées stratégiques directement applicables dans son entreprise, nourrissant ainsi une vision commune d'un tourisme plus durable.